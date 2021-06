Ouverture Paris : le CAC40 se tasse après les annonces de la Fed

Ouverture Paris : le CAC40 se tasse après les annonces de la Fed









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les annonces de la Réserve fédérale refroidissent un peu l'ambiance ce matin en Europe où les indices boursiers évoluent dans la zone rouge, à l'image du CAC40 qui recule de 0,23% à 6.637 pts. La Bourse de New York a aussi rétrogradé pour la 2e séance consécutive hier soir, alors que la Fed a adopté un ton plus ferme concernant le devenir de sa politique monétaire, à la lumière de la reprise économique plus forte que prévu aux Etats-Unis grâce à la campagne de vaccination de masse contre le Covid-19.

WALL STREET

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,77% à 34.033 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,54% à 4.223 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,24% à 14.039 pts.

Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond à 10 ans a grimpé de 7 points de base à 1,57% et l'indice du dollar est monté de 0,7% face à un panier de devises après les annonces de la banque centrale américaine.

Le pétrole a marqué le pas, avec un baril de pétrole brut WTI finissant à 72,15$ sur le Nymex (contrat à terme d'août), malgré l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis. Le Brent de même échéance a avancé de 0,5% à 74,39$.

Le bitcoin est reparti en baisse, autour de 38.800$.

ECO ET DEVISES

L'actualité économique a donc été dominée logiquement par la Fed : Conformément aux anticipations des marchés, elle a laissé sa politique monétaire inchangée, mais ses nouvelles projections ont montré qu'elle devrait commencer à relever ses taux directeurs courant 2023, alors que dans ses précédentes projections de mars, elle ne voyait pas de resserrement monétaire avant 2024...

Ainsi, une majorité de 13 membres de la Fed sur 18 s'attend désormais à ce que les taux directeurs soient relevés courant 2023. En mars, ils n'étaient que 7 à envisager un début de resserrement monétaire courant 2023, et en décembre ils n'étaient que 5. Les projections montrent que le taux des "fed funds" serait de 0,6% à la fin 2023, ce qui impliquerait deux hausses de taux d'un quart de point cette année là.

"Les progrès de la vaccination ont réduit la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis" a déclaré la banque centrale dans son communiqué. "Au vu de ces progrès et de solides politiques de soutien, les indicateurs d'activité économique et l'emploi se sont renforcés", a ajouté la banque centrale, qui avait conditionné depuis mars 2020 toute évolution de sa politique monétaire à la fin de la pandémie. La Fed a d'ailleurs relevé ses prévisions de croissance aux Etats-Unis cette année : la hausse du PIB est désormais attendue à 7% en 2021 (contre 6,5% en mars). Pour 2022, la prévision reste à +3,3%, tandis que celle de 2023 est attendue +2,4% contre +2,2% en mars

Par ailleurs, le président de la Fed, Jerome Powell , a indiqué lors de sa conférence de presse, que les membres de la Fed avaient bel et bien abordé le sujet de la réduction des achats d'actifs ("tapering") lors de sa réunion de deux jours. Interrogé sur la question, il a répondu :"si vous voulez, vous pouvez dire que c'était la réunion où l'on a 'parlé-de-parler-de' " réduire les achats d'obligations. Pour autant, aucun calendrier précis n'est pour l'instant évoqué.

Concernant l'inflation, la Fed a reconnu qu'elle était plus forte que prévu, et s'attend à une hausse de 3% de l'indice "core PCE" cette année (contre 2,2% attendu en mars). Jerome Powell a répété qu'il jugeait toujours "temporaire" cette accélération, mais a affirmé que la banque centrale était prête à agir si la hausse des prix dépassait largement et durablement ses objectifs (un indice "core PCE" de l'ordre de 2%). "Si les anticipations d'inflation augmentaient contrairement à notre scénario de base, nous agirions pour les faire baisser", a-t-il ainsi déclaré. Il a toutefois estimé que "les anticipations d'inflation à plus long terme semblent globalement cohérentes avec l'objectif de la Fed".

INDICATEURS ECONOMIQUES A SUIVRE

Europe :

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

La parité euro / dollar revient sous les 1,20 ce matin. Le baril de Brent se négocie 74$.

