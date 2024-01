Ouverture Paris : le CAC40 toujours au sommet avant la Fed

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Pas de grandes variations ce mercredi matin en bourse de Paris après les records de la veille... Le CAC 40 reste au sommet à 7.695 points (+0,20%) dans un marché calme. Hier soir, Wall Street a aussi consolidé ses positions, le Dow Jones atteignant malgré tout de nouveaux sommets historiques avant le rendez-vous de la Fed ce soir qui ne devrait pas modifier ses taux directeurs et surtout avant le "débrief" de la réunion monétaire de la banque centrale US par son patron Jerome Powell... Les annonces de résultats ont été assez contrastées à l'image de Microsoft hors séance qui a plutôt convaincu, alors qu'Alphabet a déçu... En outre, les opérateurs ont pris connaissance de bons chiffres de l'emploi US, qui compliquent (un peu) le travail de la Fed...

WALL STREET

Le S&P 500 a cédé 0,06% à 4.925 pts. Le Dow Jones a gagné 0,35% à 38.467 pts, alors que le Nasdaq a abandonné 0,76% à 15.510 pts. L'actualité sera fournie cette semaine, avec la réunion de la Fed, une nouvelle batterie de statistiques économiques, ainsi que les résultats financiers de plusieurs grandes capitalisations... Parmi les "Magnificent Seven", cinq d'entre eux publient cette semaine leurs comptes, à savoir Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft...

Notons que sur la semaine entière, les annonces de résultats concerneront environ 40% de la capitalisation du S&P 500, avec notamment les deux poids lourds de 3.000 milliards de dollars, Apple et Microsoft.

ECO ET DEVISES

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de janvier 2024 est ressorti à 114,8, contre un consensus FactSet de 113 et une lecture révisée de 108 pour le mois antérieur.

La résistance du marché de l'emploi américain se confirme... Le rapport JOLTS du Département américain au Travail concernant les ouvertures de postes pour le mois de décembre a fait ressortir ainsi 9,03 millions d'ouvertures, contre 8,71 millions de consensus FactSet et 8,92 millions un mois avant, en lecture révisée.

Ce mercredi, les investisseurs observeront de près le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, l'indice du coût de l'emploi, l'indice PMI de Chicago et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, mais c'est surtout la réunion de la Fed qui retiendra l'attention dans la soirée. Selon l'outil FedWatch, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% se situe à 98%, mais c'est surtout le vocabulaire de la Fed de Jerome Powell qui décidera de l'orientation des marchés. Les investisseurs espèrent en effet une baisse des taux en mars ou en mai. La probabilité d'un abaissement d'un quart de point du taux des 'fed funds' le 20 mars se situe à 39% d'après FedWatch...

Jeudi, les opérateurs suivront l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la productivité non-agricole et des coûts unitaires du travail, l'indice PMI manufacturier final, l'ISM manufacturier et les dépenses de construction. Enfin, vendredi, le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de janvier, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et les commandes à l'industrie feront l'actualité.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI grappille 0,5% à 77,70$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,37%, contre 4,1% sur le 10 ans et 4,32% environ sur le 30 ans.

En France, l'inflation sur un an a ralenti en janvier, selon des données préliminaires publiées mercredi par l'Insee.

L'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) s'est établi à +3,4% en France sur un an en janvier?, légèrement au-dessus des attentes, d'après les données de l'Insee. Les analystes interrogés par Reuters avaient en moyenne tablé sur un chiffre en hausse de +3,3% d'une année sur l'autre. En décembre, l'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH est ressorti à 4,1%...

VALEURS EN HAUSSE

2CRSi (+33% !) a signé un contrat avec un opérateur américain de centre de données. Une entreprise leader dans les centres de données opérant exclusivement avec des sources d'énergies renouvelables a choisi les serveurs 2CRSi pour équiper ses 4 prochains centres de calcul. L'engagement contractuel représente 210 millions de dollars pour les 18 mois à venir.

La construction de ces 4 nouveaux "datacenter" représente une étape clé pour l'avenir. Cet opérateur est engagé dans une démarche d'utilisation exclusive d'énergie propre. Il est indispensable pour lui de disposer des serveurs informatiques les plus performants mais également les plus frugaux, justement l'une des forces des produits développés et fabriqués par 2CRSi.

