Ouverture Paris : le CAC40 retrouve les 6.100 points, Publicis se distingue

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien reste bien orienté en début de séance. Le CAC40, qui reste sur trois journées consécutives dans le vert, progresse de 1,02% à 6.102 points après 30 minutes d'échanges, dans le sillage de la forte hausse de Wall Street hier soir. Si l'environnement global n'a guère changé (forte inflation, politiques monétaires restrictives des Banques centrales, crise énergétique en Europe, guerre en Ukraine...), la nette détente sur le marché obligataire après le virage à 180 degrés du gouvernement britannique sur son programme fiscal et des premières publications d'entreprises globalement rassurantes, notamment du côté des grandes valeurs bancaires américaines, fournissent un certain soutien aux marchés après la récente dégringolade.

Outre-Manche, la Banque d'Angleterre pourrait d'ailleurs retarder sa vente prévue d'obligations d'État (le fameux QE) après que le plan budgétaire bâclé du gouvernement ait ébranlé les marchés financiers, a rapporté le 'Financial Times', sans dire d'où il a obtenu l'information. Si la BoE a prévu de commencer son QE à la fin du mois (le calendrier a déjà été décalé), les collègues du gouverneur Andrew Bailey ont toujours déclaré qu'ils seraient prêts à changer de cap en période de tension sur les marchés.

"Lorsque vous avez un marché survendu face à tant de pessimisme, il n'en faut pas beaucoup pour le faire monter", affirme à 'Reuters' Quincy Krosby, responsable de la stratégie monde chez LPL Financial.

Sur l'agenda macro du jour, l'indice allemand ZEW du sentiment économique et la production industrielle américaine seront les deux principaux indicateurs à suivre. Coté entreprises, Publicis a confirmé sa très bonne forme en relevant une nouvelle fois sa guidance annuelle.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Production industrielle américaine (15h15)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB (16h00)

Europe :

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 0,9839$ ce matin. Le baril de Brent se négocie autour des 92$. L'once d'or se traite 1.652$ et le bitcoin s'échange proche des 19.600$ sur Coindesk.

VALEURS EN HAUSSE

* Publicis (+3,1% à 57,2 euros) rehausse encore une fois ses prévisions annuelles après avoir enregistré une croissance organique à deux chiffres pour le troisième trimestre consécutif. La société prévoit désormais une croissance organique de 8,5%, contre 6% à 7% précédemment, un taux de marge opérationnelle proche de 18%, contre 17,5% à 18% auparavant, et un free cash-flow proche de 1,6 milliard d'euros, contre au moins 1,5 MdE précédemment. Sur les trois mois clos fin septembre, l'entreprise a enregistré une croissance publiée de 23,5% à 3,24 MdsE et de 10,3% en organique, plus de deux fois supérieure aux attentes des analystes. Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, Arthur Sadoun a souligné qu'il était encore trop tôt pour donner des prévisions pour 2023, mais que le groupe n'avait pas constaté d'impact significatif de la réduction des coûts par les clients. Même si les clients réduisaient leurs dépenses publicitaires, ces réductions concerneraient les budgets marketing dits traditionnels, a-t-il précisé.

* AXA (+1,1% à 24,2 euros) a entamé des négociations exclusives avec Groupe des Assurance du Crédit Mutuel (GACM SA) pour la potentielle acquisition de sa filiale Groupe Assurance du Crédit Mutuel Espana, assureur principalement dommage et santé en Espagne. Selon les termes de la transaction, AXA rachèterait GACM Espana pour un montant en numéraire de 310 millions d'euros, représentant un multiple de 1x les fonds propres éligibles en Solvabilité II. Le multiple de cours bénéfice est estimé à environ 9x, tenant compte de la réalisation attendue de synergies de capital et de frais généraux. L'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles.

* Stellantis (+1% à 13 euros) a confirmé les objectifs fondamentaux de son plan stratégique mondial Dare Forward 2030. Il vise notamment une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038, avec une réduction de 50% d'émissions carbone d'ici 2030 par rapport aux mesures de 2021 ; faire en sorte que 100% des ventes de voitures particulières en Europe et 50% des ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers aux Etats-Unis soient des véhicules électrifiés d'ici à la fin de la décennie ; souhaite proposer plus de 75 modèles électriques et vendre 5 millions de VE chaque année dans le monde à l'horizon 2030.