VALEURS EN HAUSSE

METabolic Explorer (+5%) se félicite d'avoir démarré la production industrielle de PDO pour les applications industrielles et cosmétiques sur son site de Moselle.

Après avoir validé la technologie de fermentation en amont à 100% de sa capacité, l'unité a fixé un seuil de fonctionnement à 30% de la capacité nominale de purification en aval. Ce fonctionnement a permis la validation de chacune des étapes unitaires de la technologie de purification dans le respect des contraintes liés au rejet des effluents, ainsi que le transfert de connaissances des équipes techniques METEX aux équipes de METEX NOOVISTA.

Le groupe précise que l'objectif prioritaire de produire du PDO conforme aux spécifications des grades Industriel et Cosmétique est désormais atteint. Moins de deux mois après le démarrage en produit, les équipes ont ainsi réussi à produire les premiers lots commerciaux de PDO de grade Industriel. Les premières livraisons ont été effectuées pour honorer les commandes des partenaires et clients tels que les sociétés COVESTRO et VAUDE qui utilisent le PDO de METEX dans les applications polymères biosourcés pour la production de semelles de chaussures de sport.

Valeo et Navya (+3%) renforcent leur collaboration technologique et industrielle dans le domaine des navettes autonomes. Les navettes de Navya (180 unités vendues au 31 décembre 2020) circulant à travers le monde sont déjà dotées de technologies de Valeo. L'objectif est d'intensifier le programme de Recherche et Développement pour mettre au point des systèmes de conduite autonomes de niveau 4, commercialisables dans les trois prochaines années.

Valeo fournira à Navya des capteurs et les algorithmes associés, permettant une perception fine de l'environnement du véhicule, tandis que Navya partagera les données techniques et fonctionnelles collectées au cours des expérimentations. A l'issue de cette phase Valeo assurera la fourniture industrielle des composants retenus, en vue de leur intégration dans les solutions autonomes commercialisés par Navya.

D'un point de vue technologique, la collaboration portera notamment sur les éléments suivants : les caméras, les logiciels d'Intelligence Artificielle et les calculateurs embarqués (ECU).

En matière d'assistance à la conduite, Valeo dispose du portefeuille de technologies le plus complet du marché, toutes étant fabriquées à grande échelle. Il s'agit des capteurs à ultrasons, des caméras, des radars et du premier LiDAR 3D à être produit en série et à être conforme aux spécifications exigeantes de l'industrie automobile.

Valeo y ajoute son calculateur embarqué, "le cerveau" capable de fusionner et de traiter les données collectées. L'unité de contrôle recrée une représentation détaillée à 360o autour du véhicule et, grâce à ses algorithmes, assure la détection d'objets et les fonctions liées à la sécurité.

Cette alliance technologique, industrielle et commerciale s'ajoute aux accords de coopération existant de longue date entre les deux sociétés, notamment au niveau des capteurs utilisés sur les Autonom Shuttle. Les applications qui découleront de la première phase de développement sont prévues au cours du troisième trimestre 2022.

Europacorp remonte de 2,5% avec Getlink

ADP (+2%) Le trafic total du Groupe ADP a augmenté de 5,7 millions de passagers sur le mois de mai 2021 par rapport à mai 2020 avec 6,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 21,2% du niveau du trafic groupe du mois de mai 2019. En mai 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 1,7 million de passagers par rapport à mai 2020, avec 1,9 million de passagers accueillis. Il représente 20,4% du trafic Paris Aéroport du mois de mai 2019. En mai 2021, Paris-Charles de Gaulle a accueilli 1,1 million de passagers (+0,9 million de passagers soit 17,4% du trafic de mai 2019) et Paris-Orly 0,8 million de passagers (+0,8 million de passagers soit 27,6% du trafic de mai 2019).

BNP Paribas : +1,5% avec les banques SG et Crédit Agricole dans le sillage de la remontée des taux longs après la Fed.

Airbus : +1% avec Oeneo, Crit et ALD

Chargeurs : +0,5% avec M6 et TF1

Au 31 mars 2021, MedinCell (stable) disposait d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 47,1 ME et 3,9 ME d'actifs financiers, courants et non courants, non risqués (contre respectivement 12,4 ME et 3,6 ME il y a un an). La société de recherche médicale estime disposer d'une visibilité financière jusqu'à l'été 2023.

