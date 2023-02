Ouverture Paris : le CAC40 se stabilise

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance est plus hésitante ce mardi matin en bourse après la correction d'hier. Revenu en fin de semaine dernière à un peu plus d'une centaine de points de son record historique, l'indice CAC40 est stable à 7.135 points avant le nouveau discours de J. Powell ce soir aux Etats-Unis, après la clôture des marchés européens.

Le patron de la Fed est en effet de nouveau attendu sur le sujet des taux ce mardi, à 18H30 heure de Paris, dans le cadre d'une interview qui sera accordée à l'Economic Club de Washington... Après un ton un peu plus accommodant la semaine passée à l'issue de la dernière réunion monétaire de la Fed, les marchés surveilleront de près le message du patron de la banque centrale, alors que les derniers chiffres très solides de l'emploi aux Etats-Unis ont refroidi les anticipations les plus optimistes d'assouplissement monétaire à l'horizon du S2 outre-Atlantique.

WALL STREET

Wall Street a de nouveau corrigé lundi, dans le sillage de la fin de semaine dernière : Le S&P 500 rend 0,61% à 4.111 pts, le Nasdaq trébuche de 1% à 11.887 pts et le Dow Jones perd plus modestement 0,10% à 33.891 pts. La prudence domine donc sur le marché américain, alors que les excellents chiffres de l'emploi non-agricole américain du mois de janvier (plus de 500.000 créations de postes) publiés vendredi ont battu en brèche les espoirs d'un "pivot monétaire" rapide... Le discours un peu plus souple de Jerome Powell mercredi avait pourtant stimulé les marchés un peu plus tôt.

"Vous n'avez pas de récession lorsque vous avez 500.000 emplois et le taux de chômage le plus bas depuis plus de 50 ans", a déclaré Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, sur 'Good Morning America' (ABC). J. Yellen dit voir un chemin pour éviter une récession américaine, avec une baisse significative de l'inflation et une économie restant forte compte tenu de la solidité du marché de l'emploi...

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

La parité euro/dollar atteint 1,0745$ ce matin. Le baril de Brent remonte à 82,70$. L'once d'or se traite 1.874$. Le Bitcoin pointe à 22.971$.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte de 8% après sa chute récente

SMCP rebondit de 3% avec Metabolic Explorer et Balyo

Esso : +2% avec le sursaut du pétrole, suivi de TotalEnergies

Robertet : +1,5% avec Ubisoft, Vallourec, LFE, Robertet, Claranova, Savencia et M&P

BNP Paribas (+1%) a publié des résultats situés sous les attentes du marché au quatrième trimestre 2022, mais a relevé plusieurs de ses objectifs financiers à l'horizon... 2025. Au T4, BNP Paribas a vu son bénéfice net reculer de 6,7% à 2,15 milliards d'euros, tandis que le produit net bancaire s'est établi à 12,11 MdsE sur la période, en progression de 7,8% sur un an. Le coût du risque, qui mesure le niveau de provisions passées dans ses comptes pour risque de crédit, a grimpé de 51,6% à 773 millions d'euros dans un environnement économique instable en raison des pressions inflationnistes sur fond de flambée des prix de l'énergie. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice net de 2,37 milliards d'euros et un produit net bancaire de 12,20 milliards d'euros.

La direction cible désormais une croissance annuelle moyenne de plus de 9% de son résultat net entre 2022 et 2025, contre une précédente prévision d'une hausse de plus de 7%. Le groupe bancaire anticipe en 2025 à une rentabilité de ses fonds propres à environ 12%, contre une prévision au-dessus de 11% précédemment, avec des économies de coûts relevées à 2,3 milliards d'euros à cet horizon.

BNP Paribas a par ailleurs indiqué prévoir cette année un plan de rachats d'actions pour 5 milliards d'euros, qui sera exécuté en deux tranches.

SCOR (stable) améliore la rentabilité technique attendue et le profil rendement/risque de son portefeuille dans un contexte de marché favorable. Comme annoncé lors de sa Journée Investisseurs du 9 novembre 2022, SCOR poursuit un objectif clair lors des renouvellements du 1er janvier 2023 : améliorer la rentabilité technique attendue ("expected") et améliorer le profil rendement/risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité, en tirant pleinement parti des conditions de marché favorables actuelles.

Afin d'atteindre cet objectif, SCOR porte une attention toute particulière à l'optimisation du capital alloué par branche et par client, ainsi qu'à l'optimisation de la composition du portefeuille, tant en termes de diversification des risques que de résilience des résultats techniques.

