Ouverture Paris : le CAC40 s'octroie une progression de 2%









LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Le CAC40 s'octroie plus de 2% de hausse ce matin, à 4.360 points. Un vif rebond qui permet à l'indice parisien de reprendre une partie du terrain perdu la semaine dernière (-5,98%) qui fut la pire depuis le décrochage des marchés mi-février.

Le rebond du pétrole, avec un Brent au-dessus des 33$ ce matin explique une partie de la hausse à venir de l'indice parisien. Vendredi pourtant, les statistiques en provenance des Etats-Unis n'avaient rien de réjouissant avec par exemple des ventes au détail, composante majeure du PIB américain, qui ont chuté de 15% en avril, contre -4,6% attendu. Mais la levée progressive des mesures de confinement en Europe comme aux Etats-Unis continue de susciter l'espoir d'une reprise économique qui soutient les marchés d'actions en dépit des craintes et des vives interrogations toujours très présentes quant à son réel niveau.

A noter le retour des ventes à découvert : l'Autorité des marchés financiers a décidé de suspendre la mesure exceptionnelle d'interdiction portant sur la création de positions courtes nettes et l'augmentation de positions courtes nettes existantes à compter de ce 18 mai.

WALL STREET

A l'issue d'une séance en dents de scie, la Bourse de New York a fini dans le vert vendredi soir, malgré l'annonce d'un effondrement de la consommation en avril aux Etats-Unis, lié aux mesures de confinement prises pour juguler le coronavirus. Les tensions commerciales continuent d'empoisonner le climat, les Etats-Unis visant une nouvelle fois l'équipementier télécoms chinois Huawei. Les cours du pétrole ont poursuivi leur "rally" après l'annonce d'une forte baisse du nombre de forages actifs aux Etats-Unis, leur 9e semaine de recul consécutive.

A la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,25% à 23.685 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,39% à 2.863 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a repris 0,79% à 9.014 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices sont toutefois repartis à la baisse de respectivement 2,6%, 2,2% et 1,2% sur 5 séances.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.763$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0815$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 33,56$.

VALEURS EN HAUSSE

Total (+4,44% à 32,23 Euros) renforce ses positions dans la génération et la fourniture d'électricité et de gaz en Espagne avec l'acquisition auprès d'Energías de Portugal de son portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels et de deux centrales à cycle combiné au gaz naturel, d'une puissance cumulée de près de 850 mégawatts.

Vinci (+2,50% à 74,80 Euros) : La Société du Grand Paris a attribué au groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction Grands Projets le contrat de construction du lot 1 de la ligne 18 du Grand Paris Express, plus grand projet de mobilité urbaine actuellement en cours en Europe. Ce premier tronçon permettra de relier l'aéroport d'Orly (94) à Massy-Palaiseau (91). La ligne 18 sera ensuite prolongée jusqu'à Versailles (78).

Accor (+2,25% à 21,35 Euros) annonce ce jour la conclusion d'un accord avec un consortium de 5 banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de 560 millions d'euros. Elle vient s'ajouter à la ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros signée en juillet 2018 et renforce encore la liquidité de Accor qui excède aujourd'hui 4 milliards d'euros, soit plus de 40 mois de liquidité.

VALEURS EN BAISSE

Voluntis (-4% à 1,15 Euro) : plus forte baisse sur le SRD, dans un marché en vive progression.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Mastrad, Baccarat, Avenir Telecom, Precia Molen, Ivalis, CNIM, Cafom, Touax, Abeo, Geci.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est toujours neutre sur Société Générale avec un cours cible ajusté de 20,60 à 19,60 euros.

Jefferies est toujours à l'achat sur Maisons du Monde avec un cours cible ajusté de 24 à 11 euros.

Jefferies reste à l'achat sur ArcelorMittal avec un cours cible ajusté de 14 à 13 euros.

JP Morgan repasse de 'sous-performance' à 'neutre' sur Ipsen avec un objectif qui passe de 65 à 70 euros.

Barclays est 'neutre' sur Ceconomy avec un cours cible ajusté de 5,50 à 2,60 euros.

INFOS MARCHES

Eiffage : succès de l'augmentation de capital réservée aux salariés.

Abivax : 36 ME de financement non-dilutif de Bpifrance pour le programme ABX464-Covid-19.

Fleury Michon transféré sur le marché d'Euronext Growth Paris.

Ymagis : le pool bancaire refuse d'accorder un Prêt Garanti par l'Etat.

EN BREF

AwoX va céder le retail du lighting connecté.

Néovacs : fin du redressement judiciaire.

Bone Therapeutics : premiers patients de phase III pour le JTA-004 dans l'arthrose du genou.

Seb devient le partenaire industriel d'Angell (Marc Simoncini) et entre au capital de la société.

Stentys a liquidé ses stocks.