En plus d'avoir une énergie décarbonée, ces sites utiliseront l'énergie thermique dégagée par les serveurs comme source de chaleur pour l'agriculture. Avec plus de 10 ans d'expérience en conception et fabrication de serveurs spécifiquement dédiés au refroidissement liquide, 2CRSi permet aujourd'hui d'avoir des centres de données avec des bilans carbone " positifs ".

Le développement des centres de données de ce client, soutenu par les mesures fiscales de la loi américaine 'IRA' (inflation reduction act), ne se limite pas à ces 4 sites en cours de construction. Avec une feuille de route jusqu'en 2030, plus de 30 sites, pour un total de plus de 1.700MW qui seront installés dans plus de 20 états américains.

Ce contrat porte également sur un 2e engagement ferme de commander 400 M$ supplémentaires sur les 4 années à venir, soit un total contractuel de 610 M$.

Lhyfe (+7%) L'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité dresse les faits marquants du 2nd semestre 2023 et fait un point d'étape sur son développement et l'avancée de ses projets à l'issue de l'exercice.

En 2023, Lhyfe a plus que doublé son chiffre d'affaires, à 1,3 ME, contre 0,6 ME en 2022. Cette performance reflète la montée en puissance de l'unité de production de Bouin en même temps que l'élargissement du portefeuille de clients à la suite de nouvelles signatures de contrats de vente d'hydrogène vert.

A la fin 2023, le pipeline commercial de Lhyfe représentait une capacité totale d'électrolyse installée de 9,9 GW (versus 9,8 GW en décembre 2023). Soutenu depuis 2022 par le plan d'indépendance énergétique européenne RepowerEU, ce portefeuille de projets fait l'objet d'une gestion dynamique par les équipes de Lhyfe, qui travaillent à la transformation et à la maturation de chacun des projets.

Au sein de ce portefeuille commercial, les projets à un stade de développement avancé représentaient en fin d'année une capacité totale de production installée de 564 MW (vs. 759 MW fin décembre 2022).

Au 2nd semestre 2023, Lhyfe a continué d'accroître le montant des subventions sécurisées destinées à financer ses activités de recherche ainsi que les sites de production en cours de construction ou en développement, à la suite d'appels à projets compétitifs nationaux et européens. Au 31 décembre 2023, les subventions sécurisées totalisent 81,9 ME.

Lhyfe a conclu en décembre 2023 un crédit syndiqué inaugural auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 ME, qui vient renforcer ses moyens financiers afin d'accompagner son développement, diversifier ses sources de financement et renforcer son bilan. Ces financements, de maturités comprises entre 5 et 15 ans, sont une première pour un acteur pure player dans le secteur de l'hydrogène renouvelable. Ils témoignent de la confiance et du soutien accordés à Lhyfe par ses partenaires bancaires, ainsi qu'à sa stratégie de déploiement industriel.

Guerbet bondit de 8% en début de séance à Paris. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à deux notes d'analyste. Gilbert Dupont a tout d'abord relevé à l''achat' sa recommandation sur le spécialiste des produits de contraste destinés à l'imagerie médical. L'objectif est porté de 15,9 à 27 euros. Portzamparc est également passé à l''achat' sur la valeur tout en remontant sa cible de 20 à 28 euros. Le titre intègre également la liste 'convictions' de la maison de bourse, alors que cette dernière juge désormais le couple rendement/risque favorable.

Seb (+7%) a maintenu son chiffre d'affaires 2023 à un peu plus de 8 milliards d'euros, en très légère hausse de 0,6% en données publiées. La croissance organique se situe à un bon niveau de 5,3%, contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro (notamment le yuan chinois). Enfin, le chiffre d'affaires intègre un effet périmètre limité et lié à l'intégration des acquisitions de Zummo, La San Marco et Pacojet.

Cette performance est en ligne avec l'objectif que le groupe s'était fixé d'une croissance organique d'environ 5% des ventes en 2023, reflétant un retour à la croissance de l'activité Grand Public et une forte progression du chiffre d'affaires de l'activité Professionnel. Sur l'ensemble de l'année 2023, les ventes Grand Public ont atteint 7.045 ME, en croissance organique de 3,2% par rapport à 2022 avec +7,7% au 4ème trimestre.

