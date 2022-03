Ouverture Paris : le CAC40 se maintient au-dessus des 6.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 se montre très hésitant en début de séance, évoluant malgré tout au-dessus des 6.600 points (+0,10% à 6.625 points), alors que ce seuil symbolique semblait menacé avant l'ouverture.

La remontée des prix du pétrole, à 112$ le baril de brent, freine toutefois les ardeurs des investisseurs, alors que le conflit en Ukraine ne laisse entrevoir aucune solution diplomatique pour le moment, après un week-end de combats, notamment dans la ville ravagée de Marioupol. Ce matin un centre commercial a été bombardé à Kiev causant plusieurs morts.

Les investisseurs tiennent peu compte des propos du ministre turc des Affaires étrangères déclarant dans une interview publiée dimanche que les deux pays étaient sur le point de s'entendre sur des points essentiels. Les efforts diplomatiques vont se poursuivre dans les jours à venir. Le président américain Joe Biden se rendra vendredi en Pologne pour discuter de la réponse internationale à l'invasion de l'Ukraine, au lendemain d'une rencontre à Bruxelles avec les alliés de l'Otan, ses homologues des pays du G7 et des dirigeants européens.

De son côté, concernant les resserrements monétaires débutés, James Bullard, le président de la Réserve fédérale de St. Louis, s'est montré particulièrement "faucon" vendredi, estimant nécessaire de relever le principal taux directeur de la Fed à plus de 3% cette année, face à une charge d'inflation "particulièrement lourde". M. Bullard juge que la banque centrale américaine doit "agir vite pour répondre à la situation actuelle, sans quoi elle perdrait en crédibilité sur son objectif d'inflation". Il s'est prononcé en faveur de hausses d'un demi-point lors de cinq des six autres réunions prévues d'ici la fin de l'année !

WALL STREET

La Bourse de New York a signé vendredi une 4e séance de hausse et a bouclé sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2020. Malgré la poursuite d'âpres combats en Ukraine, la Russie a fait état de "progrès" dans les négociations même si un accord paraît encore lointain entre Moscou et Kiev. Le pétrole a poursuivi sa remontée, à près de 108$ le baril de Brent, dans la crainte d'un choc de l'offre lié aux sanctions contre la Russie.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,80% à 34.754 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,17% à 4.463 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 2,03% à 13.893 pts. A noter que vendredi était une "journée des trois sorcières", caractérisée par l'expiration simultanée des contrats à terme sur actions, et des options sur les actions et les indices boursiers.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (13h30)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1045$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 110,92$. L'once d'or se traite 1.921$.

VALEURS EN HAUSSE

Vallourec (+4,50% à 10,64 Euros) a choisi Philippe Guillemot pour succéder à Edouard Guinotte à la tête du groupe. Au terme d'un processus de sélection externe mené par un comité spécial du Conseil d'Administration, le Comité des Nominations et de la Gouvernance a décidé de sélectionner l'ancien patron d'Elior Group pour le poste de PDG. Philippe Guillemot, nommé pour un mandat de quatre ans, avec effet immédiat, aura pour mission d'accélérer l'exécution du plan stratégique global de la société en privilégiant une logique de "valeur par rapport au volume" et en abaissant sensiblement le seuil de rentabilité de la société, en portant une attention constante à la réduction des coûts, à l'efficacité opérationnelle ainsi qu'aux nouvelles pratiques commerciales, afin de permettre à la société de poursuivre une croissance rentable. Au terme de ce processus, d'ici à la fin de 2023, Vallourec aura été transformée et sera mieux préparée à gérer l'évolution d'un cycle économique complet.

Sword Group (+6,35% à 47,75 Euros) : rachète le britannique Ping, les investisseurs saluant l'acquisition du britannique Ping, un intégrateur de systèmes et un fournisseur de services managés. La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros pour 2022. Cette opération, qui était attendue puisque Sword avait évoqué le 10 mars une acquisition dans les services informatiques en Ecosse, était imminente, note Bryan Garnier. Elle permettra à Sword de proposer une gamme de solutions plus complète à ses clients.

VALEURS EN BAISSE

Worldline (-1,65% à 41,23 Euros) a immédiatement appliqué les sanctions internationales relatives à la Russie et entend les poursuivre autant que nécessaire. Le Groupe confirme que les volumes d'activité liés à la Russie sont limités, représentant environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé de Worldline sur les activités poursuivies. Ceci résulte principalement de ses activités d'acceptance opérées hors de Russie permettant aux consommateurs domestiques de réaliser des transactions onlines auprès de marchands internationaux non Russes. Plus généralement, sachant que le groupe n'a pas d'exposition à l'Ukraine, les autres pays d'Europe de l'Est limitrophes à la Russie et à l'Ukraine représentent environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé du Groupe sur les activités poursuivies, dont environs la moitié sur les activités de traitements des transactions (Services Financiers) dans les pays Baltes. Ces activités ne sont pas impactées par le conflit en Ukraine.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Theradiag, Archos, Logic Instrument, Tipiak

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies abaisse son objectif sur Kering à 695 euros, contre 800 euros et à 750 euros sur LVMH, contre 850 euros. Jefferies reste à 'sousperformance' sur Volkswagen avec un objectif ajusté à 130 euros.

HSBC repasse d'achat à 'conserver' sur TotalEnergies en ciblant un cours de 51,40 euros, repasse à l'achat sur EssilorLuxottica en ciblant 210 euros, contre 180 euros auparavant et à l'achat sur ENI en visant un cours de 14,90 euros.

JP Morgan ajuste son objectif en baisse de 47 à 38 euros sur Alstom.

INFOS MARCHES

Pernod Ricard lance son plan d'actionnariat salarié mondial.

Alan Allman Associates : petite augmentation de capital réservée.

EN BREF

GeNeuro : premiers résultats de l'étude ProTEct-MS.

Fnac Darty accélère dans la réparabilité des produits.