Le renforcement de la visibilité financière a notamment pour origine la forte croissance des produits des activités qui s'élèvent à 11,8 ME sur l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 96% par rapport à l'année précédente. La perte opérationnelle courante a été réduite à 15,4 ME sur l'exercice clos fin mars 2021 et la perte nette à 19 ME.

Vinci (stable) Vinci Facilities UK Ltd, filiale de Vinci Construction au Royaume-Uni, remporte le contrat de gestion, de maintenance, d'entretien des terrains et de travaux d'équipement des bâtiments du ministère de la Défense pour la région Sud-Est du Royaume-Uni. D'une durée totale de 7 ans, il s'élève à 491 millions d'euros (423 millions de livres sterling) pour le volet 'facility management'. Il pourrait être complété par un programme de travaux de 850 ME (732 M£) et comprend également une option de prolongation de 3 années.

Ce contrat, qui recouvre 59 sites soit 6.200 bâtiments et infrastructures, créera plus de 800 emplois directs et indirects.

Argan (stable) s'adapte aux besoins de son nouveau client-locataire ALDI France en développant dans son entrepôt de Sauvian (Hérault) une cellule frigorifique de 6.000 m2. Cet entrepôt de 56.000 m2, situé au sud de Béziers, a été acquis en 2017 par Argan. Il était alors exploité par le groupe Casino pour son enseigne Leader Price et était essentiellement destiné aux produits secs à température ambiante. En 2020, ALDI France a repris l'exploitation de cette plateforme logistique à la suite de l'acquisition de plus de 500 magasins et 3 entrepôts Leader Price auprès du groupe Casino.

ALDI France, leader du discount, a exprimé de nouveaux besoins et notamment la création d'une chambre réfrigérée +2oC/4oC de 6.000 m2. Le chantier d'une durée de 3 mois a été mené par Ceres Ingénierie dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière. Par ailleurs, l'entrepôt est équipé d'une centrale photovoltaïque couvrant l'ensemble de la toiture, et délivrant environ 7.100 MWh/an.

La livraison de cette nouvelle cellule s'accompagne du renouvellement du bail pour une durée de 12 années fermes entre ALDI et Argan.

VALEURS EN BAISSE

Alstom retombe de 2,5% avec DBV et BigBen

Rubis céde 1,7% avec Neoen

Albioma : -1,5% suivi de BioMerieux, Quadient, Virbac, Eramet

Legrand : -1% avec Eurofins, Hermes, Interparfums

Colonial a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son projet d'offre publique mixte simplifiée visant les actions Société Foncière Lyonnaise. L'offre est de 46,66 euros et 5 actions ordinaires nouvelles Inmobiliaria Colonial à émettre (coupon détaché) contre 1 action Société Foncière Lyonnaise apportée (coupon détaché).

Les sociétés Devernois SA et Sofrade SAS ont été placées en redressement judiciaire par le tribunal de Roanne en date du 3 février 2021, avec la mise ne place d'une période d'observation prenant fin le 4 août. Sur demande des administrateurs judiciaires Maître Eric-Etienne Martin et Maître Gregory Wautot et aux vues des éléments de chiffres d'affaires, de trésorerie prévisionnelle, et de résultat d'exploitation, le tribunal de commerce de Roanne, par un jugement en date du 9 juin, a prolongé la période d'observation des deux sociétés jusqu'au 3 février 2022.

Cette période permettra aux administrateurs judiciaires et à la direction du groupe Devernois de fixer le passif de l'entreprise et de pouvoir proposer un plan de redressement.

Les entrepreneurs Marc Menasé, Michaël Benabou et Charles-Hubert de Chaudenay ainsi que MACSF Epargne Retraite, représentée par Roger Caniard, et IDI, représentée par Julien Bentz, annoncent la création de DEE Tech, une société destinée à investir dans une entreprise technologique à fort potentiel et à faire émerger un géant de la tech européenne.

DEE Tech, constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition ("Special Purpose Acquisition Company", SPAC), lance une augmentation de capital d'un montant de 150 millions d'euros, pouvant être portée à 195 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L'Offre est réservée aux investisseurs qualifiés. La société sera cotée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris.