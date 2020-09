Ouverture Paris : le CAC40 s'enfonce sous les 4.900 points

(Boursier.com) — Nouvelle sévère baisse ce matin pour un CAC40 qui s'enfonce sous les 4.900 points, confirmant le net recul de vendredi (-1,22%). Le climat est toujours miné par les craintes sur l'évolution de la situation sanitaire, et les inquiétudes pour la reprise économique, qui montre des signes d'essoufflement.

Sur le plan sanitaire, alors que la Covid-19 se dirige vers le Million de morts à travers le monde (960.000 à ce stade), les investisseurs attendent toujours des percées décisives en vue de la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus... En pleine campagne électorale, le président américain Donald Trump a promis à ses électeurs qu'un vaccin serait disponible rapidement... Mais rien ne semble possible avant, au mieux, le printemps prochain.

Côté valeurs, le feuilleton Suez/Veolia/Engie bat son plein. Le président d'honneur d'Engie et de Suez, Gérard Mestrallet, s'oppose à l'offre de rachat de Veolia sur Suez. Il ne reste que 4 jours à Suez pour mobiliser une offre alternative crédible et ainsi convaincre Engie. Peu de temps donc...

Après une tentative de rebond en début de séance, Wall Street a fini en baisse vendredi pour la 3e séance consécutive, plombé par les valeurs technologiques, qui ont poursuivi leur correction. La nervosité a été entretenue par la "Journée des 4 Sorcières", avec l'arrivée a échéance, ce vendredi soir, des contrats à terme et des options sur les actions et les indices américains.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,88% à 27.657 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,12% à 3.319 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et "biotechs", a chuté de 1,07% à 10.793 pts.

L'once de métal jaune s'échange à 1.950$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1856$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,82$.

Suez (+0,45% à 14,71 Euros) : Le président d'honneur d'Engie et de Suez, Gérard Mestrallet, s'oppose à l'offre de rachat de Veolia sur le spécialiste de la gestion des déchets dont il estime qu'il doit rester indépendant, écrit-il dans une tribune au Figaro parue dimanche. "Une fusion créerait-elle une entité deux fois plus grande, où 1 + 1 ferait 2? La réponse est non, et cela tient au caractère hostile de l'opération", estime l'ancien PDG d'Engie.

Société générale (-2,20% à 12,35 Euros) se préparerait à lancer la vente de sa filiale de gestion d'actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque de la Défense de renforcer son bilan, selon plusieurs sources rapportées par l'agence Reuters... La troisième banque française aurait engagé Citigroup pour superviser la vente qui devrait être lancée au quatrième trimestre, ont indiqué ces sources sous couvert d'anonymat.

iliad (-2,10% à 165,45 Euros) va lancer une offre publique d'achat portant sur l'intégralité des actions composant le capital social de l'opérateur de télécommunications polonais Play, pour un montant en numéraire de 39 zlotys par action (soit c. 2,2 milliards d'euros pour 100% du capital, et c. 3,5 milliards d'euros en valeur d'entreprise). Iliad a dans ce cadre conclu un accord contraignant relatif à l'acquisition d'un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence de la société au même prix unitaire (soit 39 zlotys par action) lui conférant la majorité des sièges au conseil d'administration de Play.

Vallourec (-6,30% à 18,79 Euros) annonce aujourd'hui qu'elle a reçu le 18 septembre 2020 l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune de ces émissions obligataires, et qu'elle a l'intention de demander, dès que possible, la nomination d'un mandataire ad hoc. Vallourec a également obtenu l'accord de ses banques, conformément aux termes de ses crédits renouvelables concernés, pour engager des discussions concernant sa restructuration financière.

Airbus (-3,30% à 66,33 Euros) : travaille sur trois concepts d'avion à hydrogène, avec l'ambition d'être le premier constructeur à mettre en service un tel appareil en 2035, déclare Guillaume Faury, le président exécutif de l'avionneur européen dans un entretien au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France daté de lundi.

Ipsen (-0,85% à 92,05 Euros) a annoncé la première présentation des résultats de l'étude pivotale de Phase III CheckMate 9ER dans laquelle Cabometyx (cabozantinib) en association avec Bristol Myers Squibb's Opdivo (nivolumab) a démontré des améliorations significatives pour tous les critères d'efficacité, y compris la survie globale (SG), chez des patients atteints d'un carcinome du rein avancé (RCC) non traité auparavant. Cabometyx en association avec Opdivo a réduit le risque de décès de 40% par rapport au sunitinib.

Orpea (-1,85% à 98,38 Euros) annonce avoir détecté dans la nuit du 17 septembre l'intrusion d'un logiciel malveillant sur certains de ses serveurs. Les équipes de sécurité informatique, pleinement mobilisées, ont pris les mesures immédiates pour sécuriser les systèmes, isoler les serveurs concernés (moins de 1% de la totalité des serveurs) et fermer temporairement l'ensemble du réseau, empêchant ainsi la propagation du logiciel. Cette interruption volontaire a provoqué des perturbations sur les systèmes informatiques mais n'affecte en rien la continuité des soins et la vie sociale au sein des établissements, précise le groupe.

Sofibus, Soditech, Bassac, Acteos

JP Morgan reste 'neutre' sur JCDecaux avec un cours cible ajusté à 19,50 euros.

AlphaValue passe à 'vendre' sur Unibail en ciblant un cours de 25,10 euros.

Amplitude Surgical : le contrat d'acquisition est signé avec PAI Partners à 2,15 euros l'action

Asit biotech sollicite une prorogation de son sursis de 2 mois.

Biophytis : des moyens financiers suffisants pour un an.

Sensorion : l'augmentation de capital a été réalisée à un prix unitaire de 1,7 euro.

Sanofi : du nouveau concernant Libtayo (cemiplimab).

Valbiotis sélectionnée pour présenter 3 études sur TOTUM-63 par l'EASD.

OSE Immuno résultats positifs de l'étape 1 de la phase 3 de Tedopi.

GenSight : une nouvelle analyse met en avant l'effet thérapeutique de LUMEVOQ.