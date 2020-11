Ouverture Paris : le CAC40 toujours porté par un vent d'optimisme

(Boursier.com) — Le CAC40 s'octroie 1% de hausse à 5.430 points dans les premières minutes d'échanges ce matin porté par l'optimisme des intervenants de Marché pas démenti depuis la semaine dernière et l'annonce de l'efficacité du vaccin de Pfizer.

Ce matin, à l'appui de ce sentiment de marché : de bonnes données économiques en provenance d'Asie confirment que le continent a bien fait fi de la pandémie au troisième trimestre et ce de façon extrêmement encourageante : la production industrielle chinoise a ainsi progressé le mois dernier à un rythme plus important qu'attendu, à 6,9% sur un an, alors qu'elle était attendue à 6,5%, et les ventes au détail ont poursuivi leur rétablissement. Et au Japon, les chiffres du PIB sont également ressortis au-dessus des attentes, la croissance atteignant 21,4% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre, un rythme inédit!

Les investisseurs ont aussi noté que pour la première fois depuis sa défaite, Donald Trump a écrit "Joe Biden a gagné", même s'il continue à évoquer des "fraudes" et qu'il refuse de reconnaître véritablement sa défaite. Les observateurs politiques pensent que la position de déni de celui qui est toujours président des Etats-Unis devient compliquée à tenir...

La Bourse de New York a terminé la semaine en nette hausse, vendredi, malgré une envolée des cas de coronavirus aux Etats-Unis, qui a entraîné de nouvelles mesures de restriction dans plusieurs Etats, dont New York et la Californie. Les investisseurs restent toutefois optimistes sur la mise au point d'un vaccin, qui permettrait une accélération de la reprise économique en 2021. Ils ont aussi salué vendredi les résultats meilleurs qu'attendus de Cisco Systems (+7%) et de Walt Disney (+2,1%). Toutefois, les dirigeants de la Fed et de la BCE ont mis en garde jeudi sur les incertitudes persistantes à court terme. Jerome Powell a même estimé que "les prochains mois pourraient être difficiles" pour l'économie américaine.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,37% à 29.479 points, frôlant son dernier record historique de février (29.551 pts). L'indice large S&P 500 a de son côté gagné 1,36% pour terminer sur un nouveau sommet historique à 3.585 pts. Quant au Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, il a grimpé de 1,02% à 11.829 pts.

L'once de métal jaune s'échange à 1.887$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1847$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 43,29$.

Alstom (+1% à 42,42 Euros) lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 2 milliards d'euros dans le cadre du financement de l'acquisition de Bombardier Transport. 3 actions nouvelles sont proposées pour 10 actions existantes au prix de souscription de 29,50 euros par action nouvelle. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription ("DPS") est de 2,90 euros.

Renault (+3,33% à 29,97 Euros) : Nissan pourrait vendre sa participation de 34% dans Mitsubishi Motors a rapporté lundi Bloomberg en citant des sources non identifiées, une démarche qui constituerait un changement fondamental dans la structure de l'alliance que les deux constructeurs automobiles forment avec Renault.

Unibail Rodamco Westfield (+7% à 53,40 Euros) : Le président du directoire Christophe Cuvillier et le directeur financier Jaap L. Tonckens pourraient démissionner dans les prochains jours, a rapporté Le Journal du Dimanche. Vendredi, l'hommes d'affaires Léon Bressler, ancien dirigeant d'Unibail, a été élu président du conseil de surveillance du groupe d'immobilier commercial après avoir réussi à contrer le projet d'augmentation de capital défendue par la direction.

Orange (+1,30% à 10,47 Euros) : Le PDG de l'opérateur, Stéphane Richard, s'est déclaré ouvert à un rapprochement avec plusieurs concurrents pour former un géant européen des tours mobiles, rapporte lundi le Financial Times.

Genfit (-3,10% à 3,98 Euros) : prend la tête des plus fortes baisses de la séance, après publication d'une trésorerie et équivalents de 199,3 millions d'euros contre 303 millions d'euros un an plus tôt.

ABEO, Foncière Volta, Baccarat, Ivalis, Precia, M2i, Prologue, Union Financière de France, O2i, Touax, Avenir Telecom

Berenberg est à l'achat sur Adidas avec un cours cible ajusté de 290 à 310 euros.

Acheter-Louer.fr : reprise de cotation à l'ouverture.

Drone Volt : Ouverture de l'augmentation de capital avec maintien du DPS.

Ingenico : radiation des actions et OCEANEs le 19 novembre.

Sanofi : la FDA publie une lettre de réponse complète au sujet du sutimlimab.

Voltalia met en service le plus grand système de stockage par batteries en France.

Bone Therapeutics : Catalent Pharma Solutions a finalisé l'acquisition de Skeletal Cell Therapy.

Acheter-louer.fr met un terme à des négociations avec une cible potentielle.