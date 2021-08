Ouverture Paris : le CAC40 stable, les biotechs en vue!

(Boursier.com) — Les "biotechs" trustent les premières places du palmarès ce matin, et ce dans des proportions significatives! Quantum Genomics, Lysogène, Valneva, Ose Immuno, Gensight sont particulièrement en vue! Certaines sans aucune annonce particulière.

De son côté, le CAC40 est quasiment stable (+0,05% à 6.685 points) dans les premiers échanges. Les investisseurs ont entendu ce qu'ils voulaient entendre vendredi dans les propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lequel n'a pas donné de calendrier précis pour la réduction des mesures de relance de la Réserve fédérale, que ce soit sur le 'tapering' ou les taux, lors de son allocution dans le cadre du symposium de Jackson Hole vendredi.

Il a déclaré que la Fed resterait prudente dans toute décision éventuelle sur une hausse de taux alors qu'elle tente de ramener l'économie vers le plein emploi, affirmant vouloir éviter d'accorder une attention excessive à une inflation qu'il juge toujours "transitoire". Bref, Powell a validé le 'tapering', sans affoler les marchés. Mission accomplie.

Beaucoup de statistiques importantes sont attendues durant la semaine comme la publication de l'enquête ADP dans le secteur privée (mercredi) et celle du rapport mensuel du département du Travail (vendredi). A noter que la Bourse de Londres est fermée ce lundi.

En clôture de marché, la Bourse de New York termine bien orientée, soutenue par l'intervention de Jerome Powell, point d'orgue du symposium virtuel de Jackson Hole, la réunion des grands argentiers de la planète. L'exercice était attendu et difficile, mais le dirigeant de la Fed s'en est sorti, tout en nuance et subtilité, laissant à chacun libre interprétation de son discours.

Le DJIA termine sur un gain de +0,69% à 35.455 pts. Le S&P 500 est ferme, avec une hausse de +0,88% à 4.509 pts. Le Nasdaq Composite progresse de +1,23% à 15.129 pts pour un nouveau record en clôture de marché. L'indice des valeurs technologiques a d'ailleurs touché un nouveau plus haut en séance, à 15.144,48 points. Le Nasdaq 100 prend +1,01%, terminant à 15.432 pts.

La parité euro / dollar atteint 1,1801$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,47$. L'once d'or se traite 1.813$.

Quantum Genomics (+15% à 5,93 Euros) : reprise de cotation ce matin pour le titre suspendu vendredi. Quantum a dévoilé les résultats de firibastat dans l'étude QUORUM, qui ouvre, selon le groupe, la voie à une nouvelle prise en charge de l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde chez les patients sévères. Parmi les faits principaux, Quantum évoque une efficacité comparable de firibastat et du traitement de référence (ramipril) sur l'ensemble de la population étudiée pour prévenir la dégradation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (critère principal) après infarctus du myocarde. Il fait état d'une efficacité plus marquée de firibastat par rapport au ramipril chez les patients sévères avec fraction d'éjection basse, ainsi que d'une amélioration du profil tensionnel plus importante sous firibastat. Enfin, le groupe évoque une bonne tolérance clinique des deux doses de firibastat.

Ose Immuno (+5,34% à 12,22 Euros) : continue après son bond de 14,17% vendredi suite à l'inclusion de la première patiente d'une étude de phase 2 dans le cancer de l'ovaire. L'essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en monothérapie et en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab) de MSD, en traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie (étude Tedova).

Lysogène (+8,74% à 2,42 Euros) : annonce le traitement du premier patient aux Etats-Unis avec le candidat-médicament de thérapie génique LYS-GM101, réalisé au CHOC Hospital (CHOC) dans le cadre de l'essai clinique global au design adaptatif (NCT04273269) pour le traitement de la gangliosidose à GM1. Cet essai est une étude interventionnelle, multicentrique, en ouvert, au design adaptatif en deux phases évaluant l'administration intra-cisternale d'un vecteur recombinant de virus adéno-associé de sérotype rh.10 (AAVrh.10).

Sanofi (-0,40% à 87,84 Euros) : Un essai pivot de phase III évaluant Dupixent (dupilumab) chez des enfants âgés de 6 mois à 5 ans présentant une dermatite atopique modérée à sévère, une maladie chronique portant une signature inflammatoire de type 2, a atteint ses critères d'évaluation primaires et l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires. Les résultats de cet essai montrent qu'à 16 semaines, l'ajout de Dupixent à des corticoïdes à usage topique (traitement de référence) permet de réduire significativement la sévérité globale de la maladie et d'améliorer la cicatrisation de la peau, les démangeaisons et les indicateurs de la qualité de vie en lien avec la santé, comparativement à un traitement par corticoïdes à usage topique seulement.

ADL Partner

- Royal Bank of Canada a réitéré vendredi son opinion 'sous-performance' sur Danone.

Alstom : 51,58% des droits exercés en faveur du paiement en actions du dividende.

Bone Therapeutics : première tranche prêt de la BEI pour 8 ME.

Bone Therapeutics : résultats de la Phase III dans l'arthrose du genou.

AudioValley : reconduction du partenariat entre Targetspot et Skyrock.

Entreparticuliers.com diffère sa publication semestrielle de résultats.