* Airbus grimpe de 1% à 100 euros. Jet2.com va s'offrir 35 A320neo, portant son engagement total envers la famille A320 à 98 appareils. La commande d'avions à fuselage étroit s'élève à 3,9 milliards de dollars avant "des remises importantes", avec des livraisons s'étalant sur trois ans jusqu'en 2031, a précisé la compagnie britannique. Elle a également pris des options pour 36 avions additionnels. Jet2.com avait déjà commandé 36 A321neo en août 2021.

* Voltalia (+1% à 19 euros) confirme ses ambitions de croissance dans l'éolien en France avec la mise en construction du parc des Rives Charentaises. A une mise en service prévue au 1er semestre 2024, la production du parc des Rives Charentaises permettra de couvrir la consommation en électricité de plus de 32.800 habitants, contribuant ainsi à l'autonomie énergétique, en plus de la lutte contre le réchauffement climatique.

* Groupe OKwind gagne 1,5% à 13,6 euros. Le chiffre d'affaires semestriel 2022 de la société s'établit à 13,5 millions d'euros, en augmentation de +42%. L'Ebitda est proche de l'équilibre, à -102 kE (-208 kE en juin 2021). Le taux d'Ebitda (-0,8%), s'améliore nettement par rapport au premier semestre 2021 (-2,2%), tout en intégrant la mise en place d'une politique de stockage maîtrisée afin d'anticiper la montée en charge de l'activité historiquement plus élevée au second semestre, saisonnalité qui devrait toutefois s'estomper en 2023. Le résultat net est une perte de -854 kE (-595 kE un an plus tôt). Les prises de commandes fermes enregistrées depuis le 1er janvier de l'exercice en cours, consolidées à fin septembre 2022 sont en très forte hausse et s'élèvent à 47,3 ME (+145%).

* Groupe ADP (+0,7% à 128,8 euros) a fait part d'un trafic total en hausse de 8,9 millions de passagers en septembre 2022 par rapport à septembre 2021 avec 27 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 85,9% du niveau du trafic groupe du mois de septembre 2019. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de 92,4% par rapport à 2021, à 204,7 millions de passagers, soit 76,6% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.

VALEURS EN BAISSE

* Catana Group perd 4,6% à 6 euros. Avec un chiffre d'affaires global de 148 ME sur l'exercice 2021-2022, la société enregistre la plus forte croissance de son histoire (+46%) malgré des pénuries de pièces et de main d'oeuvre ayant généré des décalages de livraison représentant 18 ME de facturations reportées sur N+1. Le groupe se félicite de s'être hissé en quelques années seulement au troisième rang mondial des constructeurs de catamarans. Le groupe ne note pas à ce stade le moindre ralentissement de ses ventes. Malgré la hausse de ses prix de vente, il a pu au contraire observer dans les premiers salons de la rentrée (Cannes, Gênes, La Rochelle, Southampton) que les intentions d'achats de la part des particuliers et des professionnels restaient encore vives. L'évolution du carnet de commandes du Groupe traduit d'ailleurs bien cette tendance puisque celui-ci s'établit aujourd'hui à 450 ME répartis sur les exercices 2023 et 2024.

* Eurofins Scientific recule de 2,7% à 62,4 euros. Le groupe spécialisé dans les services bio-analytiques a fait état d'une légère baisse de ses revenus au troisième trimestre (-0,6% à 1,62 milliard d'euros) mais a confirmé ses objectifs pour 2022. En données organiques, hors revenus liés au Covid-19, la croissance atteint 6,7%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint un niveau record de 5,03 milliards d'euros, en progression 2,7% sur un an. Eurofins prévoit de mettre à jour ses objectifs pour 2023 et 2024 lors de la publication de ses résultats de l'exercice 2022 le 22 février 2023. "D'ici là, les impacts potentiels de la guerre en Ukraine, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les tests COVID-19 en cours / permanents, l'inflation et les taux de change seront, espérons-le, plus clairs", précise le management.

* Visiomed Group (-0,5% à 0,447 euro). Dans la lignée du dynamisme d'activité s'établissant à 8,8 millions d'euros au 1er semestre 2022, la société réalise des performances financières en forte progression sur la période, avec notamment un Ebitda normalisé à l'équilibre et une trésorerie nette positive. Le résultat net consolidé est malgré tout encore négatif à hauteur de -2,4 ME (-3,6 ME au 1er semestre 2021). Au 30 juin, le groupe affiche des fonds propres de 27,4 ME et une trésorerie nette de 2 ME, en amélioration de 0,4 ME sur six mois. Grâce à la bonne mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route stratégique depuis le printemps 2022, le groupe est confiant dans la poursuite d'une dynamique de croissance et d'amélioration de la rentabilité sur la seconde moitié de l'année.