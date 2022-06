Ouverture Paris : le CAC40 retombe vers les 6.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 reste dans la zone rouge ce jeudi, en repli de 0,65% à 6.407 points, dans le sillage de Wall Street qui a rechuté et en attendant le verdict de la BCE tout à l'heure en début d'après-midi, alors que les investisseurs restent toujours aussi prudents face aux préoccupations concernant l'inflation et le resserrement des politiques monétaires des banques centrales sur fond de poursuite de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation...

WALL STREET

Après deux séances de rebond, la Bourse de New York a rechuté mercredi, les investisseurs s'inquiétant une fois encore de la hausse des rendements obligataires et des risques de stagflation, avant la réunion de la BCE et à l'approche de celle de la Fed, la semaine prochaine... Le pétrole a bondi d'environ 2,5%, entraînant le baril de Brent au dessus des 123$, tandis que le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans est remonté au-dessus du seuil des 3%.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,81% à 32.910 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,08% à 4.115 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,73% à 12.086 pts.

ECO ET DEVISES

Au lendemain d'un rapport pessimiste de la Banque Mondiale, qui redoute une stagflation (croissance faible et forte inflation durable), les investisseurs ont les yeux rivés sur les banques centrales et les marchés obligataires qui reflètent les anticipations de politique monétaire plus restrictive face à la flambée de l'inflation... Les opérateurs gardent aussi en tête les récents commentaires de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui a signalé une "alerte ouragan" sur l'économie, et ceux d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui s'attend à des temps difficiles et prévoit de réduire de 10% les effectifs du constructeur de véhicules électriques.

En attendant la Fed, les 14 et 15 juin, la Banque Centrale Européenne réunira ce jeudi son comité de politique monétaire. Elle devrait confirmer l'arrêt de son programme d'achat d'actifs fin juin, et ouvrir la voie à une première hausse de ses taux directeurs lors de sa réunion de juillet. Le taux de dépôt, actuellement négatif à -0,40%, devrait redevenir positif en septembre, a indiqué récemment Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Les marchés s'attendent à ce que le taux de dépôt soit relevé de 75 points de base d'ici à septembre, selon des projections publiées par 'Reuters'...

Quant à la Fed, elle devrait relever mercredi prochain son principal taux directeurs, le taux des "fed funds", d'un demi-point pour le porter dans une fourchette de 1,25%-1,50%. Les responsables de la banque centrale américaine ont indiqué qu'ils étaient prêts à effectuer au moins une autre hausse d'un demi-point en juillet, et peut-être encore en septembre si l'inflation n'a pas montré de nets signes de ralentissement d'ici là... Mardi déjà, la Banque centrale australienne (RBA) a effectué un hausse surprise de 50 points de base de son taux directeur (porté à 0,85%), déclarant que l'inflation avait considérablement augmenté et devrait encore progresser.

Dans ce contexte, la publication, demain vendredi, de l'indice des prix à la consommation en mai aux Etats-Unis sera l'indicateur le plus suivi de la semaine. Les consensus d'économistes tablent sur une stabilisation de la hausse des prix à 8,2% ou 8,3% en mai sur un an, après 8,3% en avril et 8,5% en mars.

Sur les marchés obligataires, les taux se sont à nouveau tendus mercredi, le rendement du T-Bond à 10 ans gagnant 6 points de base pour remonter à 3,03%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans gagnait 5 pb à 2,78%, son plus haut niveau depuis décembre 2018. Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a gagné 6 pb à 1,35%. Pour rappel, le "10 ans" allemand pointait en terrain négatif, à -0,18% fin décembre 2021, tandis que le "10 ans" américain était à 1,5%.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar gagnait 0,25% mercredi soir à 102,57 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro progresse à 1,0715$, avant la réunion de la BCE. Le bitcoin pointe à 30.336$.

Les marchés pétroliers poursuivent leur envolée, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) grimpait de 2,5% à 122,30$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août monte à 123,80$ malgré l'annonce d'une hausse surprise des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis. Les investisseurs ont réagi hier à la baisse plus forte que prévu des stocks d'essence outre-Atlantique, qui traduit une forte demande de carburant aux Etats-Unis malgré les hausses des prix, avec un gallon qui frôle les 5$ à la pompe, du jamais vu !...

