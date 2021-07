Ouverture Paris : le CAC40 retrouve les 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les 6.500 points sont de retour, le CAC40 a touché 6 505,40 points dans les premières minutes de la séance. Après avoir entamé le rebond mardi (+0,81%), accéléré hier (+1,85%), la Bourse de Paris poursuit donc le mouvement ce matin. La forte baisse de lundi (-2,54%) semble déjà lointaine, l'indice parisien l'ayant effacée en deux séances seulement et déborde, ce matin, le niveau d'avant baisse.

Alors que le risque sanitaire remonte en flèche et pèse sur les anticipations de croissance du S2, les inquiétudes liées à l'inflation semblent se dissiper, tandis que les publications financières trimestrielles restent pour le moment de bonne qualité avec de fortes progression d'activités et des perspectives relativement confiantes, validant les scenarii de progression des bénéfices.

Dans ce contexte, difficile d'imaginer la BCE et Christine Lagarde changer sa politique de soutien. Les investisseurs se tourneront vers elles à la mi-journée pour une réunion qui sera la première à intégrer la nouvelle stratégie de la BCE dévoilée il y a deux semaines, qui prévoit que l'inflation dans la zone euro puisse dépasser son objectif fixé à 2%. On guettera malgré tout les propos sur l'avenir du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), porté à 1.850 milliards d'euros et qui court jusqu'à mars 2022 au moins.

WALL STREET

Wall Street, qui s'était nettement repris hier soir (+1,62% sur le Dow Jones et +1,57% sur le Nasdaq), après avoir lourdement corrigé lundi, a poursuivi son rebond ce mercredi. Le DJIA avance finalement de 0,83% à 34.798 pts et le S&P 500 prend 0,82% à 4.359 pts, tandis que le Nasdaq remonte encore 0,92% à 14.632 pts. Le baril de brut WTI rebondit de plus de 4% sur le Nymex à 70$. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond américain à 10 ans évolue à 1,28% et le 30 ans à 1,93%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1798$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,04$. L'once d'or se traite 1.799$.

VALEURS EN HAUSSE

Erytech Pharma (+20,92% à 4,45 Euros) : confirme son intention de déposer une demande de BLA pour eryaspase dans le traitement des patients atteints de LAL hypersensible.

Publicis (+2,80% à 55,54 Euros) a enregistré au deuxième trimestre 2021 un revenu net de 2,54 milliards d'euros, en croissance organique de 17,1%, alors que le consensus de place était situé à environ 13%. Ce chiffre représente également une hausse de 2% par rapport à la même période en 2019. La direction de Publicis note que cette "surperformance" provient en grande partie de ses activités aux Etats-Unis et en Asie, les deux régions ayant connu une croissance forte par rapport à 2019. Les activités aux Etats-Unis, le plus gros marché du groupe publicitaire français, ont même progressé en rythme annuel de 15,2% sur la période avril-juin, aidées par la performance des filiales Sapient et Epsilon, en hausse de 27% et 31% respectivement. Publicis a enregistré un retour à la croissance en Europe au deuxième trimestre, avec une progression de 23% grâce à la levée des mesures de confinement, mais son activité y est toutefois restée légèrement inférieure au niveau d'avant-crise sanitaire. Le groupe s'attend à renouer dès cette année avec des résultats financiers au niveau de ce qu'ils étaient avant la pandémie, après une croissance organique au deuxième trimestre supérieure aux attentes et à celle de 2019.

Soitec (+2,80% à 195,90 Euros) a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 180,4 millions d'euros pour le 1er trimestre de son exercice 2021-2022 (clos le 30 juin 2021), en hausse de 58,8% par rapport au chiffre d'affaires de 113,6 millions d'euros réalisé au 1er trimestre 2020-2021. Cette hausse résulte d'une croissance de 69% à taux de change constants conjuguée à un effet de change négatif de 10,2% (pas d'effet périmètre). Par rapport au 4ème trimestre 2020-2021, le chiffre d'affaires du 1er trimestre enregistre une petite croissance séquentielle de 1% à taux de change constants, ce qui constitue le quatrième trimestre consécutif avec une progression organique du chiffre d'affaires d'un trimestre sur l'autre depuis le 1er trimestre 2020-2021.

