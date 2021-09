Ouverture Paris : le CAC40 reprend 1%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En progressant de 1% à 6.572 points à 9h30, le CAC40 reprend une partie du terrain perdu hier lors du sévère recul enregistré (-2,17%). En parallèle, sur le front obligataire, la remontée rapide des rendements semble marquer une pause. Les craintes suscitées par l'inflation, susceptibles de conduire la Réserve fédérale à durcir plus rapidement que prévu sa politique monétaire, ont provoqué hier une flambée des rendements obligataires et une baisse des marchés d'actions.

Jerome Powell, a informé mardi le Sénat américain que l'inflation qui accompagne actuellement la reprise économique soutenue pourrait durer plus longtemps que prévu, ajoutant que la banque centrale américaine se tient prête à riposter pour juguler la hausse des prix si cela s'avérait nécessaire.

L'inflation agite aussi le esprits ainsi que les risques de "shutdown" des services fédéraux américains. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a mis en garde mardi contre une "calamité" en cas de défaut des Etats-Unis sur leur dette. Les marchés craignent enfin que l'envolée des cours du pétrole et du gaz ne pèse sur la reprise économique, sans compter la probable défaillance d'Evergrande, qui assènerait un coup à la croissance chinoise.

Le géant de la promotion immobilière fait face à un nouveau test obligataire. Il doit payer ce mercredi des intérêts d'un montant de 47,5 millions de dollars sur une obligation assortie d'un coupon de 9,5% et arrivant à échéance en mars 2024.

WALL STREET

Wall Street a terminé mardi en forte baisse, l'aversion au risque faisant un retour en force face à la multiplication des sujets d'inquiétude, à commencer par la tension sur les taux d'intérêts depuis que la Fed a confirmé, le 22 septembre, son intention de réduire prochainement son soutien monétaire aux marchés. L'inflation agite aussi le esprits ainsi que les risques de "shutdown" des services fédéraux américains. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a mis en garde mardi contre une "calamité" en cas de défaut des Etats-Unis sur leur dette. Les marchés craignent enfin que l'envolée des cours du pétrole et du gaz ne pèse sur la reprise économique, sans compter la possible défaillance d'Evergrande, qui assènerait un coup à la croissance chinoise.

A la clôture, l'indice Dow Jones a abandonné 1,63% à 34.299 points, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 2,04% à 4.352 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a chuté de 2,83% à 14.546 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Climat des affaires (11h00)

- Confiance dans l'industrie (11h00)

- Confiance des consommateurs (11h00)

- Prix à la production italiens. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1682$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,73$. L'once d'or se traite 1.738$.

VALEURS EN HAUSSE

Pizzorno Environnement (+2,40% à 25,60 Euros) enregistre un début d'exercice dynamique. Le groupe atteint, au 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 100,5 millions d'euros, en progression de 6,5%.

VALEURS EN BAISSE

Lacroix (-8% à 41,40 Euros) : Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 254,8 ME, à comparer à 193,5 ME enregistrés sur la période comparable, du 1er janvier au 30 juin 2020, soit une hausse de 31,7%. Sur la période, l'EBITDA courant s'établit à 14,9 ME contre 12,3 ME précédemment. Le résultat net part du Groupe est de 5,8 ME contre 2,9 ME. Le groupe a révisé à la baisse son objectif de marge d'EBITDA courant entre 5,8% et 6,1%, mais non plus 6,5% comme espérés précédemment.

Munic (-0,50% à 4,07 Euros) : Le manque de visibilité en matière d'approvisionnement de composants pourrait amener à reporter des livraisons sur 2022. Munic a donc choisi d'ajuster par prudence son objectif de chiffre d'affaires 2021, désormais attendu entre 18 et 20 ME, contre 20 ME initialement.

McPhy (-0,60% à 17,18 Euros) a partagé avec EnergieDienst les conclusions des investigations menées pour déterminer les causes de l'incident survenu à Grenzach-Wyhlen, le 24 juin dernier. En particulier, l'incident a consisté en une fuite de solution d'hydroxyde de potassium (KOH) provenant de l'électrolyseur.

Navya (-7,25% à 1,82 Euros) : Au cours du premier semestre 2021, a vendu 9 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 ME contre 4,7 ME au premier semestre 2020. La crise sanitaire continue d'impacter l'activité commerciale de la société du fait des restrictions de déplacement dans certains pays... Le résultat opérationnel et le résultat net atteignent respectivement -11,7 ME et -12,5 ME, les deux connaissant un creusement de 0,9 ME et de 1,2 ME par rapport au premier semestre 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Keyrus, Groupe IRD, FIPP, Auplata Mining Group, Evolis, Upergy, Global Bioenergies, Jacques Bogart, Mare Nostrum, Vogo, Ateme, Transition Evergreen

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Société Générale est à l'achat sur UMG en ciblant un cours de 27,20 euros et à l'achat sur Vivendi avec un cours cible de 13,40 euros.

AlphaValue allège toujours Air France-KLM avec un cours cible ajusté en hausse à 4,61 euros.

Bernstein repasse à 'surperformance' sur Airbus en ciblant un cours de 142 euros.

INFOS MARCHES

Afyren entre en bas de fourchette à 8,02 Euros.

JCDecaux : finalise le retrait de cote de Clear Media.

I.Ceram : lance le regroupement d'actions.

Filae : Treehouse Junior Limited dépose une offre à 20,75 euros.

Genkyotex : Calliditas Therapeutics lance l'opération de retrait obligatoire.

EN BREF

AB Science autorisé à lancer une seconde étude de phase 2 dans le traitement de la Covid-19.