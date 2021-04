Ouverture Paris : le CAC40 tient les 6.200 points, toujours dans le vert

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a finalement débuté la séance dans le vert, alors que les données de préséance s'avéraient un peu plus indécises; mais la tendance s'alourdit de minutes en minutes et l'indice parisien frôle le passage en territoire négatif peu avant 9h30. Pour autant, les 6.200 points tiennent pour le moment (+0,02% à 6.211 points), mais clairement, le marché parisien peine à poursuivre sur sa lancée d'hier qui lui a permis de clôturer au-dessus de ce niveau symbolique, pour la première fois depuis octobre 2000.

La saison des publications financières du premier trimestre 2021 a débuté à Wall Street. JP Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo ont annoncé dès ce mercredi des chiffres supérieurs aux attentes... Mais la réaction des investisseurs s'est avérée relativement prudente.

Le taux d'inflation est ressorti positif pour le troisième mois consécutif en mars en Allemagne. D'autres statistiques vont émailler la séance, notamment aux Etats-Unis cet après-midi.

WALL STREET

Wall Street était partagé ce mercredi. Le Nasdaq perd 0,99% à 13.858 pts, le S&P 500 recule de 0,41% à 4.125 pts, alors que le DJIA progresse de 0,16% à 33.731 pts. Les cryptomonnaies sont restées surveillées de près pour l'introduction en bourse par cotation directe sur le Nasdaq de la plateforme d'échange de devises digitales Coinbase, dont la valorisation a aussitôt rejoint les 100 milliards de dollars, sur les 380$, avant de revenir à 328$ en clôture...

La saison des publications financières du premier trimestre se poursuit avec Bank of America, Citigroup, BlackRock et US Bancorp seront de la partie, avec d'autres firmes non bancaires telles que PepsiCo, PPG, UnitedHealth, JB Hunt Transport Services, Rite Aid, Delta Air Lines ou Alcoa. Vendredi, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, PNC Financial et State Street seront au programme avant bourse.

ECO ET DEVISES

L'évolution de l'inflation est confirmée en mars en Allemagne. Les prix à la consommation ont progressé de 1,7% sur un an après +1,3% en février. Le taux d'inflation est ainsi positif pour le troisième mois consécutif après la fin de la réduction temporaire de la TVA. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort à 2% contre 1,6% le mois précédent, montrent les données finales de l'Office fédéral de statistique. En séquentiel, les prix progressent de 0,5%.

La hausse de l'inflation est confirmée en France en mars. Selon les données finales de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1% sur la période, après +0,6% le mois précédent. Les prix des services accélèrent (+1,1% après +0,8%) et ceux de l'énergie rebondissent de façon marquée (+4,7% après -1,6%). Les prix de l'alimentation accélèrent légèrement (+0,9% après +0,8%). La baisse des prix des produits manufacturés s'atténue par rapport au mois précédent (-0,2% après -0,4%). Les prix du tabac ralentissent (+5,8% après +12,8%), détaille l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,6%, après avoir été stables en février.

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1979 ce matin. Le baril de Brent se négocie 66,63$. L'once d'or se traite 1.743$.

VALEURS EN HAUSSE

Publicis (+4,20% à 54,82 Euros) : a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes sur la période janvier-mars, profitant d'une accélération de ses opérations aux Etats-Unis et en Asie ainsi que du deuxième trimestre consécutif de croissance pour sa filiale Epsilon, spécialisée dans le marketing et les données. Le troisième groupe publicitaire mondial a enregistré au premier trimestre un revenu net de 2,39 milliards d'euros, soit une croissance organique de 2,8% alors que le consensus ressortait à -2%.

Pierre & Vacances-Center Parcs (+0,50% à 11,76 Euros) annonce un chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2020/2021 à 244,5 ME (158 ME pour les activités touristiques et 86,5 ME pour les activités immobilières). Le groupe continue cependant de commenter son chiffre d'affaires et les indicateurs financiers qui y sont liés conformément à son reporting opérationnel. Au 2ème trimestre 2020/2021, le chiffre d'affaires des activités touristiques s'établit à 62,3 ME, en retrait de 76,6% par rapport au 2ème trimestre 2019/20, lié à la fermeture de la quasi-totalité des sites sur le trimestre. Au 1er semestre 2020/2021, le chiffre d'affaires des activités touristiques ressort à 165 ME, en baisse de 69,9%. Au 2ème trimestre 2020/2021, le chiffre d'affaires du développement immobilier s'élève à 67,8 ME, à comparer à 55,5 ME au 2ème trimestre 2020/2021, résultant principalement de la contribution des résidences Senioriales (16,7 ME), du Center Parcs Lot-et-Garonne (9 ME) et des opérations de rénovation de Domaines Center Parcs (38,9 ME). En l'absence de visibilité sur la sortie de la crise sanitaire, le 2 février a été ouverte une procédure amiable de conciliation à l'initiative du Groupe, par le Président du Tribunal de commerce de Paris pour une durée de 4 mois, éventuellement prorogeable. Aujourd'hui, les discussions se poursuivent entre le Groupe et ses différents partenaires financiers existants ou futurs, sous l'égide des conciliateurs, en vue d'obtenir la mise en place d'un nouveau financement en dette d'un montant total en principal d'au moins 250 ME, dont une première tranche devrait faire l'objet d'un décaissement au cours du mois de mai prochain et une seconde tranche au début de l'automne 2021, en l'état des discussions.

VALEURS EN BAISSE

DBV Technologies (-4,60% à 10,76 Euros) : plus forte baisse sur le SRD après son bond de plus de 13% hier...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Tayninh, Filae, Voyageurs du Monde, Drone Volt, Pharmasimple, Umanis.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste acheteur sur le dossier EDF avec un cours cible ajusté à 15 euros.

Société Générale repasse à l'achat sur Accor en ciblant un cours de 37,90 euros.

INFOS MARCHES

Valbiotis : augmentation de capital par placement privé.

AB Science : 6 ME de PGE.

Gecina souhaite transformer 100% de son encours obligataire en encours vert.

EN BREF

Miliboo annonce l'ouverture de sa troisième Milibootik.

Stellantis : Exor et Peugeot 1810 renforcent leurs relations.

ABO-Group souhaite reprendre SEGED en France.

LDC : feu vert au rachat du Groupe Ronsard.

McPhy : partenariat stratégique avec TSG.