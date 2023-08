Ouverture Paris : le CAC40 reste plombé par les taux et la Chine

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Toujours pas de rebond. A l'image de Wall Street hier soir et des places asiatiques ce matin, le CAC40 évolue encore dans le rouge en début de séance. Après 30 minutes d'échanges, l'indice parisien cède 0,58% à 7.150 points. Les inquiétudes mondiales, en l'occurrence la situation en Chine et l'incertitude sur la trajectoire des taux US, sont de plus en plus fortes et pèsent lourdement sur la tendance en l'absence de nombreux opérateurs partis en vacances.

Aux Etats-Unis, ce sont les dernières 'Minutes' de la Fed publiées mercredi soir qui ont ravivé les craintes sur une potentielle nouvelle hausse des taux de la Réserve Fédérale alors que l'inflation reste très élevée et que le marché du travail ne montre quasi aucun signe de faiblesse comme l'atteste la baisse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage. "Les données de cette semaine ne leur ont donné aucune raison de baisser la garde", indique à 'Bloomberg' Mike Loewengart du 'Morgan Stanley Global Investment Office'. "Les mises en chantier, les ventes au détail et les demandes d'assurance-chômage renforçant toutes l'image d'une économie robuste, une autre hausse des taux ne peut être exclue, même si la Fed reste en attente le mois prochain".

En Chine, ce sont les menaces pesant sur le secteur immobilier et, par ricochet, sur l'ensemble du système financier local qui effraient les investisseurs. Plusieurs promoteurs publics ont mis en garde contre des pertes généralisées, ajoutant aux inquiétudes que la crise du logement se propage du secteur privé aux entreprises soutenues par le gouvernement. Pour ne rien arranger, le géant Evergrande, lourdement endetté, a demandé à se placer sous procédure de faillite via le 'Chapter 15'. Une procédure qui protège la firme de ses créanciers aux États-Unis pendant qu'elle travaille ailleurs sur un accord de restructuration. "Nous avons beaucoup d'incertitude concernant l'économie chinoise", a déclaré à 'Bloomberg TV' Hebe Chen, analyste pour IG Markets. "Le marché se trouve maintenant à la croisée des chemins pour savoir si nous pouvons ou non continuer à parler de l'histoire de la reprise chinoise ou devrions-nous déplacer le récit vers le ralentissement de la Chine ou même son entrée en récession".

Signe des tensions actuelles sur les marchés, l'indice de la peur de Wall Street, le fameux VIX, a clôturé jeudi à 17,89, son plus haut niveau depuis mai. Le VIX n'a pas dépassé la barre des 30 - un niveau considéré comme un signe de volatilité accrue - depuis la série de faillites de banques régionales US en mars dernier. L'indice pourrait encore grimper aujourd'hui alors que comme chaque troisième vendredi du mois, de nombreux contrats à terme et options arrivent à échéance.

Sur l'agenda macro du jour, l'indice final des prix à la consommation dans la zone euro (11h00) sera le principal indicateur à surveiller. Aux Etats-Unis, le programme est vierge de stats importantes.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) remonte légèrement de 0,5% à 80,7$. L'once d'or est quasi-stable à 1.893$. L'indice dollar recule de 0,2 pb face à un panier de devises de référence, à 103,2 pts, et l'euro revient à l'équilibre face au billet vert à 1,0874$.

WALL STREET

La Bourse américaine a encore fini en baisse jeudi, inquiète de la résistance du marché du travail, qui pourrait pousser les taux directeurs à la hausse. L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 290,91 points, à 34.474,83 points, le S&P 500, plus large, a perdu 33,97 points, soit 0,77%, à 4.370,36 points, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 157,7 points (-1,17%) à 13.316,93 points

VALEURS EN HAUSSE

* IT Link (+2% à 26 euros) a enregistré un chiffre d'affaires de 37,58 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de 15,5% par rapport à la même période en 2022 (+7,9% en organique). La France (Maroc compris) affiche une croissance semestrielle de 16,4% en incluant RADèS (+8,2% en organique). A l'international, le chiffre d'affaires progresse de 4,4% sur les 6 premiers mois de l'année. Au 30 juin, les effectifs s'élevaient à 755 collaborateurs, comparé à 731 fin juin 2022 mais IT Link estime que la dynamique de recrutement imprimée depuis le mois de juillet devrait permettre de retrouver le chemin de la croissance des effectifs dès le troisième trimestre. Le groupe de services du Numérique pense atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel compris entre 73 et 75 ME.

* Abionyx Pharma (+1,7% à 1,21 euro). La société biotech de nouvelle génération a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2,1 millions d'euros, après élimination des opérations intra-groupe. Iris Pharma a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 2,4 ME. Au 30 juin, la trésorerie d'Abionyx Pharma s'établit à 1,9 ME avant encaissement des CIR des sociétés Abionyx Pharma et IRIS Pharma.

VALEURS EN BAISSE

* Nacon (-1,7% à 1,5 euro) a annoncé le RIG 600 PRO, son tout premier casque gaming en double connectivité sans-fil. Conçu pour répondre aux besoins de connexion des joueurs, il dispose d'une double connectivité sans-fil multiplateforme avec la qualité audio et le confort des casques RIG. Le RIG 600 PRO sera mis sur le marché le 28 septembre.

* DontNod (-1,6% à 8,5 euros). Le développeur et éditeur français de jeux vidéo a annoncé Koira, un jeu d'aventure dessiné à la main et développé par le Studio Tolima, studio belge de jeux vidéo. Il s'agit du 2e titre développé par un studio externe et édité par DontNod. Prévu sur Steam en 2025, Koira est un jeu centré autour d'un esprit de la forêt et de son compagnon chiot, évoluant au coeur d'une aventure empreinte de magie et de musique.

* Valeo (-1,1% à 17,7 euros). Suite à sa décision de se désengager des activités de production en Russie, l'équipementier annonce la signature d'un accord avec la société NPK Avtopribor pour la cession de l'intégralité des actifs de production de son activité Systèmes de Transmission en Russie. La réalisation de cette opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Elle permettra aux 158 salariés russes de cette activité de conserver leur emploi. Cette cession sera effectuée sans aucune plus ou moins-value. Valeo disposera par ailleurs pendant 10 ans d'une option de rachat, activable à partir de la 6ème année. Le chiffre d'affaires de Valeo en Russie représentait auparavant moins de 1% du chiffre d'affaires du groupe et les actifs afférents ont été dépréciés en 2022 pour un montant total de 43 millions d'euros, ajoute l'équipementier.

* Spie (-0,4% à 26,6 euros) a signé un accord pour l'acquisition de 75,1% de BridgingIT GmbH. Ce dernier propose des services de transformation numérique sur mesure couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur allant du conseil à l'architecture des systèmes, en passant par le développement de produits/processus numériques, les logiciels et l'infogérance. La société répond aux besoins d'un large portefeuille de clients de premier rang dans des secteurs très variés. Fondée en 2008, l'entreprise a son siège social à Mannheim en Allemagne et opère à travers l'ensemble du pays avec ses 700 employés hautement qualifiés. BridgingIT réalisera un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2023, avec une marge d'Ebita à un chiffre (haut de fourchette). Le multiple de la transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, est légèrement inférieur à 9,0x l'Ebita 2023E post synergies. Spie entend réaliser la transaction au début du 4e trimestre 2023, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.