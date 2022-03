Ouverture Paris : le CAC40 reprend 0,3%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 pointe en léger rebond ce jeudi, en hausse de 0,3% à 6.765 points, alors que le pétrole se tasse à 109$ le brent, Washington ayant l'intention de puiser massivement dans ses réserves de brut... Hier soir, après quatre séances de hausse, la Bourse de New York avait cependant reflué, alors que la Russie a démenti que les négociations de la veille en Turquie aient conduit à des avancées significatives dans le conflit ukrainien, comme l'estimaient mardi les négociateurs ukrainiens.

WALL STREET

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,19% à 35.228 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,63% à 4.602 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 1,2% à 14.442 pts.

Après deux semaines de rebond, dans l'espoir d'une solution négociée en Ukraine, les marchés d'actions américains ont désormais regagné environ la moitié de leurs pertes provoquées par la guerre déclenchée par la Russie le 24 février dernier. Le Dow Jones et le S&P 500 évoluent entre 4% et 5% en-dessous de leurs records de début janvier, après avoir perdu plus de 10% début mars. Le Nasdaq pointe à 10% de son record de novembre dernier, après avoir perdu plus de 20% début mars.

ECO ET DEVISES

L'annonce d'une inflation de 7,3% sur un an en Allemagne en mars après +6,2% en février a refroidi la tendance. Le groupe de conseillers économiques du gouvernement allemand a en outre abaissé mercredi sa prévision de croissance pour la première économie de la zone euro à 1,8% en 2022 contre 4,6% auparavant, pour prendre en compte l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Enfin, Berlin a annoncé mercredi l'activation du premier niveau de son plan d'urgence pour garantir son approvisionnement en gaz naturel face à la menace d'un arrêt des livraisons russes, Moscou ayant exigé d'être payé en roubles, ce qu'ont refusé les pays de l'UE et du G7.

En Espagne, les prix se sont envolés de 9,8% en mars après 7,6% en février, au plus haut depuis 37 ans, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires.

Le pétrole retombe à 109$ le brent, alors que l'administration Biden envisage de libérer jusqu'à 180 millions de barils de sa réserve stratégique de pétrole (SPR) sur plusieurs mois.

Il s'agirait de la troisième fois que les Etats-Unis puisent dans leurs réserves stratégiques au cours des 6 derniers mois, et de la plus importante libération de pétrole en près de 50 ans d'histoire du SPR... Jusqu'à présent, ces recours à la SPR n'ont pas réussi à faire baisser les prix alors que la demande mondiale a presque atteint les niveaux pré-pandémiques et que l'offre s'est resserrée au niveau mondial.

Les prix du pétrole ont bondi depuis que la Russie a envahi l'Ukraine fin février et que les Etats-Unis et leurs alliés ont réagi en imposant de lourdes sanctions à la Russie, deuxième exportateur mondial de pétrole brut...

De quoi faire flamber les indices d'inflation à l'image de l'inflation française qui a accéléré à 4,5% sur un an au mois de mars, hors ajustements saisonniers, selon l'Insee qui a publié ces données ce matin. Le consensus FactSet était de 4,3% et la progression du mois antérieur de 3,6%. L'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH est estimé à +5,1% sur un an en mars en lecture préliminaire, contre un consensus de 4,7%. L'IPCH était en progression de 4,2% sur un an au mois de février.

A SURVEILLER

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

BROKERS

- Credit Suisse entame le suivi de DS avec une recommandation à "sous-performance" et un objectif de cours de 36 euros.

- Morgan Stanley débute le suivi de Sartorius Stedim à "pondération en ligne" avec un objectif de cours de 445 euros.

- Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 40 à 35 euros sur Renault.

- HSBC relève son objectif de 110 à 120 euros sur Eiffage, mais abaisse sa cible de 75 à 64 euros sur Ubisoft.

- JP Morgan reste positif sur Siemens.

