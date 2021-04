Ouverture Paris : le CAC40 reprend de la hauteur, Carrefour rebondit

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après le coup d'arrêt d'hier avec une baisse de 2% sur le CAC40, le marché reprend un peu de hauteur, en remontant de 0,5% à 6.195 pts, tout en restant à l'écoute des comptes trimestriels des entreprises. Après les déceptions en provenance de Danone et d'Atos hier, Carrefour inverse la tendance avec des chiffres trimestriels plutôt solides. De son côté, la Bourse de New York a signé hier soir sa deuxième séance consécutive de repli, s'éloignant des records inscrits vendredi dernier par le DJIA et le S&P 500. L'Asie reste aussi sous pression, la bourse de Tokyo recule de plus de 2%, Hong Kong perd 1,8%.

WALL STREET

La crainte du coronavirus est revenue hanter les marchés, avec des pertes plus importantes que prévu pour United Airlines (-8,5%) et une flambée de cas en Inde, devenu le 2e pays le plus touché après les Etats-Unis. A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,75% à 33.821 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,68% à 4.134 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,92% à 13.786 pts.

7 des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont perdu du terrain mardi, à commencer par l'énergie (-2,6%), les financières (-1,8%), les biens de consommation discrétionnaires (-1,2%), les industrielles (-1,1%) et les technologiques (-0,8%).

ECO ET DEVISES

Sur les marchés obligataires, les rendements se sont détendus mardi : le taux du T-Bond américain à 10 ans a cédé 4 points de base à 1,56% et le "30 ans" a fini la journée à 2,26% (-3 pdb). L'indice du dollar a regagné 0,14% à 91,19 points face à un panier de devises, tandis que l'euro était presque stable à 1,2033$. Le bitcoin était en hausse de près de 1% sur 24 heures, autour de 56.659$, retrouvant le calme après les montagnes russes de la semaine dernière.

Dans les matières premières, le baril de pétrole brut WTI a relâché 1,5% à 62,25$ sur le Nymex pour le contrat à terme de mai (qui expirait ce mardi), et le Brent de la mer du Nord s'est replié à 66,10$ (contrat de juin). Les investisseurs s'inquiètent d'une demande affaiblie par les mesures anti-Covid prises en Inde, où la pandémie est en train de flamber avec l'apparition d'un nouveau variant. L'Inde est le 3e importateur mondial de pétrole, et sa demande devrait souffrir des mesures de restrictions prises ces derniers jours pour juguler le Covid-19.

L'or est reparti de l'avant à 1.779$ l'once sur le Comex (contrat à terme de juin). L'euro campe au-dessus des 1,20/$.

A SURVEILLER

Etats-Unis :

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique du prix des maisons. (10h30)

VALEURS EN HAUSSE

Carrefour (+3%) En comparable (LFL), le chiffre d'affaires TTC du 1er trimestre du groupe Carrefour progresse de +4,2%. Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 18.564 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -6,7%, principalement dû à la dépréciation du real brésilien et du peso argentin, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'établit à -4,5%. L'effet essence est défavorable de -1,1%. L'impact de l'application de la norme IAS 29 est de +13 ME.

Carrefour a annoncé par ailleurs que son Conseil d'Administration avait approuvé des opérations de rachat d'actions Carrefour, en vue de leur annulation future, portant sur un montant maximal de 500 millions d'euros, soit environ 4% de la capitalisation boursière du Groupe.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la politique d'allocation de capital annoncée le 18 février dernier, visant à atteindre un équilibre adéquat entre poursuite des investissements, croissance externe et retour aux actionnaires.

DBV : +2,5% avec Air France KLM, SII, X-Fab et Gensight

Total : +2% avec Catana, TechnipFMC, McPhy

Rallye +1,5% avec Vallourec, SG, Bouygues, Renault, Korian, Eramet, CGG

Eutelsat : +1% avec Airbus, Innate, Dior, Elior, LafargeHolcim, Crédit Agricole, Ipsen, Savencia

Coface (+1%) Fitch Ratings a confirmé la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'AA-' de Coface. L'agence a également retiré la surveillance négative attachée à cette note. Les perspectives sont désormais stables. Les notes de solidité financière de Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur et de Coface North America Insurance Company ont été confirmées à AA- avec une perspective stable. La perspective stable indique que l'agence s'attend à ce que "Coface soit en mesure de résister à une augmentation des défaillances d'entreprises, dans la mesure où le soutien des gouvernements sera réduit au cours des 12 à 24 prochains mois, à mesure que l'économie mondiale se redressera". L'agence de notation souligne que "le profil économique de Coface est resté stable tout au long de la crise, bénéficiant de sa forte franchise dans le secteur mondial de l'assurance-crédit" et que "la société a été en mesure de réduire et de rééquilibrer son exposition aux risques assurés, tout en augmentant les affaires nouvelles et le taux de rétention clients à des niveaux records".

