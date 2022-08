Ouverture Paris : le CAC40 se fixe sur les 6.600 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 se montre plus hésitant. Après cinq séances consécutives de progression, l'indice parisien semble avoir du mal à aller plus haut, faute de catalyseurs. Après 30 minutes d'échanges, le CAC affiche un timide gain de 0,12% à 6.600 points, notamment affecté par le net repli de Sanofi. Si l'actualité est encore très clairsemée en France en ce 17 août, et plus globalement en Europe, les opérateurs suivront de près deux indicateurs très importants aux Etats-Unis, en l'occurrence les ventes au détail de juillet et les "minutes" de la dernière réunion du FOMC de la Fed, qui pourraient fournir de nouvelles indications sur l'ampleur de la hausse de taux à attendre en septembre. Les marchés estiment aujourd'hui à 57,5% la probabilité d'un relèvement limité à 50 points de base, contre 42,5% pour une hausse de trois quarts de point, selon le baromètre FedWatch.

Sur le Vieux continent, la principale information du jour est attendue à 11 heures avec la publication de la première estimation du PIB de la zone euro pour le deuxième trimestre.

Sur le marché des changes, le dollar prend 0,15% face à un panier de devises et face à l'euro (1,0156$). Le bitcoin remonte pour sa part 1,3% sur 24 heures à 24.310$ sur Coindesk.

Le baril de brut WTI pour livraison septembre remonte de 0,8% à 87,2$ dans les échanges électroniques sur le Nymex après ses plus bas de six mois touchés mardi. L'once d'or est stable à 1.774$.

ECO ET DEVISES

En Europe, la première estimation du PIB de la zone euro pour le deuxième trimestre sera publiée à 11 heures. Au Royaume-Uni, selon les données dévoilées ce matin par l'Office national de la statistique, l'inflation annuelle est ressortie à 10,1% en juillet après 9,4% le mois précédent, et contre un consensus de 9,8%. L'inflation n'avait plus atteint un niveau aussi élevé depuis 40 ans outre-Manche.

Aux Etats-Unis, les ventes de détail de juillet (14h30), les stocks et ventes des entreprises (16h00), le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques (16h30) et les 'Minutes' du FOMC (20h00) sont au programme.

VALEURS A SUIVRE

* Air France KLM (+1% à 1,6 euro). Citi a revalorisé le dossier de 1,50 à 1,85 euro tout en restant à l''achat'.

* Deezer (+0,5% à 4,5 euros) lance son service de streaming de musique en Allemagne. RTL Deutschland a annoncé hier soir le lancement de l'application de streaming musical RTL+ Musik. Grâce à son partenariat avec Deezer, les abonnés payants de RTL+ en Allemagne auront désormais accès à 90 millions de titres, à plus de 5.000 playlists éditorialisées et à une interface conviviale avec les fonctionnalités principales d'une expérience de streaming musical. Le lancement du service de streaming musical est au coeur de l'expansion de RTL+ vers une offre de divertissement cross-média.

* Abivax (-5,5% à 8,8 euros) va changer de président. Le Dr Philippe Pouletty, fondateur d'Abivax et Président du Conseil d'administration depuis sa création en 2013, a informé le Conseil de sa volonté de consacrer dorénavant son activité à d'autres projets, incluant des sociétés cotées, et de ne plus vouloir assurer désormais ses responsabilités de Président. En conséquence, le Dr Philippe Pouletty a informé le Conseil d'administration de sa décision de démissionner de son poste de Président, à effet immédiat. Toutefois, après de nombreuses années pendant lesquelles il a dirigé le Conseil d'administration, le Dr Pouletty continuera à accompagner le développement de la Société en tant que membre du Conseil d'administration. Jusqu'à la nomination d'un nouveau Président permanent indépendant, Mme Corinna zur Bonsen-Thomas, membre indépendante du Conseil d'administration d'Abivax, assurera le rôle de présidente par intérim.

* Sanofi pique encore du nez (-2,5% à 84,5 euros) après avoir annoncé mettre fin à son programme de développement clinique de l'amcenestrant, un traitement oral de certains cancers du sein. Un comité indépendant de suivi des données a constaté que, comparativement au groupe témoin, l'amcenestrant en association avec du palbociclib n'avait pas atteint le seuil pré-spécifié justifiant la poursuite du traitement et a donc recommandé l'arrêt de l'essai. L'entreprise va continuer d'évaluer les données de l'essai et prévoit de communiquer prochainement ses résultats à la communauté scientifique. Toutes les autres études consacrées à l'amcenestrant, en particulier dans le traitement du cancer du sein au stade précoce (AMEERA-6), seront arrêtées, a précisé Sanofi.

Le laboratoire avait déjà été fortement chahuté en Bourse la semaine passée, plombé par plusieurs vents contraires, et notamment les craintes de poursuites judiciaires liées au Zantac aux Etats-Unis. Ce traitement des brûlures d'estomac a été retiré du marché à partir de 2019 après l'apparition d'un risque potentiel lié à une impureté potentiellement cancérigène. Le Zantac, lancé à l'origine par GSK, a été commercialisé par plusieurs sociétés depuis l'expiration de son brevet d'exclusivité à la fin des années 1990, notamment par Sanofi, Pfizer et Boehringer Ingelheim. Plus de 2.000 plaintes mettant en cause le Zantac ont été déposées aux Etats-Unis selon des analystes et le premier procès doit s'ouvrir à la fin du mois. Dans un communiqué publié la semaine dernière, Sanofi explique avoir "agi de manière responsable à tout moment... Les revendications des plaignants dans ce litige ne sont pas étayées scientifiquement. Il n'y a pas de preuve fiable que le Zantac cause l'une des maladies alléguées dans des conditions réelles, et Sanofi reste pleinement confiant dans ses arguments de défense juridiques. Compte tenu de la solidité de notre dossier et de l'incertitude des procédures futures, aucune provision pour litige n'a été établie".

Technip Energies (-0,7% à 12,1 euros). En consortium avec Subsea 7 et Samkang M&T, le groupe a été sélectionné par Corio Generation et TotalEnergies pour la réalisation d'une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le projet de parc éolien offshore Ulsan Gray Whale 3, situé au large de la côte Est de la Corée du Sud. Ce contrat FEED couvre l'ingénierie du flotteur, de l'amarrage et du câblage en collaboration avec un turbinier. Le projet Gray Whale 3, visant à développer un parc éolien offshore flottant de 504 MW situé à environ 60 à 70 kilomètres du port d'Onsan à Ulsan, est l'un des trois projets éoliens offshore que Corio Generation et TotalEnergies développent au large de la côte d'Ulsan pour une capacité totale installée de 1,5 gigawatts.

* Groupe ADP (stable à 143,8 euros) a dévoilé un trafic en hausse de 11,9 millions de passagers en juillet par rapport à juillet 2021, avec 29,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 83,7% du niveau du trafic groupe du mois de juillet 2019. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de +116,8% par rapport à 2021, à 147,9 millions de passagers, soit 74% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.