VALEURS EN HAUSSE

Waga (+3%) et Veolia (+1%) ont annoncé la mise en service de la plus importante unité de production de biométhane valorisant le biogaz d'une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) en France. Situé sur le plus grand site de production de biogaz de France, le pôle d'écologie industrielle de Veolia à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), l'unité permettra de produire 120 GWh de gaz renouvelable par an. Cela représente l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 20.000 foyers ou 480 bus roulant au BioGNV et permettra d'éviter environ 25.000 tonnes de CO2 par an.

Basée sur la technologie WAGABOX, développée par Waga Energy, cette unité de production, entièrement automatisée et pilotée à distance, récupère et traite le biogaz des déchets enfouis, pour le transformer en biométhane, un gaz 100% renouvelable. Ce gaz vert est ensuite injecté directement dans le réseau exploité par GRDF, pour alimenter les particuliers et les entreprises de la région dans leurs usages traditionnels, mais aussi pour décarboner le secteur du transport grâce au BioGNV.

Le projet à Claye-Souilly fait partie des 4 projets développés en coopération entre Veolia et Waga Energy en France. Une unité de production est déjà en opération à Saint-Palais (Cher), avec deux autres en cours de construction à Le Ham (Manche) et à Chatuzange-le-Goubet (Drôme).

La mise en service de ces quatre installations représentera une capacité de production de biométhane allant jusqu'à 175 GWh par an à horizon 2024, et permettra d'éviter 35.000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre chaque année.

LNA Santé : +3%. Au 4ème trimestre 2021, l'occupation moyenne représentait 94% des capacités en EHPAD chez LNA Santé, avec un taux d'occupation en gamme Confort supérieur à 97% et en gamme Élégance supérieur à 92%, tous deux en hausse par rapport au 4ème trimestre 2020 (+7 points en Confort et +2 points en Élégance). En Belgique, l'occupation atteint 90% fin 2021, soit une progression de +5 points par rapport à l'an dernier. En rééducation et psychiatrie, l'occupation remonte significativement de +6 points sur un an pour atteindre 94,5%. En hospitalisation à domicile, le nombre de patients pris en soins s'établit à 701 séjours au 4ème trimestre 2021, et se maintient sur un haut plateau atteint au cours de la crise sanitaire.

Balyo : +2,5% avec SES Imagotag, Assystem, Ubisoft, Burelle, Transgène

Faurecia : +2% avec Innate, DBV

Capgemini : +1,5% avec Orpea, JC Decaux, Saint-Gobain, Elior, Ipsen, GTT, Pernod Ricard, L'Oreal, Kering, Dior, Valeo, Michelin et Amundi

Air France-KLM (+1%) annonce que le Conseil d'administration du Groupe a décidé un renouvellement anticipé du mandat de Benjamin Smith en tant que Directeur général du Groupe pour une durée supplémentaire de cinq ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026, prévue en mai 2027.

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM a également approuvé la proposition du Conseil de surveillance de KLM de nommer Marjan Rintel en tant que Directrice générale de KLM, en remplacement de Pieter Elbers. L'avis du Works Council de KLM a été demandé sur cette proposition.

Nanobiotix (+1%) disposait de 83,9 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31/12, contre 119,2 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette diminution nette de 35,3 millions d'euros reflète principalement 51,8 millions d'euros de flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'exploitation, d'investissement et de financement de Nanobiotix, qui ont été partiellement compensés par le paiement initial de 16,5 millions d'euros (20 M$) associé à la collaboration avec LianBio annoncée en mai 2021.

Comme annoncé précédemment, PharmaEngine avait droit à un paiement de 2,1 millions d'euros (2,5 M$) et l'a reçu à la suite de l'annonce de la collaboration avec LianBio, et a reçu 3,4 millions d'euros (4 M$) dans le cadre de la réalisation de diverses étapes administratives liées à la liquidation de la collaboration. PharmaEngine aura droit à un montant supplémentaire de 1 M$ en frais administratifs et, lors d'une deuxième approbation réglementaire d'un produit contenant NBTXR3, un paiement final de 5 M$.

