Ouverture Paris : le CAC40 s'éloigne des 5.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

La tendance est plus claire qu'hier! Le CAC40 recule de 0,80% à 4.930 points ce matin dans les premières minutes de cotations. Il s'éloigne de facto des 5.000 points. Le tout dans un volume étroit, puisque moins de 150 ME avaient changé de mains peu avant 9h30 sur l'ensemble des valeurs de l'indice phare de la Bourse de Paris.

Les prises d'initiatives sont d'autant plus restreintes qu'on attend demain le compte rendu de la réunion monétaire de juillet de la Réservé fédérale. Dans le contexte de crise actuel, la publication revêt un intérêt tout particulier. Une prudence que ne connaissent toutefois pas les investisseurs sur le Nasdaq qui ont porté hier soir l'indice des valeurs technologiques américaines à un nouveau record en clôture, après avoir atteint en séance 11.144 points, un niveau sans précédent.

Une performance qui intervient alors que l'administration Trump ne cesse de s'en prendre à la Chine via les valeurs "techs". Elle a ainsi annoncé lundi un durcissement des restrictions imposées à Huawei afin de limiter davantage son accès aux semi-conducteurs disponibles dans le commerce.

WALL STREET

Une nouvelle fois, Wall Street achève prudemment la séance ce lundi. Sur fond de tensions sino-américaines, de craintes sanitaires et économiques, le DJIA perd 0,31% à 27.844 pts, alors que le S&P500 avance de +0,27% à 3.381 pts. Le Nasdaq Composite gagne encore 1% à 11.129 pts.

L'indice manufacturier régional 'Empire State' de la Fed de New York pour le mois d'août 2020 est retombé à 3,7, contre un consensus de marché de 17 et un niveau de 17,2 un mois avant. L'indicateur traduit donc un très fort ralentissement de l'activité manufacturière dans la région en août, mais il demeure positif et signale donc toujours une modeste expansion.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Balance européenne des comptes courants. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.998$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1893$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,17$.

VALEURS EN HAUSSE

Mediawan (+0,20% à 11,96 Euros) a trouvé un accord avec son pool de banques pour l'aménagement de sa ligne de crédit de 230 ME. Les changements incluent notamment, entre autres modifications techniques, la suspension du " covenant " de levier (dette nette / EBITDA) pour décembre 2020 et juin 2021 dans un contexte de performance financière détériorée par l'impact du covid-19.

VALEURS EN BAISSE

Veolia (-1,15% à 19,53 Euros) a conclu un accord avec le groupe Suez en vue de l'acquisition de sa filiale Suez RV OSIS spécialisée dans l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement et dans les services industriels sur site, majoritairement maintenance et nettoyage industriel. L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord. La transaction serait conclue pour un prix de 298 ME. Sa réalisation est subordonnée à la signature des accords définitifs entre les parties.

Groupe ADP (-0,50% à 83,75 Euros) : Pour juillet 2020, le trafic total du est en baisse de -77,3% par rapport au mois de juillet 2019, avec 6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de -77,1% par rapport au mois de juillet 2019 avec 2,4 millions de passagers accueillis.

Lagardère (-3,33% à 15,11 Euros) a annoncé lundi la mise en oeuvre d'une nouvelle "feuille de route stratégique" et une évolution de sa gouvernance mais son conseil de surveillance a prolongé de quatre ans le mandat de gérant en commandite d'Arnaud Lagardère, dont la gestion est contestée par une partie des actionnaires.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHES

Arkema : la Banque Centrale de Norvège sous les 5%.

Safe Orthopaedics : European High Growth Opportunities descend à 1,8%.

EN BREF

Thales équipe la phase 4B de la ligne 3 du métro du Caire.