BROKERS

Goldman Sachs reste à l'achat sur Air Liquide, mais avec un objectif de cours qui est abaissé de 187 à 170 euros.

HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" sur Elior, contre "acheter" et son objectif de cours de 7,5 à 3 euros. HSBC relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur Sodexo en en visant un cours de 85 euros.

Credit Suisse entame le suivi de TotalEnergies à "surperformance" avec un objectif de cours à 60 euros.

JP Morgan abaisse son objectif de cours sur Worldline de 72 à 59 euros.

AlphaValue repasse d'acheter à accumuler sur Crédit Suisse en ciblant un cours de 7,56 CHF.

Berenberg reste à l'achat sur Spie avec un objectif ajusté de 29 à 32 euros.

VALEURS EN HAUSSE

EDF remonte de 4% avec LFE (+3%) et Maurel & Prom (+2%)

Hexaom : +1,5% avec Neurones et DBV

Voltalia : +1% avec TFF, Spie, Total Energie, FDJ, Robertet, Euroapi, Sodexo et Worldline

Casino : +0,5% avec Vinci, ALD, Haulotte, AXA, Air France KLM

VALEURS EN BAISSE

Getlink (-3%) a annoncé une forte hausse des trafics Navettes au mois de mai. En mai 2022, Le Shuttle Freight a transporté 137 313 camions, soit une hausse de 22% par rapport à mai 2021. Depuis le 1er janvier, plus de 641 000 camions ont traversé la Manche à bord des Navettes. En mai, Le Shuttle a transporté 170 332 véhicules de tourisme, confirmant la dynamique positive de ces derniers mois. Un nouveau record journalier depuis l'été 2020 a été établi le 29 mai avec 11 381 véhicules de tourisme transportés. Depuis le 1er janvier, près de 670 000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes. La publication des chiffres de trafic du mois de juin se fera le vendredi 8 juillet avant bourse.

Elior, dégradé par HSBC, recule de 3% avec Atos

Quadient : -2,5% avec BioMerieux, ADP et Abivax

A la suite des informations parues le 8 juin sur RMC Sports et L'Equipe, OL Groupe (-2%) confirme avoir connaissance de discussions entre plusieurs investisseurs potentiels, et notamment les actionnaires ayant exprimé un intérêt pour la cession de leur participation en vue d'une recomposition de son tour de table et d'un renforcement de ses fonds propres.

Le processus est donc bel et bien en cours, mais groupe de foot lyonnais indique qu'"il n'existe à ce stade aucune certitude que les discussions aboutissent à une opération".

Rappelons que dans la dernière heure de cotation hier mercredi, l'action OL Groupe s'est subitement envolée pour terminer la séance en hausse de 27,8%, à 3,13 euros.

Valneva : -1,8% avec Eramet, L'Oreal, Wavestone

Le chiffre d'affaires de Soitec (-1,5%) pour l'exercice 2021-2022 a atteint le niveau record de 863 ME, en hausse de 48% par rapport aux 584 ME réalisés au cours de l'exercice 2020-2021. Cette augmentation résulte d'une croissance de 50% à taux de change constants. Le résultat opérationnel courant a plus que doublé, passant de 90 ME en 2020-2021 à 195 ME en 2021-2022. La marge opérationnelle courante a ainsi fortement progressé, passant de 15,4% du chiffre d'affaires en 2020-2021 à 22,6% du chiffre d'affaires en 2021-2022 malgré l'intensification des efforts de recherche et développement et l'augmentation des frais généraux, administratifs et commerciaux afin d'accompagner la croissance.

Le résultat net consolidé de l'exercice 2021-2022 a presque triplé pour atteindre 202 ME contre un résultat net de 73 ME réalisé lors de l'exercice 2020-2021...

Le free cash-flow dégagé en 2021-2022 a été positif à hauteur de 42 ME.

Soitec anticipe pour l'exercice 2022-2023 une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants. La croissance continuera d'être portée par une augmentation des ventes dans chacun des trois marchés finaux adressés par le groupe. Soitec s'attend en effet à continuer de profiter du déploiement de la 5G, d'une augmentation des ventes destinées à l'industrie automobile ainsi que de la poursuite de tendances de marché soutenues dans le domaine des appareils intelligents.