Les ventes de l'activité Professionnel se sont établies à 962 ME en 2023, en progression organique de 26,5%, portées par l'expansion continue de l'activité Café Professionnel dans toutes les grandes zones géographiques, notamment en Chine, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans la région DACH (Allemagne-Autriche-Suisse).

Seb confirme le redressement continu de sa marge brute et attend désormais une progression d'au moins 15% de son résultat opérationnel d'activité 2023 contre au moins 10% précédemment...

Euronext : +3,5% avec Vantiva

Le chiffre d'affaires 2023 d'Elis (+3%) a atteint 4,309 milliards d'euros, tiré par une croissance organique de +11,8%. La performance opérationnelle réalisée en 2023 fait ressortir des résultats 2023 estimés supérieurs aux objectifs précédemment communiqués... En effet, la discipline tarifaire du Groupe, couplée à la poursuite de l'optimisation des processus logistiques et industriels permettent d'estimer une marge d'Ebitda ajusté 2023 à c. 34,2%, en progression de c. +120pb, soit c. 215 ME de plus qu'en 2022.

L'EBIT ajusté 2023, le résultat net courant 2023 et le résultat net courant par action 2023 devraient également être supérieurs aux objectifs communiqués en octobre, grâce à la forte progression de l'Ebitda.

"Malgré un effet calendaire défavorable, de bons encaissements de fin d'année nous permettent d'estimer un free cash-flow 2023 légèrement supérieur à 300 ME, en progression de c. 75 ME par rapport à 2022".

Compte tenu des éléments ci-dessus, le levier d'endettement au 31 décembre 2023 devrait être à environ 2x.

"En 2023, Elis a atteint un niveau record de chiffre d'affaires 2023 à plus de 4,3 MdsE, en croissance de près de 13% par rapport à 2022, et devrait afficher une performance financière meilleure qu'attendu", commente Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, qui ajoute : "Avec une inflation toujours forte en Europe, la croissance a largement bénéficié des ajustements de prix mis en place dans le courant de l'année 2022 et en 2023 pour compenser l'augmentation de notre base de coûts ; l'effet de ces ajustements de prix est d'environ +9% sur l'année 2023".

Les résultats du Groupe seront communiqués le 7 mars, avant Bourse.

McPhy : +2,5% suivi de Stedim, Claranova, Lagardère

Alstom : +1,3% suivi de Believe, Ubisoft, Sopra Steria, Scor et Antin

Le Directoire de Vivendi (+1%) a présenté au Conseil de surveillance un point d'étape sur l'étude de faisabilité du projet de scission annoncé le 13 décembre 2023.

Depuis la distribution-cotation d'Universal Music Group en 2021, Vivendi subit une décote de conglomérat très élevée, diminuant significativement sa valorisation et limitant ainsi ses capacités à réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales. Canal+, comme notamment Havas ou Lagardère, connaissent un fort dynamisme, dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement. Afin de libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble de ses activités, le Directoire de Vivendi avait proposé, le 13 décembre, au Conseil de Surveillance la possibilité d'étudier la faisabilité d'un projet de scission de la société en plusieurs entités, qui seraient chacune cotées en Bourse.

Le Directoire a proposé au Conseil de Surveillance -ce que ce dernier a accepté- de structurer cette scission autour de 4 entités :

Canal+. Le groupe Canal+ a connu une croissance significative au cours des dernières années pour atteindre un portefeuille de plus de 25 millions d'abonnés dans près de 50 pays. Après avoir fait l'acquisition de M7, puis de SPI, la société a pris des participations stratégiques dans des entreprises telles que MultiChoice, Viu ou Viaplay, démontrant ainsi sa capacité à identifier et saisir des opportunités prometteuses sur toutes ses géographies. Fort de ses succès, Canal+ se positionne favorablement pour exploiter d'autres opportunités de consolidation à l'échelle internationale.

Havas. Comptant parmi les leaders mondiaux de la communication, Havas réunit plus de 23.000 collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. Le groupe a mené un rythme soutenu d'acquisitions ciblées au cours des deux dernières années, renforçant ainsi son champ d'expertises et son maillage géographique, et lancé de nombreuses solutions innovantes pour répondre aux besoins de ses clients. La belle dynamique affichée par Havas au niveau mondial ouvre la voie à une accélération de son développement et à la poursuite de sa transformation réussie.

