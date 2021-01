Ouverture Paris : le CAC40 toujours en mode "pause" !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme le laissaient présager les indicateurs de préséance, le CAC40 a débuté sur une petite hausse, sous les 5.700 points, laquelle a finalement cédé la place à un... léger repli. Bref, l'indice parisien semble toujours en mode "pause". Hier il avait finalement cédé un peu de terrain en fin de séance. A 9h30 il se retrouve à 5.660 points (-0,05%).

Les investisseurs constatent que sur le front sanitaire, les dernières informations demeurent préoccupantes, qu'il s'agisse de l'accélération des contaminations et des décès ou des spéculations sur un durcissement des restrictions dans plusieurs pays, en premier lieu en France. A l'échelle du globe, on approche désormais les 2 millions de morts, dont près de 400.000 aux Etats-Unis et plus de 200.000 au Brésil.

Parallèlement, la perspective d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis peu après l'entrée en fonctions de l'administration Biden le 20 janvier suscite désormais des interrogations, la procédure de procès en destitution lancée par les démocrates du Congrès risquant de retarder les débats budgétaires. La transition politique se déroulera en outre sous tension, Washington était en état d'urgence en raison de menaces sécuritaires.

Ces facteurs n'incitent pas à la prise de risque, d'autant que les investisseurs se préparent au début de la période des publications de résultats, que les grandes banques américaines lanceront en fin de semaine.

WALL STREET

Après ses records de vendredi, la Bourse de New York a démarré la semaine sur des prises de bénéfices alors que la Chambre de représentants a entamé une procédure de destitution du président sortant Donald Trump, accusé d'avoir incité ses partisans à investir le Congrès la semaine dernière à Washington. Les marchés surveillent en outre l'évolution rapide de l'épidémie de coronavirus alors que la campagne de vaccination avance plus lentement que prévu. La saison des résultats d'entreprises du 4e trimestre 2020 va démarrer en douceur cette semaine, avec Delta Air Lines et plusieurs banques, dont Citigroup, JP Morgan et Wells Fargo.

A la clôture, l'indice Dow Jones a fléchi de 0,29% à 31.008 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,66% à 3.799 pts, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 1,25% à 13.036 pts. La semaine dernière, les marchés américains avaient démarré l'année 2021 sur les chapeaux de roue, avec des gains de 1,6% pour le Dow Jones, de 1,8% pour le S&P 500 et de 2,4% pour le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

L'once de métal jaune s'échange à 1.861$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2169$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 55,99$.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight (+11% 8,30 Euros) : le titre en vive hausse après une recommandation d'analyste.

Solutions 30 (+2,40% à 13,20 Euros) annonce la signature d'un gros contrat de 210 millions d'euros avec TIM (Telecom Italia). Ce contrat sera opéré par une alliance conduite par Solutions 30 qui réalisera 60% des services. TIM (Telecom Italia) confie ainsi à Solutions 30 le déploiement de son réseau fibre dans le Piémont et la Vallée d'Aoste. Ce contrat, d'un montant de 210 ME sur 5 ans, s'inscrit dans le vaste projet de réseau unique de fibre optique en Italie.

Valneva (+7,50% à 8,07 Euros) : Selon l'agence Reuters, l'Union européenne serait en pourparlers avec Moderna pour commander des doses supplémentaires de son vaccin contre la COVID-19. L'UE discuterait également avec Novavax. Alors que l'UE a réservé près de 2,3 milliards de doses de candidats vaccins auprès de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi, GSK et CureVac, seulement deux d'entre eux ont été autorisés pour le moment sur le marché européen, à savoir ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna.

CGG (+0,20% à 0,939 Euro) : Le chiffre d'affaires des activités du Groupe CGG au T4 2020 devrait s'établir autour de 282 M$, en hausse séquentielle de 42%. Le chiffre d'affaires du segment Géosciences devrait s'établir autour de 75 M$, en baisse de 3% en séquentiel. Les ventes du segment Multi-Clients devraient s'établir autour de 101 M$, en hausse de 38% en séquentiel. Les ventes du segment Equipement devraient s'établir autour de 106 M$, en hausse de 115% en séquentiel. Au final, le chiffre d'affaires annuel devrait s'établir autour de 954 M$, en baisse de 32% d'une année sur l'autre.

Veolia (+1,30% à 21,99 Euros) a procédé avec succès à l'émission de 700 millions d'euros d'obligations à échéance janvier 2027 (6 ans) à un taux négatif de -0,021%, une première pour un émetteur 'BBB' pour cette maturité. L'opération a reçu un accueil très favorable de la base d'investisseurs, qui s'est traduit par un carnet d'ordres ayant atteint jusqu'à 2 milliards d'euros. Cette forte demande a permis à Veolia d'améliorer de manière notable les conditions de l'émission, jusqu'à atteindre ce rendement négatif.

Suez (+0,63% à 16,78 Euros) a signé un accord avec son partenaire historique NWS Holdings Limited (NWS) pour acquérir les participations minoritaires de NWS dans toutes les activités communes des deux Groupes en Grande Chine. Avec ces acquisitions, le Groupe renforce sa présence en Grande Chine et simplifie la structure de ses activités dans la région. A l'issue de l'opération, Suez détiendra 100% de Suez NWS et Suyu.

VALEURS EN BAISSE

Atos (-0,60% à 66,14 Euros) a signé un accord afin d'acquérir In Fidem, une société de conseil spécialisée dans la cybersécurité, basée au Canada. Par cette acquisition, Atos renforcera sa position de numéro 3 mondial des services de cybersécurité et développera notamment ses capacités dans ce domaine en Amérique du Nord en intégrant à ses équipes des consultants expérimentés. La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fountaine Pajot, Bluelinea, Biosynex

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur Peugeot en ciblant un cours de 25 euros.

Berenberg est à l'achat sur Scor avec un objectif qui passe de 32 à 36 euros et repasse d'acheter à 'conserver' sur JCDecaux avec un cours cible de 18 euros.

JP Morgan repasse de 'sous-pondérer' à 'neutre' sur Sodexo en ciblant un cours de 80 euros.

AlphaValue est à l'achat sur Mercialys.

INFOS MARCHES

ASIT biotech tente un rapprochement avec DMS Group.

Icade lève 600 ME sur le marché obligataire.

EN BREF

Lisi annonce la cession des activités dentaires de Lisi Medical Jeropa.

Europcar Mobility Group : prorogation de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

Bone Therapeutics : traitement du premier patient dans l'étude de Phase IIb dans les fractures du tibia.

Deinove : Alexis Rideau est nommé Directeur Général.

Theradiag obtient le marquage CE de 4 nouveaux kits de tests i-Tracker.