Soitec anticipe également que sa marge d'EBITDA devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023 grâce notamment à l'important levier opérationnel dont le Groupe devrait bénéficier grâce à la hausse des volumes. Soitec anticipe que sa performance industrielle devrait se maintenir à un niveau élevé en dépit de prix du matériau brut plus élevés et d'une hausse du coût de l'énergie.

Soitec s'attend par ailleurs à ce que ses dépenses nettes d'investissements atteignent environ 260 ME en 2022-2023, ces dépenses devant essentiellement concerner la hausse des investissements de capacité dédiés aux premières acquisitions d'équipements pour la production de substrats en carbure de silicium à Bernin IV, aux activités de recyclage de plaques SOI de 300 mm à Bernin IV ainsi qu'à une nouvelle augmentation des capacités de production de plaques de SOI en 300 mm à Singapour, y compris des capacités de recyclage et d'épitaxie.

Aramis : -1,5% avec LVMH, Vallourec, Hermes, Schneider, STM, Remy Cointreau

Kering (-1%) a annoncé mercredi lors d'une présentation aux investisseurs vouloir "doubler les revenus de sa marque Yves Saint Laurent" pour les porter à cinq milliards d'euros à moyen terme. En 2021, le chiffre d'affaires de Saint Laurent s'est élevé à 2,52 milliards d'euros.

Le groupe de luxe français souhaite aussi augmenter la rentabilité de Saint Laurent à moyen terme avec une marge d'Ebit à 33% contre 28,3% fin 2021.

Kering doit tenir ce jeudi une présentation pour sa marque phare Gucci...

Airbus : -1% avec Legrand, Amundi

Orpéa (-1%) indique avoir mis en ligne sur son site internet la synthèse des conclusions définitives des audits des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal sur les allégations du livre 'Les Fossoyeurs' relatives, d'une part à l'usage de fonds publics et, d'autre part, aux relations commerciales avec des tiers et notamment certains agents publics. Cette publication fait suite à celle des résultats préliminaires des audits le 26 avril 2022.

Les conclusions définitives de ces cabinets sur les thématiques de la prise en charge des résidents des EHPAD et sur le volet social seront portées à la connaissance du public, dans le même format et selon les mêmes modalités, dans les meilleurs délais suivant leur communication à la société "au plus tard à la fin du mois de juin".

Quel usage des fonds publics ?

S'agissant des allégations relatives à un usage inapproprié de fonds publics destinés aux EHPAD du Groupe en France, Orpea observe notamment que Grant Thornton et Alvarez & Marsal n'ont pas trouvé d'éléments confirmant les allégations suivantes : manoeuvres dans la gestion des contrôles par les autorités ; falsification dans la production des pièces justificatives destinées aux autorités.

Les cabinets ont constaté :

- des montants non éligibles ou excessifs déclarés aux autorités en raison d'un manque de fiabilité des processus de déclarations des effectifs ;

- un manque de fiabilité des processus de rapprochement entre les bons de commande, les bons de livraison et les factures d'achat qui ne permettaient pas de détecter de manière systématique d'éventuelles fraudes ;

- une pratique de Remises de Fin d'Année (RFA) avec certains fournisseurs importants de produits financés par les dotations publiques non communiquées aux autorités comme cela est prévu. Ces RFA ont permis de financer des activités ou des investissements du groupe non directement liés au soin et à la dépendance ;

- une pratique, révolue depuis 2017, visant à maximiser la consommation de la dotation attribuée par les autorités aux EHPAD pour les dispositifs médicaux. Cela à travers la facturation par un fournisseur de services dont la réalité n'a pas pu être vérifiée et ayant bénéficié au groupe par un mécanisme de RFA ;

- l'existence d'excédents dans les dotations reçues des autorités dont le traitement comptable a pu contribuer au résultat du Groupe ; l'existence d'une sous consommation des dotations reçues des autorités publiques. Les excédents ainsi dégagés ont pu contribuer au résultat du Groupe.

En amont de la remise des conclusions de ces rapports, ORPEA a entrepris une série de mesures visant à corriger ses processus internes avec l'objectif d'éradiquer ces pratiques, lorsqu'elles existent encore.

