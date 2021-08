Ouverture Paris : le CAC40 sous les 6.800 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse s'avère un peu plus prononcée que prévu en ce début de séance pour le CAC40. Elle l'a entraîné sous les 6.800 points à 6 789,11 points. Mais à l'approche de 9h30, l'indice parisien flirtait de nouveau avec les 6.800 points (-0,55%). Ce faisant, il continue de s'éloigner du record historique de 6.944,77 points du 4 septembre 2000. Si loin si près... A peine un peu plus de 100 points l'en séparent désormais.

Le mauvais indice manufacturier de l'Empire State à New York a quelque peu rafraîchit l'atmosphère sur les marchés. Il est de plus consécutif à une statistique économique décevante en provenance de Chine hier. Le tout sous fond de persistance du variant Delta et d'arrivée du variant Lambda, pas encore jugé aussi risqué par l'OMS, ainsi que du variant dit colombien.

Et si le S&P-500 et le Dow Jones ont inscrit des records de clôture pour une cinquième séance d'affilée, ils l'ont fait dans des proportions mesurées.

WALL STREET

Après un début de séance dans le rouge, les marchés américains ont en effet terminé la journée en ordre dispersé, ce lundi. Après les sommets de vendredi et les bons résultats des entreprises, la cote américaine a engagé la semaine en mode pause, concrétisant à la fois la dégradation du moral des ménages américain à un plus bas de 10 ans (annoncée vendredi), les questionnements géopolitiques du week-end en Afghanistan, et les incertitudes économiques chinoises de la matinée. Finalement, le DJIA s'est retourné, gagnant +0,31% en clôture à 35.625 points. Le S&P 500 prend 0,26%. En revanche, le Nasdaq est demeuré sous pression, fléchissant de -0,20% à 14.793 points.

L'indice Empire State d'activité manufacturière régionale de la Fed de New York pour le mois d'août 2021 est ressorti très inférieur aux attentes, à 18,3 contre un consensus voisin de 30. L'indicateur était de 43 un mois auparavant. L'indice d'août traduit donc un très fort ralentissement de l'expansion.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Japon :

Indice d'activité tertiaire industrielle en croissance de 2,3%, supérieur aux attentes.

La parité euro / dollar atteint 1,1767$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 69,40$. L'once d'or se traite 1.791$.

VALEURS EN HAUSSE

Gaussin (+6,50% à 7,23 Euros) : en nette hausse, a annoncé une première commande de Plug Power Inc. pour 20 tracteurs de parc fonctionnant à l'hydrogène (ATM-H2), qui seront déployés chez les clients actuels de Plug Power en Amérique du Nord. Les livraisons de ces véhicules auprès de Plug Power commenceront à partir de novembre 2021.

VALEURS EN BAISSE

Atari (-1,55% à 0,349 Euro) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 21,4 ME, contre 24 ME au titre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel ressort en perte de 0,6 ME, dont -0,8 ME au titre des activités de Casino menées en Afrique dont l'arrêt est en cours, contre un profit de 2,9 ME au cours de l'exercice précédent. Enfin, le résultat net consolidé estimé pour l'exercice ressort à -5,5 ME, à comparer à +2,0 ME au titre de l'exercice précédent.

Lagardère (-0,50% à 22,56 Euros) annonce la signature, le 16 août, par Hachette Book Group, filiale américaine d'Hachette Livre, d'un accord en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital social de l'éditeur américain indépendant, Workman Publishing. Le montant de l'acquisition a été fixé à 240 M$. Le financement sera assuré par la combinaison des produits de cession de différents actifs sans augmentation significative de la dette nette.

Groupe ADP (-1,60% à 100,35 Euros) a connu le mois dernier un trafic total en hausse de 11,5 millions de passagers par rapport à juillet 2020, avec 17,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Ce trafic ne représente néanmoins que 49,7% de celui du mois de juillet 2019.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue à 'vendre' sur Rémy Cointreau, objectif rehaussé à 144 euros.

Midcap Partners maintient son avis 'achat' sur Atari et sa cible de 0,7 euro.

Midcap Partners réitère son conseil 'achat' sur LDLC avec un objectif de 165 euros.

INFOS MARCHES

Biophytis : émission de 4.950.000 actions nouvelles réservée à NEGMA.

Enogia : option de surallocation exercée à hauteur de 93%.

EN BREF

Gaussin : Plug Power commande 20 tracteurs de parc à hydrogène.

Delta Drone : acquisition de l'Australien Arvista.