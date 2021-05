Ouverture Paris : le CAC40 sous les 6.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse s'accentue pour le CAC40 qui abandonne 1,80%, sous les 6.300 points, à 6.270 points. L'indice parisien subit le même sort que le Nasdaq (-2,55%) hier et le Nikkei ce matin (-3,08%).

Incapable hier d'atteindre les 6.400 points, avec, malgré tout, un plus haut de 6 395,60 points, datant de novembre 2000, l'indice parisien repasse donc sous les 6.300 points, les investisseurs se dégageant des valeurs technologiques et internet, jugées trop chères, pour favoriser les valeurs défensives et cycliques.

Les investisseurs font face au retour des craintes à propos d'une accélération de l'inflation, susceptible de pousser la Réserve fédérale à resserrer sa politique monétaire. Et ce alors que les chiffres de l'inflation en avril seront publiés en milieu de semaine aux Etats-Unis.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en recul lundi, les investisseurs se dégageant des valeurs technologiques et internet, jugées trop chères, pour favoriser les valeurs défensives et cycliques. Les craintes d'inflation et de resserrement de la politique monétaire de la Fed ont refait surface, alors que les chiffres de l'inflation en avril seront publiés cette semaine aux Etats-Unis. Le dollar est au plus bas depuis deux mois et demi face à un panier de devises, et le pétrole a fluctué près des 65$ le baril WTI, après une cyberattaque qui a paralysé le principal réseau de pipelines de l'Est des Etats-Unis.

A la clôture, l'indice Dow Jones a finalement cédé 0,1% à 34.742 points, après avoir passé l'essentiel de la séance à des niveaux record, au-dessus des 35.000 pts pour la 1ère fois. L'indice large S&P 500 a cédé 1,04% à 4.188 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a abandonné 2,55% à 13.401 pts et a désormais perdu 5,2% par rapport à son précédent record du 26 avril, à 14.138 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2143 ce matin. Le baril de Brent se négocie 67,89$. L'once d'or se traite 1.836$.

VALEURS EN HAUSSE

Bonduelle (+3,33% à 23,30 Euros) : prend la tête des plus fortes hausses sur le SRD après déjà un gain de +5,87% hier.

VALEURS EN BAISSE

Alstom (-3,70% à 44,83 Euros) : le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 645 millions d'euros, intégrant par la contribution de Bombardier Transport et l'impact du Covid-19. La marge opérationnelle ajustée a été de 7,3 % au niveau du Groupe et a atteint 8% sur le périmètre historique d'Alstom et 2,7 % sur le périmètre historique de Bombardier Transport. Le résultat net ajusté des activités poursuivies, part du groupe s'est élevé à 301 millions d'euros, incluant plusieurs éléments exceptionnels en partie liés à l'acquisition de Bombardier Transport.

Pierre et Vacances (-0,30% à 12 Euros) annonce avoir accepté ce jour une offre ferme de financement de la part de certains de ses partenaires bancaires existants, porteurs d'EuroPP 2022 et 2025, et porteurs d'Ornane pour un montant global maximum, en principal, de 300 millions d'euros, à la suite d'un processus compétitif ouvert à des tiers financeurs.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Lacroix, Fermentalg, Innate Pharma, Baccarat, Poujoulat, Cybergun, Bel, Aurea, Cabasse Group, Oeneo, Innelec, Bilendi, Aures.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue est toujours à l'achat sur la SG avec une cible ajustée en hausse à 34,40 euros.

INFOS MARCHES

Carbios a bien levé 114 ME.

Eos Imaging : Alphatec détient 89,12%.

EN BREF

Pherecydes Pharma : brevet accordé à Hong Kong.

Gecina : bail de 18 ans au 101 avenue des Champs-Elysées avec Louis Vuitton.