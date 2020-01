Ouverture Paris : le CAC40 touché par le coronavirus !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Pas de surprise à l'ouverture : le CAC40 s'enrhume et cède 1,50% environ, à 5.930 points. Le coronavirus continue d'affoler les marchés internationaux! Il se renforce et les contaminations pourraient encore augmenter, a prévenu dimanche la Commission nationale de Santé chinoise, alors que plus de 2.700 personnes ont été contaminées et qu'on dénombre désormais 81 victimes en Chine.

Logiquement, compte-tenu des valorisations boursières élevées, les marchés sont nerveux à l'idée que le virus chinois s'étende dans le monde, et qu'il pèse sur la croissance. C'est déjà le cas en Asie et les places régionales ont été largement touchées à l'image de Tokyo qui a perdu 2,03% ce matin. Les secteurs du transport, du tourisme et du luxe sont les premiers à subir les ventes sur les marchés.

C'est dans ce contexte tendu que les géants américains de la "tech" vont dévoiler leurs résultats cette semaine : Apple, Microsoft, Facebook et Amazon publient à partir de demain mardi... De bons résultats pour faire oublier le virus? Intel a montré la voie!

En attendant, l'indice Ifo allemand du climat des affaires sera publié en mâtinée ce lundi... Aura t-il suffisamment de consistance pour attirer l'oeil des investisseurs rivé vers la région de Wuhan ?

WALL STREET

La crainte d'une propagation du coronavirus chinois a dominé vendredi soir à Wall Street. Malgré ce contexte difficile, l'action Intel s'est distinguée par un bond de plus de 8%, le fabricant de "puces" ayant publié des résultats et des prévisions très supérieurs aux attentes du marché.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé vendredi 0,58% à 28.989 points, retombant sous le seuil des 29.000 pts, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,90% à 3.295 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé de 0,93% à 9.314 pts, au lendemain d'un nouveau sommet historique. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont reculé respectivement de 1,2%, 1% et 0,8%. Jusque là, le S&P 500 avait enchaîné une série de 8 semaines de hausse ininterrompues.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de logements neufs. (16h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.564$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1025$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 59,25$.

VALEURS EN HAUSSE

Ipsen (+1,10% à 64,75 Euros) : rebond technique ce matin après l'effondrement de -23,39% de vendredi...

VALEURS EN BAISSE

Alstom (-0,70% à 46,80 Euros) : en position de force pour mettre la main sur les activités ferroviaires de Bombardier. Les négociations devraient durer encore quelques semaines et on évoque une opération de l'ordre de 5 MdsE.

Renault (-2,10% à 35,52 Euros) : Le nouveau patron de l'ingénierie de Renault sera cette semaine au Japon pour rencontrer ses homologues de Nissan à quelques jours de l'annonce d'un retour aux sources de l'alliance pour rassurer sur l'état de santé du partenariat franco-japonais, ont dit à Reuters deux sources proches du groupe au losange.

Kering (-2,85% à 557 Euros) - LVMH (-2,90% à 404,10 Euros) : le secteur du luxe souffre largement de la baisse des marchés ce matin.

Air France (-3,90% à 8,59 Euros) : Le tourisme et le transport aussi !

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

-

ANALYSTES

HSBC rétrograde son avis d'acheter à conserver sur FFP avec un cours cible de 113 euros.

HSBC repasse d'acheter à 'conserver' sur SEB en ciblant un cours de 150 euros.

EN BREF

Lafuma annonce avoir finalisé la cession de sa marque Eider au groupe Coréen K2.

Chargeurs annonce une acquisition stratégique aux Etats-Unis.

METabolic EXplorer : jugement favorable de la Cour d'Appel de Douai.

Deinove annonce l'inclusion du premier patient dans l'essai de Phase II testant DNV3837.

Traqueur : fin de l'aventure boursière.