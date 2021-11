Ouverture Paris : le CAC40 solide au-dessus des 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le début de séance s'avère timide ce matin en Bourse de Paris où le CAC40 grappille toutefois quelques points (+0,10%), à 7.047 points. Vendredi, pour la première fois de son histoire, le CAC40 a clôturé au-dessus des 7.000 points, à 7.040,79 points. Mais cela ne suscite a priori pas de prises de bénéfices sur un CAC40 qui progresse de 27% depuis le 1er janvier...

La semaine devrait s'avérer plus calme que la précédente qui voyait la Fed se réunir. Toutefois, elle devrait être animée par les débats liés à l'inflation, avec la publication, mercredi, des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, ainsi que par la poursuite des résultats d'entreprise.

WALL STREET

Wall Street a de nouveau battu des records ce vendredi, alors que les statistiques de l'emploi US sont ressorties au-dessus des attentes des analystes au mois d'octobre... Le Dow Jones qui avait marqué une pause hier est remonté de 0,56% à 36.328 pts, le S&P a pris 0,37% à 4.697 pts et le Nasdaq a battu un 7eme record historique (+0,20% à 15.971 pts).

Les statistiques mensuelles du marché du travail américain ont donc fait ressortir en octobre un net rebond des chiffres de l'emploi après la déception du mois de septembre. L'économie américaine a ainsi créé 531.000 postes en octobre, contre 450.000 attendus par les analystes. Le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 4,6%, contre 4,7% estimé par le consensus de place...

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1563$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,63$. L'once d'or se traite 1.816$.

VALEURS EN HAUSSE

Eramet (+3% à 70,30 Euros) relance la construction de son usine de lithium en Argentine, dans un contexte de très forte croissance de la demande de ce métal critique de la transition énergétique dont le groupe a fait son axe stratégique de développement. La construction de l'usine, d'une production annuelle de 24.000 tonnes de lithium (LCE1), démarrera au 1er trimestre 2022, pour une entrée en production début 2024. Eramet contrôlera le projet, avec une participation de 50,1%, et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle ; son partenaire Tsingshan financera la construction de l'usine et entrera dans le projet à hauteur de 49,9%.

VALEURS EN BAISSE

Bouygues (-2,70% à 34,62 Euros) et Engie (+0,65% à 12,79 Euros) ont conclu une promesse de cession d'Equans pour une valeur d'entreprise de 6,7 milliards d'euros (7,1 MdsE y compris dette IFRS 16). Entité indépendante au sein d'Engie depuis le 1er juillet 2021, Equans est un leader mondial des activités de services multi-techniques. Il emploie 74.000 employés dans 17 pays, dont 27.000 en France, et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros.

Stef (-0,70% à 107,20 Euros) : Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires de s'établit à 920,1 millions d'euros (829,8 ME à même date en 2020). La croissance est de 10,9%, dont 9% à périmètre constant. Le chiffre d'affaires cumulé du Groupe au 30 septembre s'élève à 2,557 milliards d'euros, en progression de 10,2% dont 8,1% à périmètre constant.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Delfingen, Les Hôtels Baverez, Immobilière Dassault, Ateme.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Alten avec un cours cible ajusté de 150 à 160 euros. Il reste aussi acheteur sur Axa avec un cours cible ajusté à 28,10 euros. Le même broker reste positif sur Schneider Electric avec un objectif de cours relevé de 165 à 175 euros.

INFOS MARCHES

Rémy Cointreau : signature d'un prêt de 80 Millions d'Euros.

DBT : tirage de la 4e tranche de BEOCABSA pour 1 ME de nominal.

EN BREF

ABEO acquisition d'Eurogym.

Carbios : nouveau DG à compter du 1er décembre.

Recylex restructure sa dette financière.