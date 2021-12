Ouverture Paris : le CAC40 s'installe de nouveau au-dessus des 7.000 points, EDF à contresens!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme prévu, le CAC40 s'installe au-dessus des 7.000 points ce matin à la faveur d'un gain de 1,50% à 7.040 points. Les investisseurs ont été conquis par le discours de Jerome Powell hier et cela s'est déjà traduit par une belle hausse des indices américains.

La Réserve fédérale américaine a ainsi changé son fusil d'épaule, mercredi, annonçant la fin anticipée de ses achats d'actifs massifs dès mars 2022, et envisage désormais trois hausses de taux d'un quart de points l'an prochain, pour porter le taux des "fed funds" entre 0,75% et 1%.

Lors de sa conférence de presse, à l'issue d'une réunion de politique monétaire de deux jours, le président de la Fed Jerome Powell a refusé de se prononcer sur le calendrier d'une hausse des taux. Mais le délai entre la fin des rachats d'actifs, prévue en mars, et la remontée des taux (maintenus mercredi proches de zéro) risque d'être court.

"Aujourd'hui, l'économie est si forte, nous sommes proches du plein emploi. Nous prendrons la décision lors des prochaines réunions, mais il n'y a pas besoin d'attendre longtemps", a-t-il ainsi affirmé. "Il y a maintenant un réel risque que l'inflation soit plus persistante" a ajouté le patron de la Fed, qui vient d'être nommé pour un second mandat de 4 ans par Joe Biden. "Je pense que nous sommes en mesure de faire face à ce risque. Nous sommes prêts à employer nos outils", a-t-il assuré.

Côté indicateurs, la matinée sera animée en Europe par la publication des premiers résultats des enquêtes PMI d'IHS Markit sur l'activité du secteur privé, qui pourraient permettre de mieux évaluer l'éventuel impact économique du variant Omicron en décembre.

WALL STREET

La Bourse américaine a nettement rebondi mercredi après les annonces de la Fed, qui a posé les jalons vers une remontée de ses taux directeurs en 2022, pour faire face à une inflation plus persistante que prévu. A la clôture, le Dow Jones a rebondi de 1,08% à 35.927 points, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 1,63% à 4.709 pts, tout près de son record, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a flambé de 2,15% à 15.565 pts. Avant les annonces de la Fed, les trois indices évoluaient en légère baisse, après deux séances de net recul.

Dix des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont fini en hausse, mercredi, à commencer par les technologiques (+2,75%), la santé (+2,1%) et les "utilities" (+1,7%) et les services de communication (-1,2%).

ECO ET DEVISES

Les données PMI Flash indiquent à nouveau une forte croissance de l'activité globale dans le secteur privé français en décembre, tendance qui continue toutefois de masquer des divergences à l'échelon sectoriel, la forte expansion de l'activité dans le secteur des services ayant en effet compensé le repli de la production manufacturière. S'il recule de 56,1 en novembre à 55,6, l'Indice Flash Composite de l'activité globale signale toujours une forte expansion du secteur privé dans l'Hexagone. L'Indice Flash de l'activité de services ressort à 57,1 en décembre (57,4 en novembre et 56 de consensus), sur un plus bas de 2 mois, tandis que l'Indice PMI Flash de l'industrie manufacturière atteint 54,9 (55,9 en novembre et 55,4 de consensus), également au plus bas depuis deux mois.

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Production industrielle. (15h15)

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à l'import. (08h00)

- Indice Markit PMI préliminaire manufacturier en Allemagne. (09h30)

- Indice Markit PMI préliminaire allemand des services. (09h30)

- Indice Markit PMI préliminaire européen des services. (10h00)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier de la zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire britannique des services. (10h30)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

La parité euro / dollar atteint 1,1297$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,63$. L'once d'or se traite 1.777$.

VALEURS EN HAUSSE

Airbus (+3,50% à 103,54 Euros) : Qantas Airways, australienne, indiqué s'être engagée à auprès d'Airbus A321XLR A220, d'achat 94 supplémentaires. Il désormais d'administration aval, d'ici prochain.

Valneva (+7,80% à 24,10 Euros) a annoncé des premières données, dans le cadre de son étude de Phase 1/2, VLA2001-201, concernant l'utilisation de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001, comme dose de rappel. Ces données initiales confirment que VLA2001 a significativement augmenté l'immunité des participants ayant reçu le même vaccin en immunisation primaire. 77 des 153 participants à l'étude de Phase 1/2, âgés de 18 à 55 ans, ont reçu une dose de rappel de VLA2001 sept à huit mois après la fin de leur primovaccination avec une dose faible, moyenne ou élevée de VLA2001. Tous les participants ont reçu une seule vaccination de rappel avec VLA2001 à la même dose (élevée) que celle utilisée dans l'essai pivot de Phase 3 "Cov-Compare". Les titres d'anticorps IgG (basés sur la protéine spike) ont été mesurés au moment du rappel ainsi que deux semaines après la dose de rappel. 45 des 77 participants ayant reçu une dose de rappel ont été inclus dans l'analyse finale. La troisième dose de VLA2001 a généré une excellente réponse anamnestique, des taux d'anticorps similaires ayant été observés que les participants aient été initialement vaccinés avec une dose faible, moyenne ou élevée (GMT 9699,3 (95%CI : 8497,76, 11070,71)). Ceci démontre un fort effet du rappel, avec une multiplication des niveaux d'anticorps contre le virus de Wuhan de 42 à 106 fois en comparaison avec les niveaux d'anticorps observés avant la dose de rappel.

VALEURS EN BAISSE

EDF (-7,33% à 11 Euros) : Lors de contrôles de maintenance préventive sur le circuit primaire du réacteur no1 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), programmés dans le cadre de sa visite décennale, des défauts ont été détectés à proximité de soudures des tuyauteries du circuit d'injection de sécurité. Le remplacement des pièces concernées a été décidé sur les deux réacteurs de Civaux, dans le cadre d'une instruction technique en lien avec l'ASN, ce qui conduit à prolonger les arrêts des deux réacteurs.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

EuropaCorp, Capelli, Graines Voltz

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC repasse à l'achat sur Euronext en ciblant un cours de 104 euros.

RBC repasse de 'sousperformance' à 'performance sectorielle' sur Sodexo en ciblant un cours de 84 euros.

GreenSome Finance est à l'achat sur Capelli, mais avec un curseur ajusté en baisse à 37,10 euros.

INFOS MARCHES

Envea : Envea Global propose maintenant 175 euros par action dans le cadre de son OPAS.

HF Company : dividende exceptionnel de 0,57 Euro.

Archos suspend ses tirages obligataires.

Deinove émet une seconde tranche obligataire de 500 KE.

Crossject : attribution gratuite de BSA.

AST Groupe : transfert sur Euronext Growth au printemps.

Vranken-Pommery Monopole : emprunt obligataire de 60 ME.

EN BREF

Biocorp : nouveau partenariat avec H&T Presspart.

Voltalia : Helexia signe un nouveau contrat pour alimenter Telefonica.

Nicox : pré-sélection du premier patient en Chine dans l'étude de phase 3 Denali.

Verimatrix : plan stratégique en mars 2022.

Vinci et Eiffage confirment leur offre sur SMTPC.