Ouverture Paris : le CAC40 tente d'aller plus haut

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 était attendu sur un léger biais haussier, ce matin et il progresse effectivement de 0,20% à 9h30, à 6.145 points. A porté du plus haut d'hier à 6 159,10 points, qui correspond à un niveau plus revu depuis la mi-2007!

Mais désormais haut perché, le CAC40 manque quelque peu de catalyseurs, comme le fut hier le relèvement des prévisions de croissance mondiale du Fonds monétaire international a confirmé les anticipations des investisseurs qui tablent sur une nette reprise de l'économie mondiale, en dépit des difficultés des économies européennes.

L'optimismes est même particulièrement fort pour certains économistes à l'image de David Kelly, responsable de la stratégie chez J.P. Morgan AM qui explique que "les premiers signes montrent que la reprise s'accélère, ce qui suggère un retour à la normale plus rapide que ce que beaucoup avaient osé espérer il y a quelques mois".

Les investisseurs suivront aujourd'hui la publication des indicateurs PMI définitifs dans le secteur des services et, après la clôture des marchés européens, le compte rendu ("minutes") de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC).

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en léger recul mardi, au lendemain de records pour le Dow Jones et le S&P 500, sur fond d'optimisme sur la reprise économique et la capacité à surmonter la crise sanitaire du coronavirus. Le FMI a revu mardi en hausse ses prévisions de croissance mondiale, même s'il a souligné les disparités selon les régions. Le pétrole a rebondi mardi d'environ 1%, tandis que les taux d'intérêts se sont détendus et que le dollar a reflué de 0,8% face à un panier de devises de référence.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,29% à 33.430 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,10% à 4.070 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini proche de l'équilibre (-0,05%) à 13.698 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- PMI espagnol des services. (09h15)

- PMI italien des services. (09h45)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- PMI européen final des services. (10h00)

- PMI britannique final des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1872 ce matin. Le baril de Brent se négocie 62,78$. L'once d'or se traite 1.737$.

VALEURS EN HAUSSE

Société Générale (+1,40% à 22,97 Euros) / Amundi (+2,40% à 72,05 Euros) : Amundi est entrée en négociation exclusive avec Société Générale en vue de l'acquisition de Lyxor pour un prix en numéraire de 825 ME (soit 755 ME hors capital excédentaire. Avec cette opération, Amundi deviendrait le leader européen de la gestion des ETF, avec 142 MdE d'encours combinés, une part de marché de 14% en Europe, et un profil diversifié tant en terme de clientèle que de géographie. Cette transaction "fortement créatrice de valeur", se fait sur une valeur d'entreprise représentant un multiple P/E 2021e d'environ 10x avec les seules synergies de coûts, une relution du bénéfice net par action d'environ 7% avec les seules synergies de coûts et un Retour sur Investissement supérieur à 10% à horizon 3 ans avec les seules synergies de coûts.

Neoen (+0,60% à 43 Euros) annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant de 600 millions d'euros pour financer son plan de développement.

Lacroix (+3,78% 38,40 Euros) : présente son plan 2025, avec un objectif de 800 ME de chiffre d'affaires associé à une marge d'EBITDA de 9%.

VALEURS EN BAISSE

EssilorLuxottica (-1,20% à 136,34 Euros) a été débouté en appel par un tribunal néerlandais sur le dossier GrandVision, a annoncé ce dernier dans un communiqué publié mardi. La justice a ainsi confirmé un jugement en première instance, le 24 août 2020, qui avait déjà refusé la requête du groupe lunetier franco-italien. Cette fois, c'est la Cour d'appel d'Amsterdam qui a "rejeté toutes les demandes d'EssilorLuxottica d'obtenir des informations supplémentaires sur les actions prises par GrandVision pour réduire l'impact de la crise du Covid-19 sur ses activités", a indiqué GrandVision dans son communiqué. Mardi soir, GrandVision a réaffirmé l'objectif commun d'obtenir l'approbation réglementaire pour la clôture de l'opération de rachat d'EssilorLuxottica d'ici au 31 juillet 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cast.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reprend le suivi de Schneider avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 140 euros.

INFOS MARCHES

Largo : lance son introduction en Bourse pour une levée de fonds de plus de 10 ME.

Delta Drone : tirage de deux tranches d'ORNAN.

EN BREF

Gecina commercialise plus de 6.500 m2 à La Défense et Boulogne-Billancourt.

Argan : développement d'une nouvelle plateforme logistique de 14.000 m2 à Marne-la-Vallée.

Sidetrade : acquisition d'Amalto.

bioMérieux : marquage CE de 3 immunoessais sur VIDAS pour diagnostiquer la dengue.