Ouverture Paris : le CAC40 se hisse au-dessus de 5.930 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 s'élève de 0,50% dans les premiers échanges du jour, à 5.935 points. Ce qui permet à l'indice parisien de franchir à nouveau la barre symbolique des 25% de gains depuis le 1er janvier. A l'entame du dernier mois de l'année, on tient un millésime remarquable! Reste décembre et on a vu l'an passé que la fin d'année pouvait susciter quelques prises de bénéfices.

L'enjeu de la séance du jour, pour l'indice parisien, sera de parvenir à se maintenir au-dessus de ce niveau des 5.900 points. Cela dépendra de la publication, dans la matinée, des résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur manufacturier dans les économies européennes au mois de novembre...

A ce stade de la journée, un chiffre, concernant l'activité du secteur manufacturier chinois, s'avère positif : il a progressé de manière inattendue en novembre. Sur son rythme le plus important depuis près de trois ans! Preuve que la demande intérieure chinoise demeure robuste. De quoi rebattre les cartes dans le cadre du conflit commercial? Un accord "imminent", longtemps joué par le Marché, semble désormais peu envisageable...

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en recul, vendredi, au lendemain du jour férié de Thanksgiving, et après avoir franchi de nouveaux records mercredi soir grâce à de solides statistiques macro-économiques et des espoirs d'un accord commercial rapide entre Washington et Pékin. Depuis, Donald Trump a cependant remis de l'huile sur le feu en promulguant la loi soutenant le mouvement pro-démocratie à Hong Kong, au grand dam des autorités chinoises.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,40% à 28.051 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,40% à 3.140 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a rendu 0,46%, à 8.665 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont gagné respectivement 0,6%, 1% et 1,7%, et depuis le début de l'année, ils progressent de 20,3% pour le DJIA, de 25,3% pour le S&P 500 et de 30,6% pour le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI manufacturier américain. (15h45)

- Indice ISM manufacturier. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Indice PMI manufacturier britannique final. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.460$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1017$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 61,14$.

VALEURS EN HAUSSE

Peugeot (+0,15% à 21,95 Euros) - Renault (+0,80% à 43,82 Euros) : Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 0,65% en novembre, selon les données brutes du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) publiées dimanche. Les immatriculations du groupe PSA ont reculé de 7,04% tandis que celles du groupe Renault ont progressé de 11,53% sur la période.

Carmat (+0,50% à 19,68 Euros) : a reçu l'accord de l'autorité de santé du Kazakhstan ainsi que du comité éthique du National Research Center for Cardiac Surgery à Nur-Sultan pour reprendre l'étude Pivot au Kazakhstan. L'étude peut désormais être menée simultanément dans 3 pays.

STMicroelectronics (+0,30% à 22,36 Euros) a finalisé l'acquisition totale de Norstel AB fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC). ST a exercé son option d'acquisition des 45% restants du capital social de Norstel, suite à la transaction initiale annoncée en février 2019.

Alstom (+0,25% à 39,68 Euros) : Après le gain d'un contrat de 194 millions d'euros en Italie, le groupe ferroviaire, en association avec Bombardier, a été désigné attributaire du marché de conception et de fabrication de la nouvelle génération de métro pour Île-de-France Mobilités et la RATP.

Herige (+0,65% à 31 Euros) : Edycem, filiale Béton, entre en négociations exclusives avec BHR en vue de la reprise de 6 centrales à Béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53). "Cette acquisition permettrait à Herige de renforcer son maillage géographique et de poursuivre ainsi son développement commercial. L'activité Béton constitue aujourd'hui un axe fort de développement", commente la maison-mère. L'ensemble du périmètre emploie 35 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 10 ME. La finalisation de cette opération est envisagée au plus tard en mars 2020.

VALEUR A SUIVRE

Sensorion (incotable) : SENS-111 n'a pas atteint le critère d'évaluation principal représenté par l'intensité du vertige, lors de sa phase 2b. Sensorion l'annonce ce matin. L'intensité des vertiges (VI-VAS) était évaluée en position debout pendant les quatre jours de traitement avec huit mesures sous traitement. Sensorion annonce qu'aucune activité concernant le SENS-111 ne sera poursuivie et veut se concentrer dorénavant sur le développement de son pipeline dans la perte d'audition. Sensorion dispose du SENS-401, actuellement en phase 2 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL).

CHIFFRE D'AFFAIRES-RESULTATS

Groupe Parot, Proactis, GEA

ANALYSTES

Morgan Stanley initie la couverture d'Engie avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 18 euros.

EN BREF

Soitec : lève des fonds auprès de ses salariés.

Mediawan : Rodolphe Belmer quitte le Conseil de surveillance.

Mare Nostrum : le prix fixé à 5,24 euros, forte demande.

AudioValley va verser 13 ME à Vivendi avant le 20 décembre.

Lisi a cédé son activité visserie de châssis et rotules.

Eramet obtient des permis de recherche au Cameroun.

Oxatis en redressement judiciaire.

DMS : nouvel accord avec Fujifilm Europe.