Ouverture Paris : le CAC40 sous les 6.800 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les diverses restrictions prises par certains pays européens ces dernières heures pèsent sur les marchés financiers ce matin et les échanges en bourse de Paris se font en nette baisse : le CAC40 recule de 2% sous les 6.800 points. Alors que les marchés avaient finalement été rassurés par la dangerosité potentielle du variant Omicron, les mesures prises par certains gouvernements font figure de douche froide à quelques séances désormais de la fin d'année...

Les craintes des investisseurs s'expliquent aussi par le niveau toujours élevé de l'inflation et par les orientations plus restrictives prises par plusieurs grandes banques centrales parmi lesquelles la Réserve fédérale.

Ainsi, la perspective de taux directeurs plus élevés aux Etats-Unis se rapproche et se précise. La banque centrale américaine (Fed) pourrait ainsi commencer à relever ses taux "rapidement après" avoir ramené à zéro ses achats d'actifs ("tapering"), un préalable qui devrait être atteint en mars, a indiqué vendredi Christopher Waller, un des gouverneurs de banque centrale américaine.

WALL STREET

Les indices boursiers américains ont vécu une deuxième séance difficile vendredi, marquée par une chute des valeurs cycliques dans la crainte que le variant Omicron ne provoque un ralentissement de la croissance mondiale. Les technologiques, qui avaient plongé la veille, ont moins souffert, tandis que les marchés tentaient toujours de digérer la perspective d'une hausse des taux directeurs de la Fed l'an prochain, sans doute dès le printemps, selon le gouverneur de la Fed Christopher Waller.

A la clôture, le Dow Jones a perdu 1,48% à 35.365 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,03% à 4.620 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, n'a pas pu maintenir ses gains de la séance, terminant en baisse de 0,07% à 15.169 pts, après une chute de près de 2,5% jeudi.

ECO ET DEVISES

-

La parité euro / dollar atteint 1,1249$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 71,12$. L'once d'or se traite 1.797$.

VALEURS EN HAUSSE

BNP Paribas (+1% à 56,76 Euros) met fin à son aventure américaine dans la banque de détail. La banque de la rue d'Antin a conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour lui céder 100% de sa filiale Bank of the West. L'opération, qui devrait être réalisée formellement au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles, atteint 16,3 milliards de dollars en numéraire (environ 14,4 MdsE). Un montant qui représente 1,72 fois la valeur de l'actif net tangible de Bank of the West et 20,5% de la capitalisation boursière de BNP Paribas, pour une contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du Groupe au cours des dernières années d'environ 5%.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-3,50% à 83,62 Euros) et Icade Santé ont signé des promesses portant sur l'acquisition des murs de trois maisons de retraite neuves en Allemagne pour un montant total d'environ 57 ME (droits inclus). Le portefeuille de trois actifs, de grande qualité et offrant des prestations haut de gamme, totalise 254 lits de maisons de retraite médicalisées et 95 appartements services pour une surface totale de c. 20.000 m(2).

Eutelsat Communications (-1,70% à 10,56 Euros) : le Conseil d'administration a nommé Eva Berneke en tant que Directrice générale, à compter du 1er janvier 2022. Elle sera également cooptée en tant qu'administratrice.

Showroomprivé (-1,15% à 2,18 Euros) a obtenu l'accord de ses partenaires bancaires pour la mise en place d'un financement structuré "Sustainability-linked syndicated facilities" d'un montant de 70 millions d'euros. Il vise à refinancer l'intégralité de la dette bancaire de 63 ME, issue du protocole signé le 29 avril 2020, et à renforcer les moyens financiers du Groupe. Cette opération met un terme à la période de conciliation et témoigne de la nouvelle dynamique rentable du Groupe. Elle va permettre de retrouver plus de flexibilité pour la mise en oeuvre de nouveaux projets créateurs de valeur. Ce Sustainability-linked syndicated facilities comprend une tranche de crédit amortissable pour 50 ME et une tranche de crédit à tirage (G&A Facility) d'un montant maximum de 20 ME. Ces dettes bancaires ont une maturité à échéance décembre 2026.

Piscines Desjoyaux (-3,90% à 29,40 Euros) a atteint sur son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires record de 160,9 millions d'euros, en hausse de près de 40%. L'EBITDA s'établit à 41 ME, il représente ainsi près de 25% du chiffre d'affaires. Le groupe affiche un résultat opérationnel de 35 ME, en nette progression par rapport à l'exercice précédent de près de 14 ME (soit une hausse de 66%). Le résultat net part du groupe s'établit à 25,5 ME, soit 15,8% du chiffre d'affaires contre 14 ME pour l'exercice clos au 31/08/2020, soit une progression de 82%.

Klépierre (-3,20% à 19 Euros) a conclu en fin de semaine dernière, les cessions de deux actifs commerciaux : Boulevard Berlin (détenu à 95% par Klépierre), un centre commercial avec une centaine de boutiques dont les enseignes majeures Karstadt, H&M, Zara, Media Saturn et les deux supermarchés Edeka & Karstadt Perfetto, situé Schloßstraße à Berlin (Allemagne). A la suite de la vente du centre commercial, Klépierre continuera d'assurer la gestion opérationnelle de l'actif ; Un retail park avec 22 magasins (détenu à 71% par Klépierre) à Bordeaux en France. Ces deux actifs ont été vendus pour un montant total de 345 millions d'euros (Part totale, hors droits de mutation), 3% au-dessus des valeurs d'expertise du 30 juin 2021 et en ligne avec les valeurs d'expertise du 31 décembre 2020, à un rendement initial net EPRA moyen de 5,1%.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Geci International

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley est à 'surpondérer' sur Nokia en ciblant un cours de 7,50$.

Morgan Stanley est 'en ligne' sur Soitec et à 'surpondérer' sur STM.

INFOS MARCHES

-

EN BREF

Thales et Aeronav accompagnent Haïti dans sa gestion de l'espace aérien.

Paref va gérer l'immeuble Trade, à Francfort.

Advicenne : avis définitif de la Commission de la Transparence de la HAS pour Sibnayal dans l'ATRd.

TotalEnergies : important projet solaire en Nouvelle Calédonie.