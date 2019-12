Ouverture Paris : le CAC40 tient bon les 6.000 points!

Ouverture Paris : le CAC40 tient bon les 6.000 points!









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les volumes vont en s'amenuisant à la Bourse de Paris alors que la trêve des confiseurs à débuté. Le CAC40 se maintient pour le moment au-dessus des 6.000 points à 6.010 points (-0,20%). Sachant que jamais le CAC40 n'a terminé une année au-dessus des 6.000 points, le défi est lancé à 4 séances du terme boursier de 2019. Il ne reste en effet plus que 3 séances complètes dont aujourd'hui, le 27 et le 30 décembre, ainsi que 2 demi-séances les 24 et 31 décembre... La Bourse de Paris sera fermée les 25 et 26 décembre.

Avant l'ouverture ce matin le CAC40 se retrouvait au plus haut depuis le 23 juillet 2007 et progresse de plus de 27% depuis le 1er janvier, soit la plus belle performance de l'indice depuis 1999 !

Les investisseurs demeurent sur la bonne impression des deux premières économies mondiales qui doivent signer en début d'année prochaine un accord dit de phase 1, signe d'accalmie dans un dossier qui pèse sur les marchés financiers depuis un an et demi. De plus, on apprend aujourd'hui que Pékin va baisser ses tarifs douaniers sur de nombreux produits agricoles dont le porc.

WALL STREET

La séance a été marquée par des opérations techniques liées à la "Journée des 4 Sorcières", lorsque les contrats à terme et les options sur les indices et les actions arrivent à échéance en même temps, entraînant souvent une forte volatilité.

A la clôture, les trois principaux indices ont signé des records, et ont bouclé une 4e semaine consécutive de progression. L'indice Dow Jones a gagné 0,28% à 28.455 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,49% à 3.221 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est apprécié de 0,43% à 8.924 pts. Pour le Nasdaq il s'agit du 7e record d'affilée et de la 8e séance de hausse.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de logements neufs. (16h00).

L'once de métal jaune s'échange à 1.479$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1084$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 65,95$.

VALEURS EN HAUSSE

Derichebourg (+0,20% à 3,66 Euros) a concrétisé, vendredi, l'acquisition du groupe Lyrsa, leader espagnol du recyclage de déchets métalliques, les différentes conditions suspensives prévues au contrat d'acquisition signé le 19 septembre dernier ayant été réalisées.Deri chebourg Environnement a acquis 100% du capital des sociétés Lyrsa, Archamesa et Redisa auprès de l'actionnaire majoritaire Layro, ainsi qu'auprès des actionnaires minoritaires. Le périmètre d'activités acquis a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 427 ME. Il traite annuellement près d' 1 million de tonnes de déchets métalliques, dont environ 160.000 tonnes de métaux non-ferreux. Le groupe emploie environ 600 salariés.

Sanofi (+0,20% à 91,04 Euros) annonce son intention de lancer aujourd'hui l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Synthorx, Inc au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. L'Offre est réalisée conformément à l'Accord et au Plan de fusion datés du 7 décembre 2019 (pouvant être modifiés ultérieurement, ci-après "l'Accord de fusion") conclus entre Synthorx, Sanofi et Thunder Acquisition Corp., une entreprise du Delaware et filiale indirecte, intégralement détenue par Sanofi.

Virbac (+7,80% à 241 Euros) ajuste la perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait à présent se situer entre 6% et 7% par rapport à 2018. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait, quant à lui, progresser d'environ 3 points par rapport à 2018 à taux de change constants (2,5 points hors exceptionnels).

VALEURS EN BAISSE

Crédit Agricole (-0,60% à 12,99 Euros) et Santander annoncent la finalisation du rapprochement de CACEIS avec Santander Securities Services. Toutes les conditions suspensives ont été satisfaites et l'ensemble des autorisations des conseils d'administration, des actionnaires et des autorités de contrôle et de supervision ont été obtenues.

Marie Brizard Wine & Spirits (-26% à 1,59 Euro) annonce la signature d'un accord sous conditions avec son actionnaire majoritaire, la Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), qui détient à ce jour environ 51% du capital et des droits de vote de MBWS. Aux termes de cet accord, COFEPP s'est engagée à financer les besoins de trésorerie de la société MBWS pour 2020, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives et dans les conditions décrites ci-après.

Total (-0,20% à 48,97 Euros) a signé un accord avec Apache Corporation en vue d'acquérir une participation de 50% et le statut d'opérateur du très prometteur bloc 58, situé au large du Suriname. Cette opération renforce la présence du Groupe dans le bassin prolifique du Guyana-Suriname.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

Fountaine Pajot, Tronics

ANALYSTES

AlphaValue accumule toujours Safran, mais avec un cours cible ajusté en baisse de 153 à 144 euros.

EN BREF

Exel Industries : acquisition de l'allemand Eisenmann.

Verallia : mise en place d'un financement 'margin loan' par l'actionnaire de contrôle.

Sensorion obtientun financement non-dilutif de 5,6 ME.

Dietswell sécurise une ligne de financement de 3 millions d'euros.

Crossject annonce le renforcement de sa structure financière.

Qwamplify : émission d'ABSAANE.

Valneva finalise le retrait de ses actions de la Bourse de Vienne.