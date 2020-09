Ouverture Paris : le CAC40 tente de retrouver les 5.000 points

Ouverture Paris : le CAC40 tente de retrouver les 5.000 points









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Du vert ce matin pour débuter le mois de septembre! Le CAC40 progresse de 0,85% et revient à une encablure des 5.000 points à 4.985 points. Les investisseurs sont rassurés par le dernier indice PMI de l'activité du secteur manufacturier en Chine qui a progressé en août à un rythme record depuis janvier 2011. L'indice est ressorti à 53,1 le mois dernier, contre 52,8 en juillet et 52,6 pour le consensus.

L'indice parisien tente donc de gommer la nette baisse d'hier (-1,11%) qui l'a fait repasser sous les 5.000 points et qui a ramené sa performance mensuelle à +3,42% pour le mois d'août.

Pour maintenir le cap, les marchés auront besoin d'une tendance assez similaire en Europe où les investisseurs suivront la publication, à leur tour, des indices PMI manufacturiers définitifs pour le mois d'août, avant celle de l'indice américain ISM manufacturier...

WALL STREET

La Bourse de New York a commencé la semaine en ordre dispersé, les investisseurs reprenant leur souffle après les records historiques inscrits vendredi par le S&P 500 et le Nasdaq. Ce dernier a cependant terminé lundi sur un nouveau record, grâce notamment à Apple et Tesla. La cote a été animée par le plus important remaniement au sein du DJIA depuis 2013, avec le remplacement d'Exxonmobil (-1,8%), Pfizer (-0,37%) et Raytheon (-2,1%) par Salesforce (+0,6%), Amgen (stable) et Honeywell (-1,7%). Apple (+3,3%) et Tesla (+12,5%) ont nettement progressé à la faveur des "splits" de leurs titres qui ont pris effet ce lundi.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,78% à 28.430 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,22% à 3.500 pts et que le Nasdaq Composite a encore grimpé de 0,68% à 11.775 pts, signant donc nouveau record.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- Indice PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Taux de chômage mensuel italien. (10h00)

- PMI manufacturier britannique final. (10h30)

- Indice flash des prix à la consommation en Europe. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.984$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1990$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,78$.

VALEURS EN HAUSSE

Total (+0,15% à 33,15 Euros) et Green Investment Group (GIG), filiale du groupe Macquarie, ont conclu un partenariat 50/50 en vue de développer un portefeuille de 5 projets éoliens offshore flottants en Corée du Sud représentant une capacité cumulée potentielle supérieure à 2 gigawatts (GW).

Sanofi (+0,85% à 85,59 Euros) annonce que l'essai international de phase III évaluant Kevzara (sarilumab) administré par voie intraveineuse à une dose de 200 mg ou de 400 mg à des patients hospitalisés pour une forme sévère ou critique de COVID-19 n'a pas atteint son critère d'évaluation principal ni secondaire, comparativement au placebo.

VALEURS EN BAISSE

Suez (-0,60% à 14,42 Euros) a rejeté lundi le projet d'offre d'achat présenté la veille par Veolia en opposant sa volonté d'indépendance à l'intention affichée par son principal concurrent de créer un "champion français" de l'eau et des déchets.

Lagardère (-1,40% à 16,39 Euros) : Le Conseil de Surveillance a étudié la demande conjointe d'Amber Capital et Vivendi de convocation d'une Assemblée générale exceptionnelle. Il a considéré que les conditions juridiques ne sont pas réunies pour déroger au calendrier social connu de tous les actionnaires . La dernière Assemblée générale s'étant valablement tenue, le 5 mai à l'issue de plusieurs mois de débats intenses sur la gouvernance du Groupe , le Conseil a considéré qu'il n'y avait aucun motif légitime à la convocation d'une nouvelle Assemblée générale dans l'urgence . Vivendi a réagi ce matin en annonçant qu'il allait saisir, avec Amber Capital, le tribunal de commerce de Paris d'une demande de convocation d'une assemblée générale.

Verallia (-2% à 26,70 Euros) a annoncé la démission pour raisons personnelles de son directeur financier, Didier Fontaine, qui a souhaité poursuivre sa carrière professionnelle dans une autre entreprise.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Memscap, Signaux Girod, Freelance.com, Pharmasimple, Kumulus Vape

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse de 'vendre' à 'neutre' sur Mercialys en ciblant un cours de 5,90 euros.

Morgan Stanley 'surpondère' toujours Ipsen avec un cours cible ajusté de 90 à 101 euros.

Barclays remonte son objectif de cours de 49 à 54 CHF sur LafargeHolcim.

INFOS MARCHES

Agta record réalise les cessions requises par la Commission Européenne.

Eiffage : des fonds BlackRock passent sous les 5%.

Air France KLM : remboursement de l'emprunt obligataire subordonné perpétuel de 600 ME.

EN BREF

Biophytis : réouverture de certaines cliniques en Belgique et aux Etats-Unis.