La mise en oeuvre de ces principes a conduit SCOR, lors des renouvellements du 1er janvier 2023, à :

-poursuivre la croissance des lignes de réassurance dites "Global Lines" (+11% d'EGPI1 hors ligne Agriculture) ;

conforter les relations profitables avec ses clients de long-terme ;

-réduire son exposition aux risques de catastrophes naturelles (-14% du PML net à une période de retour de 250 ans) ;

enfin, ajuster son portefeuille en réduisant les branches les plus sensibles à l'inflation économique et sociale (-24% d'EGPI sur les lignes Responsabilité civile et Automobile, notamment).

La conjugaison de ces quatre actions se traduit par une baisse de l'EGPI de -12% sur l'ensemble du portefeuille de risques de réassurance renouvelé.

SCOR atteint son objectif et améliore significativement la rentabilité technique attendue et le profil rendement/risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité renouvelé au 1er janvier 2023. Ces actions devraient se traduire par une amélioration du ratio net de souscription attendu du portefeuille de l'ordre de 2,5 à 3 points, grâce à une augmentation globale des tarifs de 9% sur l'ensemble du portefeuille de risques.

SCOR est confiant dans la poursuite du cycle actuel en réassurance de dommages et de responsabilité. Le Groupe prépare activement les prochains renouvellements en avril, juin et juillet 2023 dans un marché porteur.

PCAS (stable) a fait état d'un chiffre d''affaires consolidé 2022 de 226,4 ME, en hausse de 21,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+17,9% à taux de change constant). Comme annoncé les 3 novembre et 21 décembre derniers, les résultats 2022 resteront très déficitaires, affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes. En outre, ces résultats pourraient être révisés en fonction de l'évolution des voies juridiques en cours relatives à des ventes d'Estetrol. Un suivi sera effectué lors de la communication des résultats 2022, le 30 mars 2023.

Dans ce contexte, PCAS est contraint d'étudier une réduction temporaire d'activité sur le site de production concerné dont certains ateliers sont dédiés à la production d'Estetrol. Bien qu'il ne soit pas possible à ce stade d'évaluer plus précisément les conséquences sur les prévisions futures d'activité et de résultats du fait des voies juridiques en cours précitées, le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé.

Le Groupe PCAS continuera de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens (à hauteur de 76,66%) pour le financement de ses activités et de son développement...

Holcim (stable) a signé un accord pour acquérir Duro-Last, un leader américain des systèmes de toitures qui réalise un chiffre d'affaires net pro forma de 540 millions de dollars. Duro-Last a un historique de croissance à deux chiffres. Les systèmes de Duro-Last compléteront et renforceront l'offre de toiture intégrée d'Holcim, avec des synergies attendues estimées à 60 millions USD par an.

Cette transaction est valorisée à 1.293 millions de dollars, représentant un multiple d'EBITDA pro forma 2023 de 11,9x, soit 7,4x après synergies, avec un bénéfice par action relutif dès la première année.

Avec cette acquisition, les systèmes de toiture Holcim dépasseront les 4 milliards de dollars de ventes nettes avant la date prévue...

Linedata (stable) a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 172,7 ME, en croissance organique de 1,9% par rapport à 2021. Linedata précise que cette évolution provient de la dynamique des activités de Services en Asset Management et de la bonne tenue du segment Lending & Leasing. En données publiées, la hausse ressort à 7,8% du fait d'effet de change USD favorables.

Le chiffre d'affaires récurrent de l'exercice s'établit à 133,8 ME (+8,7 ME par rapport à l'exercice précédent) et représente 77% du total. Le revenu non-récurrent affiche 38,9 ME, en progression de 3,8 ME, bénéficiant notamment de la performance enregistrée par le pôle Services.

La prise de commandes s'est accélérée au quatrième trimestre pour atteindre 19,2 ME, en hausse par rapport à la même période de l'année précédente de +25,6%. Sur l'ensemble de l'année, les prises de commandes représentent 62 ME contre 59,4 ME en 2021.

VALEURS EN BAISSE

Eurofins recule de 5% avec P&V (-3%) et Carrefour (-2%)

OVH : -2% suivi de Casino, Nexans

Beneteau : -1,5% avec Antin, SoiTec, SII, Quadient, Airbus, Trigano, Argan, DS et FNAC Darty