Ipsos (+4% à 38 Euros) : le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 est de 993,3 millions d'euros, en progression de 26,4% par comparaison avec la même période en 2020. A taux de change et périmètre constants, la progression de l'activité est plus forte à 31,5%. Les effets de périmètre sont presque négligeables à +0,3%, tandis que les effets de change réduisent le revenu de 5,4%. Pour le seul deuxième trimestre les taux de croissance sont de 47,5% en réel et de 52,3% en organique après prise en compte d'effets de change négatifs pour -5,1% et d'effets de périmètre positifs pour 0,3%. Le Résultat net, part du Groupe, s'établit à 71 millions d'euros contre 1,3 millions au premier semestre 2020. Le Résultat net ajusté, part du Groupe, qui est l'indicateur pertinent et constant utilisé pour la mesure de la performance, est en forte hausse et s'établit à 81,4 millions d'euros contre 12,8 millions d'euros au premier semestre 2020.

Covivio (+0,85% à 79,34 Euros) fait part de 26 MdsE de patrimoine (17 MdsE PdG), en croissance de +2% à périmètre constant au S1. L'ANR est en hausse de 4% sur un an en moyenne (EPRA NTA par action de 101,6 euros et EPRA NDV de 91,7 euros). Les revenus locatifs sont de 291 ME, sont stables à périmètre constant hors hôtels et en baisse de 20% sur les hôtels. L'EPRA Earnings ressort en croissance de 7,5% à 207 ME (2,19 euros et +0,9% par action). En avance sur ses objectifs financiers et extra financiers, Covivio relève ses objectifs de résultats 2021 et renforce son ambition environnementale en visant la neutralité carbone d'ici à 2030" déclare Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.

Getlink (+1,15% à 12,93 Euros) annonce ce jeudi une perte nette de 123 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année, contre un trou de 79 millions à la même période l'an dernier. Le nombre de passagers utilisant les navettes d'Eurotunnel et les trains Eurostar a chuté lors du premier semestre, les gouvernements français et britannique ayant prolongé leurs restrictions de voyage pour tenter de contrôler la propagation de variants plus contagieux du coronavirus.

Technip Energies (+4,74% à 11,50 Euros) : annonce des marges du premier semestre supérieures à la fourchette prévisionnelle pour 2021, de quoi relever les prévisions de marge pour l'année en cours entre 5,8% et 6,2%. Les prises de commandes ajustées du premier semestre 2021 s'élèvent à 7.863,4 millions d'euros (T2 2021 : 1.392,7 millions d'euros), soit un ratio de renouvellement de carnet de commandes de 2,4. L'EBIT récurrent ajusté du premier semestre 2021 a augmenté de 25%, pour atteindre 54,7 millions d'euros. La marge d'EBIT récurrent ajusté a augmenté de 100 points de base en glissement annuel, à 8,8%.

VALEURS EN BAISSE

Groupe Crit (-0,45% à 65,70 Euros) : le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 ressort à 506,7 ME, en hausse de 65,9% à périmètre et change constants après un premier trimestre en recul de 12,5% (à périmètre et change constants).

Biosynex (-2,84% à 20,54 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires de 225 ME représentant plus de 5 fois l'activité du 1er semestre de l'exercice précédent. La tendance s'est accélérée au 2ème trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 150 ME, contre 75 ME pour le 1er trimestre, représentant un doublement de l'activité en 3 mois.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Voltalia, I.CERAM, Oncodesign, Bio-UV, Vogo, PCAS, Nextedia, DMS, Prodware, Largo, Adeunis, Foncière Atland, Sogeclair, Poxel, U10, Geci International, Cibox, Maurel & Prom.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs cible un cours de 34 euros sur STM.

HSBC vise de son côté un cours ajusté à 41,9 euros sur TotalEnergies.

INFOS MARCHES

Dolfines : division par 2 de l'action le 23 juillet.

EN BREF

Vinci remporte le contrat de PPP de la nouvelle route fédérale B247 en Allemagne.

Atari : les enchères de 20 NFT Atari exclusifs pour le jeu ZED RUN ont totalisé 410 K$.