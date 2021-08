Ouverture Paris : le CAC40 s'éloigne du record historique; Faurecia bondit

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme anticipé, le CAC40 a débuté la séance en baisse ce matin et cède 0,50% à 9h30, revenant à 6.860 points. Il s'éloigne quelque peu du record historique de 6944,77 points du 4 septembre 2000. Reculer pour mieux sauter? L'indice parisien reste au final à moins de 100 points de ce niveau record. Pour sa part le record en clôture a été inscrit le même jour de 2000 à 6.922,33 points. C'est d'ailleurs la seule fois de son histoire que le CAC40 a clôturé au-dessus des 6.900 points.

Ce matin la déception concernant la croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine pèse sur les marchés. La 'stat' chinoise a ainsi ralenti à un rythme plus important qu'attendu en juillet, soulignant les pressions accrues qui pèsent sur l'économie chinoise alors que la solidité des exportations s'effrite et que la résurgence du coronavirus a perturbé l'activité.

Si l'économie chinoise s'est relevée de l'impact initial de l'épidémie de coronavirus pour revenir à des niveaux pré-crise sanitaire, ce rebond semble s'être essoufflé alors que les entreprises font face à des coûts plus importants et à des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement.

WALL STREET

A la clôture de Wall Street vendredi, le Dow Jones a encore grapillé 0,04% pour terminer à 35.515 points, son quatrième record en quatre séances. Le S&P 500 a réalisé la même performance, en hausse de 0,16% à 4.468 points. Le Nasdaq a lui aussi terminé la semaine quasiment à l'équilibre (+0,04%) à 14.822 points.

Wall Street termine donc la semaine sur un bilan positif, les dernières séances ayant été rythmées par une série de records. La confiance des investisseurs dans la reprise économique a été renforcée par une saison de résultats d'entreprises solides, l'adoption d'un important plan d'investissement dans les infrastructures, et des données montrant que l'inflation pourrait augmenter à un rythme plus lent que prévu.

ECO ET DEVISES

D'après les statistiques officielles publiées lundi, la production industrielle chinoise a augmenté le mois dernier de 6,4% en rythme annuel, une croissance inférieure au consensus qui ressortait à +7,8%, après une hausse de 8,3% en juin.

Etats-Unis : Indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois d'août (14h30, consensus 30).

La parité euro / dollar atteint 1,1791$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 69,63$. L'once d'or se traite 1.773$.

VALEURS EN HAUSSE

Faurecia (+6% à 40,75 Euros) a conclu un accord avec le 'Pool familial' et l'équipementier allemand avec Hella pour lancer une offre publique d'achat en numéraire sur toutes les actions Hella au prix de 60 euros par action, soit une contrepartie totale s'élevant à 60,96 euros (incluant un dividende de 0,96 euro dont il est prévu qu'il soit soumis à l'assemblé générale annuelle d'Hella en date du 30 septembre 2021 et payé par Hella à tous ses actionnaires préalablement à la date de réalisation de la transaction), correspondant à une prime de 33 % par rapport au dernier cours non affecté de 45,8 euros et de 24% par rapport au VWAP (cours moyen pondéré en fonction du volume) non affecté sur 3 mois de 49,1 euros. Faurecia va acquérir auprès du pool familial sa participation de 60% au prix de 60 euros par action, payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et jusqu'à 13.571.428 actions Faurecia nouvellement émises (sur la base d'un prix de référence de 42,06 euros par action Faurecia). La transaction représente une valeur d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros pour 100% de Hella. Elle a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Faurecia et a reçu le soutien du management de Hella.

Atos (+0,60% à 43,74 Euros) a terminé la revue comptable détaillée des deux entités juridiques aux Etats-Unis qui avaient fait l'objet d'une réserve de leurs comptes. Atos indique que ces travaux n'ont pas révélé d'anomalie matérielle au regard des comptes consolidés du groupe.

VALEURS EN BAISSE

AXA (-0,80% à 24,26 Euros) annonce un accord avec HSBC pour céder AXA Insurance Pte Ltd (AXA Singapour), pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains. La transaction marque, selon Gordon Watson, directeur général d'AXA en Asie et en Afrique, "une nouvelle étape dans la stratégie de simplification du Groupe AXA", qui met ainsi l'accent sur ses marchés principaux disposant d'une taille critique et d'un fort potentiel de croissance, ainsi que d'un mix d'activité centré sur segments cibles. La transaction devrait générer un impact négatif sur le résultat net du Groupe AXA d'environ 160 millions d'euros dans les états financiers 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

CNIM.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue rehausse son objectif à 43,8 euros sur Total et maintient sa recommandation à 'accumuler'.

INFOS MARCHES

Biophytis : émission de 4.950.000 actions nouvelles réservée à NEGMA.

Enogia : option de surallocation exercée à hauteur de 93%.

EN BREF

CNIM : protocole de conciliation homologué par le Tribunal de Commerce.