Une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution. Cette entité nouvellement créée regrouperait la participation majoritaire de Vivendi dans Lagardère et celle de 100% dans Prisma Media. Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays et comptant plus de 27.000 salariés. Il est le 3e éditeur de livres grand public et d'éducation dans le monde et un opérateur international majeur du commerce en zone de transport. Il rassemble également des métiers de la presse et du spectacle vivant. Prisma Media est le leader de la presse magazine et des médias en ligne en France avec un portefeuille d'une trentaine de marques. Cette entité favoriserait les collaborations entre les différents secteurs d'activité liés à l'édition dans son sens le plus large.

Une société d'investissement. Cette société d'investissement détiendrait des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement. Elle mènerait une politique active de développement de l'ensemble de ses participations et serait concentrée sur la création de valeur et le retour de capital à ses actionnaires à travers une rotation effective de son portefeuille et une politique de réinvestissement ciblée.

"Ce projet de scission donnerait à l'ensemble des activités les moyens humains et l'agilité financière nécessaires à leurs développements. Ce projet devra démontrer sa valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes et comporter une analyse des conséquences fiscales des différentes opérations envisagées", explique Vivendi.

Un nouvel état d'avancement de l'étude du projet de scission sera présenté lors de la réunion du Conseil de surveillance le 7 mars prochain, date de la publication des résultats annuels 2023 du Groupe.

Riber (+1%) a dévoilé un chiffre d'affaires annuel 2023 de 39,2 millions d'euros, en progression de 41% sur un an. Au quatrième trimestre, la croissance a été soutenue pour atteindre 48%. Cette forte croissance résulte du renforcement de Riber dans le domaine des systèmes MBE destinés à la production. Le chiffre d'affaires des systèmes MBE s'établit à 29,0 millions d'euros, en croissance de 96%. 13 systèmes MBE, dont 5 de production, ont été livrés sur l'exercice, contre 6 systèmes, dont 4 de production, en 2022. Le chiffre d'affaires des services et accessoires atteint 10,3 millions d'euros, en retrait de 21% par rapport à une base de comparaison élevée en 2022. Le chiffre d'affaires annuel 2023 se répartit entre l'Asie (63%), l'Europe (24%), et l'Amérique du Nord (13%).

Le carnet de commandes des systèmes MBE s'élève à 20,2 millions d'euros, en retrait de 18% après les importantes livraisons réalisées fin 2023, et comprend 6 systèmes, dont 5 de production. Ce carnet de commandes inclut la commande d'une machine de production en Europe annoncée le 8 janvier 2024. Il ne comprend pas la commande de grande ampleur de trois systèmes de production en Asie annoncée le 24 janvier 2024. Les commandes de services et accessoires se redressent et sont en croissance de 16% par rapport à l'année précédente. Le carnet de commandes total au 31 décembre 2023 s'élève à 26,3 millions d'euros, en retrait de 12% par rapport à l'année précédente.

Compte tenu de la composition du carnet de commandes au 31 décembre 2023, et des perspectives de prises de commandes livrables cette année pour les systèmes, services et accessoires, Riber prévoit pour l'exercice 2024 une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2023.

SergeFerrari Group (+1%) a réalisé sur l'année 2023 un chiffre d'affaires de 327,6 millions d'euros, soit une évolution de -3,3% à périmètre et change courants et de -6,8% à périmètre et change constants.

Du fait d'une reprise des marchés attendue seulement sur le 2e semestre 2024, le groupe s'attachera sur le 1er semestre 2024 à déployer les mesures initiées sur la fin de l'année 2023 au travers du plan Transform 2025 qui vise à améliorer sa rentabilité et optimiser l'allocation de ses ressources, renforcé d'un recours à l'activité à temps partiel sur le 1er trimestre 2024. Les premières mesures de réduction du BFR par le biais de l'optimisation de la 'supply chain' du Groupe affichent dès ce 4e trimestre leurs effets positifs.

SergeFerrari Group est confiant dans l'atteinte de son objectif révisé d'une marge opérationnelle de 3% du chiffre d'affaires pour l'année 2023.

Nexans (stable) informe que l'Autorité de la Concurrence a effectué des perquisitions sur trois sites de Nexans en France.

Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête dans le secteur de la distribution des câbles d'énergie sur le territoire DOM-TOM.

