Ouverture Paris : le CAC40 toujours en marche avant !

Ouverture Paris : le CAC40 toujours en marche avant !









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Les 4.900 points sont là! De la même manière qu'hier, le CAC40 avait ouvert au-dessus des 4.800 points, l'indice parisien s'attaque aujourd'hui aux 4.900 points. Avant mieux et les 5.000 points d'ici la fin de semaine? Ce niveau symbolique est déjà en ligne de mire! Le CAC40 n'avait pas vu les 4.900 points depuis le 10 mars dernier. C'était le 6 mars pour les 5.000 points. A 4.900 points ce sont près de 1.300 points qui ont été repris, soit un rebond de 35%!

Cette dynamique positive est toujours motivée par la fin de l'épidémie du Coronavirus et des mesures de confinement à travers le monde. Les investisseurs continuent de miser sur un redémarrage de l'activité économique.

L'indice PMI chinois Caixin/Markit publié ce matin du secteur des services a rebondi en mai, à 55,0 contre 44,4 en avril, à un plus haut depuis la fin d'année 2010. Il se trouve pour la première fois depuis janvier au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. En Europe, les indices PMI définitifs pour le mois de mai, attendus dans la matinée, devraient confirmer la légère embellie observée le mois dernier.

WALL STREET

La Bourse de New York a poursuivi son ascension mardi, les marchés saluant la réouverture des économies aux Etats-Unis et dans le monde, alors que l'épidémie de Covid-19 semble refluer malgré sa persistance dans certains pays et dans des foyers localisés. Concentrés sur les espoirs de reprise économique, les investisseurs font fi des risques sanitaires, des tensions commerciales sino-américaines et des troubles sociaux qui agitent les Etats-Unis depuis une semaine.

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 1,05% à 25.742 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,82% à 3.080 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a grimpé de 0,59% à 9.608 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice PMI américain final des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

- Commandes industrielles américaines. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Livre Beige de la Fed. (20h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Taux de chômage italien. (10h00)

- Indice PMI britannique final des services. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.724$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1205$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 40,36$.

VALEURS EN HAUSSE

AXA (+5,70% à 18,23 Euros) : le Conseil d'Administration a décidé de réduire la proposition de distribution de dividende de 1,43 euro par action à 0,73 euro par action. Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale d'AXA le 30 juin 2020.

LVMH (+0,38% à 386,40 Euros) : Women's Wear Daily (WWD), publication spécialisée du secteur de la mode, a affirmé mardi soir sur son site internet que le rachat de Tiffany & Co par LVMH serait "beaucoup moins certain". L'information a fait chuter le cours de l'action Tiffany de 8,9%, mardi à Wall Street. Plus tôt à Paris, LVMH avait fini en hausse de 1,6% à 384,95 euros. Selon WWD, le géant français du luxe a réuni mardi son conseil d'administration à Paris pour discuter de son offre de rachat du joaillier américain Tiffany & Co dans un contexte de dégradation du marché américain liée à la pandémie de coronavirus. Citant des sources non identifiées, WWD a écrit que l'accord de rachat conclu en novembre entre les deux groupes semble "subitement beaucoup moins certain".

Wavestone (+4,44% à 21,15 Euros) : Le résultat opérationnel courant de l'exercice s'est établi à 55,7 ME, contre 55,2 ME en 2018/19. La marge opérationnelle courante est ressortie à 13,2%, conforme à l'objectif fixé en début d'exercice malgré le recul du taux d'activité et les conséquences du Covid-19. Le résultat net part du groupe est de 31,1 ME vs 30,8 ME. La marge nette s'est ainsi établie à 7,4% contre 7,9% pour l'exercice précédent.

Nicox (+2,75% à 4,26 Euros) : dans une interview publiée par Boursier.com, Michele Garufi, PDG de NicOx, est revenu sur l'évolution de son titre en Bourse : "Nous sommes très déçus de l'évolution du titre en Bourse. Sans doute qu'un effet négatif 'Genfit' s'est produit pour l'ensemble du secteur des 'biotechs', après l'échec de la société française en phase III. Il est primordial de rappeler que NicOx est une 'biotech' différente des autres! Parce que nous avons 2 produits déjà approuvés par la FDA et vendus dans de nombreux pays à travers le monde. En outre, notre produit NCX 470 entre en phase III. Il est issu de la même technologie que le Vyzulta qui a prouvé son efficacité et il bénéfice déjà de l'accord avec Ocumension en Chine, lequel paye 50% de l'étude de phase III... Ajouté à tout ceci, notre Trésorerie de 40 ME..."

VALEURS EN BAISSE

Iliad (-2,89% à 161,45 Euros) : victime d'une note d'analyste. Morgan Stanley a dégradé le dossier à 'pondération en ligne' avec un objectif maintenu à 165 euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse de 'neutre' à 'achat' sur Renault en ciblant un cours de 28 euros.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Iliad en ciblant un cours de 165 euros.

INFOS MARCHES

Covivio Hôtels : les actionnaires ont massivement opté pour le paiement du dividende en actions.

EN BREF

GTT : dividende en vue...

Société Foncière Lyonnaise : Goldman Sachs s'installe au 83 Marceau.

Lisi conclut un contrat majeur avec Lockheed Martin.

Assystem s'offre Corporate Risk Associates.

Valneva : publication des résultats de phase 1 du vaccin contre le chikungunya.