VALEURS EN BAISSE

Claranova (-9%) a terminé le premier semestre 2021-2022 (juillet-décembre 2021) sur un chiffre d'affaires de 281 ME, en hausse de 1% à taux de change réels et en repli de -2% à taux constants (-6% en organique).

Dans un contexte inédit et exigeant, Claranova conserve son niveau de profit opérationnel sur le premier semestre 2021-2022. Le ROC normalisé du Groupe s'élève à 23 ME sur la période, soit un niveau identique au premier semestre de l'exercice 2020-2021, lui-même déjà en doublement. La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 8,2%, contre 8,3% sur le premier semestre 2020-2021.

Lysogène retombe de 7% après ses comptes suivi d'Egide (-6%) qui a annoncé un chiffre d'affaires 2021 de 32,50 ME (+8,5% /2020). L'EBITDA après loyer est de 1,5 ME (3,8 ME en 2020).

Le Résultat Net ressort à 0,05 ME (0,98 ME en 2020). Les entités Egide SA et Egide USA sont en croissance (+5,8% et +31,7% respectivement), alors que Santier est pratiquement stable.

Valneva : -2,5% avec Nexans

TotalEnergies : -1,5% avec Vallourec, M&P dans le sillage de la baisse du pétrole

Sanofi (-0,5%) a arrêté hier, mercredi 30 mars, les termes financiers de son émission obligataire à double tranche pour un montant total de 1,5 Milliard d'euros. Cette transaction comprend une émission inaugurale d'obligations indexées sur un indicateur de développement durable pour un montant nominal de 650 millions d'euros, liées à l'engagement pris par Sanofi d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur par l'intermédiaire de son entité mondiale à but non lucratif. Cette opération témoigne de l'engagement sociétal de Sanofi et de sa volonté de garantir l'accès aux soins aux populations les plus vulnérables de la planète.

Le Conseil d'administration d'Orange (stable), qui s'est réuni le 30 mars, a proposé la nomination de Jacques Aschenbroich, comme nouvel administrateur du Groupe, et comme Président du Conseil à partir du 19 mai prochain.

La nomination de Jacques Aschenbroich comme administrateur sera soumise au vote de l'Assemblée générale des actionnaires du 19 mai prochain, à l'issue de laquelle le Conseil se réunira afin de l'élire le Président non-exécutif du Groupe.

Le Conseil d'administration remercie le Comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale, en charge des nominations, ainsi que l'Administrateur référent, pour avoir piloté ce processus rigoureux de sélection.

Le Conseil propose également une modification des statuts de la société afin de permettre à un Président qui atteindrait la limite d'âge de 70 ans au cours de son mandat de pouvoir aller jusqu'à son terme, la durée des mandats d'administrateurs chez Orange étant de 4 ans. Les autres modalités relatives à la limite d'âge restent inchangées.

Par ailleurs, le Conseil a pris deux autres décisions relatives à sa gouvernance. Tout d'abord, il propose la nomination comme nouvelle administratrice de Valerie Beaulieu-James, Directrice générale Sales & Marketing et membre du Comité exécutif du groupe Adecco. Elle remplacera Helle Kristoffersen qui quitte le Conseil après onze ans au cours desquels elle a participé à ses travaux avec une forte implication et elle a su apporter au Conseil tout au long de son mandat sa grande expertise aux dossiers étudiés, en particulier dans le domaine technologique.

Le Conseil a également décidé, sur proposition de Christel Heydemann, Directrice générale d'Orange à partir du 4 avril 2022, de renouveler le mandat de Ramon Fernandez en qualité de Directeur général délégué, son mandat actuel prenant fin avec la dissociation des fonctions ce 4 avril. Il continuera ainsi à apporter son expertise et son expérience au Groupe.

Stéphane Richard, Président-Directeur général d'Orange, a déclaré : "Je souhaite un plein succès au binôme formé par Christel Heydemann et Jacques Aschenbroich qui sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires. Deux expériences et deux énergies au service d'un développement responsable de ce magnifique Groupe que je suis heureux d'avoir servi avec passion durant ces douze dernières années".