Les résultats de toutes ces investigations ont été portés à la connaissance des commissaires aux comptes au cours de leur mission d'examen des comptes de l'exercice 2021. Les impacts financiers des conclusions de ces investigations ont été, au mieux de la connaissance du groupe, pris en comptes dans les états financiers arrêtés par le Conseil.

Quelles relations commerciales avec des tiers ?

Orpea observe que Grant Thornton et Alvarez & Marsal n'ont pas trouvé d'éléments confirmant les allégations concernant des relations inappropriées avec des agents publics ni l'allégation de tentative de corruption vis-à-vis de Victor Castanet.

En revanche, les Grant Thornton et Alvarez & Marsal ont identifié des rémunérations versées, avec l'aval de l'ancien Directeur général ou de membres de son équipe, à des tiers apporteurs d'affaires dont les montants très élevés interrogent.

Ces rémunérations avaient été identifiées par le Groupe dans le cadre de ses investigations internes récentes et certaines d'entre elles figurent déjà, parmi d'autres opérations, dans la plainte déposée par Orpea, le 21 avril 2022 auprès du Procureur de la République de Nanterre, aussi bien en son nom propre qu'ut singuli pour les sociétés dont elle est actionnaire.

Les actions judiciaires et disciplinaires engagées par Orpea

La plainte contre X déposée par Orpea concerne des faits ayant trait à :

- des partenariats capitalistiques, notamment à l'occasion d'opérations de croissance externe à l'étranger, faisant intervenir des structures économiques et financières complexes incluant des entités de droit étranger ayant pour actionnaires, bénéficiaires ou dirigeants des personnes physiques ou morales présentant un lien économique avec le Groupe. Certaines de ces opérations suscitent des interrogations et ne permettent pas toujours d'identifier avec évidence (i) leur rationalité économique et (ii) l'intérêt social, le cas échéant de groupe, d'Orpea ou du Groupe Orpea à une telle opération ;

- d'autres opérations économiques, en France ou à l'étranger, qui semblent avoir été réalisées sans justification évidente pour Orpea ou le Groupe Opea, ou sans information ou autorisation internes appropriées, et ont pu avoir pour effet ou pour objet de favoriser indûment des tiers, notamment des salariés et/ou anciens salariés, ou des sociétés dans lesquelles des salariés et/ou anciens salariés du Groupe auraient pu avoir un intérêt, ou bien d'optimiser le régime fiscal desdits tiers.

Au soutien de ces faits, Orpea a transmis au Parquet de Nanterre notamment les documents et rapports rédigés par plusieurs intervenants externes mandatés par la nouvelle Direction ainsi que d'autres rapports antérieurs qui ont été portés à la connaissance de l'actuelle Direction générale et du Conseil d'administration en avril 2022.

Orpea et les sociétés du Groupe Orpea se considèrent comme les victimes des infractions éventuellement caractérisées. Le Groupe Orpea s'est donc réservé, dans la plainte, le droit de formuler ultérieurement des demandes afin d'en obtenir la réparation.

"A cet égard, les investigations menées jusqu'alors par Orpea ou par les intervenants mandatés par elle ont permis de se faire une idée, même si elle reste approximative, des préjudices subis, qui demeurent à des niveaux non significatifs à l'échelle du Groupe Orpea", indique le groupe.

Des procédures disciplinaires sont en cours à l'encontre de tous les dirigeants identifiés à date comme impliqués dans les faits visés par la plainte. Des licenciements et des mises à pied ont d'ores et déjà été réalisés.

En parallèle, un terme a été (ou est en cours d'être) mis à l'ensemble des mandats sociaux de ces personnes, lorsqu'elles en étaient titulaires.

Il est rappelé que les travaux des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal ont "un caractère nécessairement limité et partiel, ayant pour objet de vérifier les allégations figurant dans un livre publié en janvier 2022".

Orpea confirme l'information parue, ce 8 mai, selon laquelle elle a fait l'objet d'une perquisition au siège et dans certains de ses établissements, qui fait suite aux sujets soulevés par la mission conjointe IGAS-IGF. ORPEA est mobilisé pour apporter son soutien aux enquêtes en cours.