Ouverture Paris : le CAC40 reprend une partie du terrain perdu hier

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reprend près de 1% à 6.460 points ce matin, après la forte baisse enregistrée hier (-2,01%). Un rebond pas suffisant pour revenir sur les 6.500 points, mais seulement pour franchir à nouveau les 6.400 points à l'ouverture, seuil en dessous duquel l'indice parisien avait clôturé hier.

La propagation du variant Delta du coronavirus et le regain d'inquiétude pour la reprise économique ont détourné les investisseurs des actions hier et l'amorce de rebond est ce matin favorisée par la remontée des rendements obligataires après la forte baisse des derniers jours et par le fait que les indices américains ont finalement clôturé jeudi au-dessus de leurs plus bas du jour.

WALL STREET

Les indices de la place américaine se sont assez fortement repliés ce jeudi, sans pour autant terminer la séance au plus bas. A Wall Street, le S&P 500 a finalement abandonné 0,86% à 4.320 pts alors que le DJIA a cédé 0,75% à 34.421 pts. Le Nasdaq est sur un repli tout aussi marqué avec un recul de 0,72% du Nasdaq à 14.559 pts. Le baril de brut WTI gagne encore de 1,4% à 73,13$ sur le Nymex. Le baril de Brent se tient à 74,31$, en hausse de 1,3%. L'once d'or grimpe de 0,27% à 1.802$. L'indice dollar régresse de -0,4% face à un panier de devises. Le bitcoin trébuche de 3,9% sous les 33.000$ sur Bitfinex, alors que la sénatrice Elizabeth Warren vient d'alerter sur les risques liés aux 'cryptos' et de demander à la Securities & Exchange Commission de faire preuve de vigilance.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Stocks de grossistes. (16h00)

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1839$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,84$. L'once d'or se traite 1.799$.

VALEURS EN HAUSSE

Kering (+1,30% à 722 Euros) Eyewear et la famille Lindberg ont conclu un accord en vue de l'acquisition par Kering Eyewear de 100% du capital de Lindberg. Fondée en 1969 au Danemark, Lindberg a pris une ampleur internationale sous la direction de son CEO Henrik Lindberg. La marque est aujourd'hui connue dans le monde entier pour ses montures optiques haut de gamme au design unique, ultra-légères et personnalisables, avec une spécialisation dans les montures en titane. Lindberg a bâti sa renommée sur son offre sur-mesure, adaptée aux attentes de ses clients grâce à une fabrication artisanale permettant des milliards de combinaisons et à un vaste choix de matériaux "allant du titane à l'acétate en passant par la corne de buffle, le bois ou les métaux précieux", indique Kering.

Airbus (+3% à 112,30 Euros) indique avoir livré 297 appareils à 67 clients au cours du premier semestre 2021, après un rebond de l'activité de l'avionneur en juin (77 livraisons à 44 clients). Le géant aéronautique européen avait livré 196 appareils sur la période comparable de l'an dernier et 389 au premier semestre 2019, avant la crise sanitaire. Airbus précise avoir enregistré 165 commandes brutes entre janvier et juin, un total cependant ramené à 38 après des annulations. Sur le seul mois de juin 2021, le groupe revendique 73 commandes, avec l'aide d'United Airlines que le groupe remercie d'ailleurs sur Twitter.

Elior (+0,10% à 5,94 Euros) a émis, le 8 juillet, 550 millions d'obligations senior à échéance 2026 et mis en place un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 millions d'euros ainsi qu'un nouveau crédit senior revolving d'un montant principal total de 350 ME.

Mersen (+6% à 33,05 Euros) annonce le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour l'année 2021. L'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés revoit ainsi à la hausse ses perspectives pour 2021 avec : une croissance organique comprise entre 6% et 8% (2% à 6% précédemment), une marge opérationnelle courante comprise entre 9,2% et 9,6% du chiffre d'affaires (8% à 8,8% précédemment).

VALEURS EN BAISSE

Alstom (-0,65% à 37,28 Euros) fournira 9 rames de métro supplémentaires à Île-de-France Mobilités pour la ligne 11 du métro francilien, exploité par la RATP. Il s'agit du métro de dernière génération MP14 composé de 5 voitures avec cabine conducteur, pour un montant total de 132 millions d'euros. Financée à 100% par Île-de-France Mobilités, cette levée d'options s'inscrit dans le cadre du marché MP14 signé en mars 2015 entre RATP (mandatée par Île-de-France Mobilités) et Alstom et portant sur la livraison d'un maximum de 217 trains MP14 sur 15 ans pour un montant total de plus de 2 milliards d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ecomiam, Theranexus, Emova Group, Altheora.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est à l'achat sur Airbus avec une cible qui passe de 135 à 147 euros et reste aussi acheteur sur Daimler en visant un cours de 107 euros.

Berenberg conserve Holcim avec un objectif de cours ajusté en hausse à 62 CHF et conserve aussi Saint-Gobain avec un cours cible qui remonte à 56 euros.

INFOS MARCHES

Natixis : BPCE a franchi le seuil des 90% du capital.

Videlio : suspension de cotation.

Acheter-Louer prend 20% d'Adomos

EN BREF

Bastide : Vincent Bastide Président Directeur Général.

Fleury Michon : les négociations pour céder la filiale canadienne n'ont pas abouti.

TF1 / M6 : c'est signé !

Argan étend le site de Chanteloup-en-Brie pour Arvato Services Healthcare France.