Nexans dit "coopérer avec l'Autorité de la Concurrence"...

VALEURS EN BAISSE

À l'issue de son exercice 2023, Munic (-14%) a enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 ME, en repli de -32% par rapport à l'exercice précédent.

Après une relance économique post-pandémie et une très forte demande à la suite de la crise des composants en 2022 qui a mené à une hausse de stocks chez les principaux clients de Munic, l'activité a pâti en 2023 d'un environnement économique qui s'est progressivement dégradé au cours de l'année, conduisant à une prudence accrue chez les clients grands comptes.

Munic continue de travailler activement sur l'obtention de nouvelles sources de financement, qui permettront d'étendre ses besoins de financement au-delà de mi-2024, et ainsi de disposer à la fin de cette année d'une trésorerie améliorée par rapport à celle de fin 2023.

A fin décembre 2023, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible de 0,6 ME, montant qui n'inclut pas 1,1 ME de CIR Crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2022 dont l'encaissement a été décalé sur 2024.

La dette financière nette s'inscrit à 5,3 ME en fin d'exercice 2023 vs. 3,7 ME à fin 2022.

Sur le plan commercial, Munic anticipe une bonne dynamique d'activité en 2024, qui devrait se traduire par un rebond de son chiffre d'affaires. De plus, la société anticipe une amélioration de sa rentabilité, portée notamment par la forte progression des abonnements récurrents à la plateforme Cloud Munic.io.

A plus long terme, au regard de la dégradation de l'environnement économique et des décalages sur les projets de déploiement à grande échelle de la plateforme Ekko à l'issue de phases pilotes concluantes, Munic a décidé de ne pas maintenir ses objectifs à fin 2026. La société réaffirme pour autant ses importantes ambitions de croissance rentable, assises sur le large développement de la plateforme EKKO au cours des prochaines années.

Remy Cointreau : -4% suivi de Atos

Adocia : -3% avec Nanobiotix (-2%), Euroapi, Exail

Valneva : -1,5% suivi de Eutelsat, Aubay, Téléperformance

Au 4ème trimestre 2023, les revenus locatifs d'Immobilière Dassault (stable) ont progressé de +6,6% par rapport au 4ème trimestre 2022, à 7 ME. Sur l'ensemble de l'année, les revenus locatifs s'établissent à 27,6 ME, en hausse de +7,6% par rapport à 2022. A périmètre constant, les revenus annuels progressent de +8,3%, portés principalement par l'évolution favorable des indices de révision et la signature de nouveaux baux en 2022, ayant pris plein effet en 2023.

Au 31 décembre 2023, le taux d'occupation du patrimoine du Groupe s'élève à 94%, en amélioration par rapport à 92,8% au 31 décembre 2022. La vacance locative demeure majoritairement représentée par les immeubles ou lots de copropriétés en restructuration, dont notamment l'immeuble situé au 16 rue de la Paix (Paris 2ème).

Balyo (stable) a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 41% au cours du quatrième trimestre 2023 à 6,8 ME, portant le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2023 à 26,7 ME, en croissance de 10% par rapport à 2022.

Le spécialiste des solutions robotisées i pour les chariots de manutention signale que le quatrième trimestre 2023 a quand même été marqué par un fort rebond des prises de commandes (+68% à 17,8 ME), bénéficiant de la signature d'une commande significative de 7,8 M$ aux Etats-Unis. Au total, les prises de commandes annuelles se sont élevées à 36,1 ME (+39%), les commandes en direct représentant 58% de ce total contre 37% en 2022.

Après intégration des commandes du quatrième trimestre 2023, le carnet de commandes s'établit à 21,9 ME au 31 décembre 2023, en croissance de 73% sur l'exercice. Au niveau de la répartition par géographie, la croissance est particulièrement notable aux Etats-Unis et en Asie Pacifique.

Au 31 décembre 2023, la position de trésorerie de Balyo s'établissait à 8,6 ME, contre 3,3 ME au 30 septembre 2023. Suite à l'accord conclu au mois de juin 2023 avec ses créanciers seniors concernant l'extension de ses financements existants pour lesquels la société n'était pas en capacité d'honorer les échéances de paiement, Balyo a finalement obtenu une franchise de paiement jusqu'au 31 décembre 2023.