Kering (+0,5%) a réalisé au premier trimestre un CA de 3,89 milliards d'euros en hausse de 21,4% en données publiées. Le consensus FactSet était de 3,6 milliards d'euros sur la période. Le chiffre d'affaires augmente fortement au premier trimestre, à +25,8% en comparable. Par rapport au premier trimestre 2019, la progression s'établit à +5,5% à change constant.

La croissance a été portée de façon très équilibrée par les performances de l'ensemble des Maisons. Le chiffre d'affaires du réseau de boutiques en propre des Maisons de Luxe, dans une période toujours marquée par la fermeture d'une partie du réseau de distribution, est en croissance de +31,8% en comparable par rapport au premier trimestre 2020 et de +6,3% en comparable par rapport au premier trimestre 2019. La hausse des ventes est particulièrement soutenue par le dynamisme exceptionnel de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord, respectivement en augmentation de +83% et de +46%. L'essor des ventes en ligne se poursuit, à +108% sur le trimestre, porté par l'ensemble des zones géographiques, l'e-commerce atteignant ainsi 14% des ventes en propre.

Les ventes dans le réseau Wholesale progressent de +8,9% en comparable au premier trimestre 2021, dans un contexte de rationalisation graduelle de ce canal de distribution.

Interparfums (stable) a dévoilé, au titre de son premier trimestre, un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros, en hausse de 28% et de 34% à change constant. Une croissance qui marque un retour à des niveaux d'activité comparable à ceux du premier trimestre 2019 et témoigne du fort rebond des principales marques du portefeuille ainsi que du succès des derniers lancements. Si l'accélération concerne la quasi-totalité des régions du monde, la tendance a été particulièrement marquée en Amérique du Nord (+45%), en Europe de l'Est (+97%) et en Asie (+36%) avec une forte accélération en Chine. Seule l'Europe de l'Ouest est en recul avec les différents confinements mis en places dans divers pays ainsi qu'en raison d'une base de comparaison défavorable.

VALEURS EN BAISSE

Valneva (-8%) a annoncé qu'elle se focaliserait maintenant sur des discussions bilatérales, pays par pays, pour fournir son candidat vaccin inactivé contre la COVID-19, VLA2001, et, en conséquence, ne donnerait plus la priorité aux discussions de fourniture centralisée actuellement en cours avec la Commission Européenne.

Cette annonce fait suite à la publication récente, le 6 avril 2021, de résultats initiaux positifs pour l'étude clinique de Phase 1/2 de VLA20011.

Valneva avait annoncé le 12 janvier 2021 être en discussions avancées avec l'Union Européenne2, discussions qui avaient débuté au troisième trimestre 2020. En septembre 2020, Valneva avait annoncé une collaboration avec le gouvernement britannique pour fournir jusqu'à 190 millions de doses de VLA2001 jusqu'en 20253. 100 millions de ces doses ont déjà été commandées.

Gl Events : -4% avec Covivio (-3%) et JCDecaux (-2%)

Medincell : -2% avec Ubisoft, Devoteam et Atari

Le chiffre d'affaires de Somfy (-2%) est ressorti à 375,7 ME sur les trois premiers mois de l'exercice, en augmentation de 29% en termes réels et de 28,7% à données comparables par rapport à l'an passé.

Il a bénéficié d'un effet de périmètre positif de 8,4 ME, du fait de l'intégration de Repar'stores, société acquise en décembre dernier, et a pâti d'un effet de change négatif de 7,6 ME, en raison de l'appréciation de l'Euro face à de nombreuses devises.

La progression du chiffre d'affaires devrait être exceptionnellement élevée sur le premier semestre, si l'environnement demeure inchangé, car l'effet de base jouera très favorablement au deuxième trimestre dans des zones importantes comme la France, l'Europe du Sud et l'Amérique du Nord.

Une inflexion est, en revanche, attendue par la suite, sachant que l'effet de base s'inversera au second semestre et impactera ainsi négativement sa performance.

TF1 : -1% suivi de FnacDarty, Rubis et BioMerieux

Mersen : -0,5% avec Euronext, Vivendi, Amundi, IPSOS

Worldline (stable) a annoncé son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021. Au cours du premier trimestre 2021, le CA a atteint 1.080 millions d'euros, avec une évolution qui reflète les mesures de confinement et de fermeture des magasins dans nos principaux marchés. Ainsi, et comme attendu, la baisse organique du chiffre d'affaires au premier trimestre a été de -9%.

Haulotte (stable). Dans un marché mondial de la nacelle encore pénalisé, comme de nombreux secteurs industriels, par les difficultés d'approvisionnement de certains composants et les tensions constatées sur la chaîne logistique, inhérentes à la soudaineté de la reprise, Haulotte a réalisé un chiffre d'affaires de 106 ME au premier trimestre de l'année 2021, contre 132,9 ME à fin mars 2020, dernier trimestre non impacté par la crise sanitaire.