Ouverture Paris : le CAC40 reprend son souffle

LA TENDANCE

(Boursier.com) — C 'est l'heure de la pause pour le CAC40 qui évolue sur un niveau proche de sa clôture d'hier dans les premiers échanges du jour, autour de 6.760 points. Le bond d'hier (+1,18%) lui a permis de s'affranchir nettement des 6.700 points.

Les craintes liées au 'tapering' ont de nouveau diminué hier après le chiffre très faible d'ADP et la contraction de la composante emploi du PMI manufacturier d'ISM. L'attention des investisseurs demeure focalisée vers les Etats-Unis, à la veille de la publication du rapport mensuel du département du Travail, qui pourrait relancer le débat sur la nécessité d'une diminution rapide des achats d'obligations de la Réserve fédérale.

En Europe aussi, la Banque centrale est attendue à l'approche de sa réunion de politique monétaire des 8 et 9 septembre. Les spéculations vont bon train sur le calendrier de réduction du programme d'urgence d'achat d'actifs mis en place en 2020 pour lutter contre la crise du Covid-19 (PEPP). Dans un entretien avec le directeur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, publié mercredi par le magazine 'Time', la présidente de la BCE Christine Lagarde a apporté des éléments de réflexion en estimant que "l'enjeu ne porte plus sur un soutien massif, il va porter sur un soutien concentré, ciblé sur les secteurs qui ont été durement touchés".

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, pour sa première séance de septembre, l'indice Nasdaq affichant tout de même un nouveau record, malgré la publication de l'enquête mensuelle d'ADP montrant moins de créations d'emplois que prévu dans le secteur privé en août aux Etats-Unis. Le rapport mensuel complet sur l'emploi US est attendu vendredi. Les cours du pétrole ont fini partagés après la décision de l'Opep+ de poursuivre comme prévu la hausse de sa production.

A la clôture, l'indice Dow Jones a reculé de 0,14% à 35.312 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini presque stable (+0,03%) à 4.524 pts, près de son record de lundi, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 0,33% à 15.309 pts, un nouveau record donc, après celui de lundi. Le Nasdaq a notamment été soutenu mercredi par les valeurs GAFA : Google/Alphabet (+0,36%), Apple (+0,45%), Facebook (+0,7%) et Amazon (+0,24%) , ainsi que Netflix (+2,2%).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité non-agricole révisée. (14h30)

- Coûts unitaires du travail révisés. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

Europe :

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1845$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 71,32$. L'once d'or se traite 1.814$.

VALEURS EN HAUSSE

Navya (+7,10% à 2,63 Euros) annonce son premier déploiement sur voie publique au Royaume-Uni au sein du Harwell Science and Innovation Campus, un site de référence dédié à l'innovation. La navette de Navya transportera employés et visiteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de ce hub britannique dédié aux sciences et technologies. Situé dans l'Oxfordshire, en Angleterre, le Harwell Science and Innovation Campus s'étend sur 700 hectares, accueille plus de 6.000 personnes et héberge 240 organisations publiques ou privées dans trois domaines d'expertise : l'espace, les énergies renouvelables et la santé.

Kumulus Vape (+5% à 14,60 Euros) : bondit après l'annonce d'un accord de distribution avec Geekvape dans le top 3 mondial des industriels de la vape. La marque est devenue partenaire officielle du Paris Saint-Germain en juillet. Au titre de l'exercice 2020, les ventes de produits Geekvape ont généré un chiffre d'affaires de plus de 1,8 ME pour Kumulus Vape. Une forte progression est attendue en 2021.

VALEURS EN BAISSE

Lagardère (-0,65% à 21,54 Euros) : Financière Agache a exercé, le 1er septembre sa faculté de céder l'intégralité de sa participation dans la société Lagardère Capital en contrepartie d'actions Lagardère SA détenues par Lagardère Capital à hauteur de la valeur de sa participation dans cette dernière, conformément aux termes du pacte d'actionnaires entre M. Arnaud Lagardère, M. Pierre Leroy, et les sociétés Lagardère, LM Holding, Lagardère Capital, Financière Agache et Agache, amendé le 26 avril 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Omer-Decugis, Clasquin

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur Pernod Ricard avec un cours cible ajusté en hausse à 225 euros.

INFOS MARCHES

Korian : succès de l'émission obligataire et du rachat des ODIRNANE 2017 et 2018.

EN BREF

Bureau Veritas : achat d'AET France.

Metalliance / Gaussin : une commande de 16 engins en Grande-Bretagne.

Réalités finalise l'acquisition de 85% de Vindemia.

AKKA Technologies : contrat de 60 ME sur 3 ans.

Medesis Pharma et Transgène déposent un brevet européen.