Ouverture Paris : le CAC40 se maintient au-dessus des 5.000 points

C'est un CAC40 particulièrement hésitant qui a débuté la séance ce matin. En baisse, légère, avant de retrouver l'équilibre... Les esprits se calment après le bond de plus de 2% hier, consécutif à l'annonce de Vladimir Poutine. Le Président russe a annoncé l'enregistrement du premier vaccin anti Covid-19, prenant tout le monde de court et suscitant un fol espoir parmi les investisseurs. D'où la vive hausse d'hier... Et la chute concomitante d'actifs refuge comme l'or.

Outre les prises de bénéfices logiques sur le "vaccin russe", les investisseurs ne sont pas rassurés par les incertitudes entourant un accord au Congrès des Etats-Unis sur de nouvelles mesures de soutien à l'économie américaine.

Le vaccin russe, pour sa part, ne doit finalement entrer qu'en... phase 3! Autrement dit il atteint simplement le même niveau de développement que 5 autres vaccins à travers le monde. En outre, le laboratoire public russe qui l'a développé n'a publié aucune donnée scientifique sur ses tests, ce qui limite la capacité à vérifier son innocuité ou son efficacité.

Le marché américain a finalement consolidé, ce mardi, après avoir été porté, une bonne partie de la séance, par les annonces de Vladimir Poutine sur un premier vaccin contre le coronavirus et les espoirs finalement déçus du plan de relance aux Etats-Unis. Au final, le DJIA cède -0,38%, revenant à 27.687 pts. Le S&P500 se creuse de 0,8% à 3.333 pts alors que le Nasdaq décroche de 1,89%, enfonçant les 11.000 pts à 10.876 pts. Le baril de brut WTI cède -1,1% sur le Nymex, à 41,54$.

- Indice des prix à la consommation. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.889$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1731$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 44,79$.

Claranova (+2,45% à 6,03 Euros) poursuit sa trajectoire de forte croissance et clôture son exercice 2019-2020 (juillet 2019 - juin 2020) avec un chiffre d'affaires consolidé de 409 millions d'euros, en hausse de 56% par rapport à l'exercice précédent, dont 20% de croissance organique.

SII (-1,50% à 20 Euros) : a réalisé au cours de ce 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 un chiffre d'affaires de 147,4 millions d'euros, en baisse de -9,3% (162,57 ME au 1er trimestre 2019-2020). SII est en repli organique de -7,3%. Pour le groupe SII, le point bas de l'activité semble avoir été atteint au cours du mois de mai 2020. Toutefois, l'évolution de la situation sanitaire appelle encore à la plus grande prudence. Sous réserve d'une stabilisation de la situation sanitaire, le prochain trimestre devrait afficher une amélioration de la situation en France avec une baisse d'activité moins prononcée qu'au premier trimestre et une poursuite de la croissance à l'international sur un rythme équivalent au 1er trimestre.

HSBC revalorise Air Liquide de 135 à 152 euros ('achat').

Scor : Norges Bank revient au-dessus des 5% de capital.

Advicenne reçoit la première tranche du financement de la BEI.

Theranexus : la FDA octroie la désignation de ''médicament orphelin'' pour le BBDF-101 dans la maladie de Batten.

Nicox : accord au Moyen Orient.