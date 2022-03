Ouverture Paris : le CAC40 reperd le terrain gagné hier

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après la belle hausse d'hier (+1,75%), le retour de la prudence ce matin, ramène le CAC40 dans le rouge : il cède 1,70% à 6.260 points à 9h30.

La clôture de Wall Street, loin de ses plus hauts de séance en l'absence de résultats tangibles des négociations entre l'Ukraine et la Russie, n'engage pas à la prise de risque ce matin à Paris. D'autant que la reprise confirmée de l'épidémie de COVID-19 en Chine, ravive les tensions sur certaines chaînes d'approvisionnement.

Sur le front militaire, plusieurs fortes explosions ont été entendues en tout début de journée à Kiev et les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs autres grandes villes du pays. Une cinquième session de négociations entre l'Ukraine et la Russie doit s'ouvrir dans la journée selon un négociateur ukrainien mais celle de lundi n'a débouché sur aucune avancée.

Tout ceci à la veille de la très probable première hausse des taux d'intérêt américains depuis trois ans... Une hausse des taux de 0,25 % est déjà acquise.

WALL STREET

Malgré une tentative de rebond en début de journée, la Bourse de New York a terminé en recul lundi, les investisseurs s'interrogeant face à l'accumulation des facteurs de risque. Les taux souverains se sont nettement tendus, dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine, mercredi. Dans le conflit russo-ukrainien, les négociations de lundi ont été ajournées à mardi pour des raisons "techniques". En Chine, une nouvelle envolée de cas de covid-19 fait craindre de nouvelles perturbations inflationnistes des chaînes d'approvisionnement.

A la clôture, le Dow Jones a fini stable à 32.945 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,74% à 4.173 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a flanché de 2,04% à 12.581 pts. La semaine dernière, le Dow Jones avait perdu 2%, le S&P 500 avait reculé de 2,9% et le Nasdaq avait chuté de 3,5%.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la production. (13h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (13h30)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0974$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 100,32$. L'once d'or se traite 1.988$.

VALEURS EN HAUSSE

Unibail-Rodamco-Westfield (+1,20% à 62,10 Euros) poursuit la rationalisation de son portefeuille régional américain avec la vente du site de 14 hectares de l'ancien "Promenade Mall", situé dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, à un groupe d'entreprises privées investisseurs. URW possède et exploite les destinations phares adjacentes Westfield Topanga & The Village. "Cette transaction démontre le potentiel important d'investissements alternatifs dans et autour des actifs de la société, dont URW peut tirer parti pour soutenir ses efforts de désendettement" commente le groupe. Le prix de vente de 150 M$ (à 100%, part URW 55%) reflète une prime de 60% par rapport à la dernière expertise.

Neoen (+2,40% à 36,32 Euros) annonce une solide progression des résultats, atteignant ses objectifs. Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires augmente de 12% à 333,6 ME. L'Ebitda est en progression de 11% à 300,4 ME, en ligne avec l'objectif annoncé. Le résultat opérationnel s'affiche en augmentation de 20% à 171,2 ME, alors que le résultat net part du groupe se monte à 41 ME (multiplié par 11 !).

Solvay (+3,10% à 96 Euros) envisage la possibilité de se séparer en deux entités indépendantes cotées en bourse : EssentialCo comprendrait des activités mono-technologiques telles que Soda Ash, Peroxides, Silica et Coatis, qui sont actuellement regroupées dans le segment Chemicals, ainsi que l'activité Special Chem. Ensemble, ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 4,1 milliards d'euros en 2021. SpecialtyCo comprendrait des activités actuellement regroupées dans le segment Materials, incluant notamment les polymères à forte croissance et à marge élevée de Specialty Polymers, l'activité très performante de Composite Materials, ainsi que la plupart des activités du segment Solutions, dont Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance ainsi que Oil & Gas. Ces activités ont réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 6 milliards d'euros en 2021.

VALEURS EN BAISSE

Accor (-1,25% à 26,70 Euros) revient sur ses activités de développement en 2021 et dévoile ses perspectives de croissance pour l'année 2022 et au-delà. Ainsi, le Groupe a ouvert sur l'année un impressionnant total de 288 hôtels et resorts, pour 41.000 chambres. Des chiffres qui portent le réseau mondial de Accor, ouvert et en exploitation, à plus de 5.300 hôtels et 778.000 chambres, ainsi que plus de 1.200 établissements et 214.000 chambres supplémentaires en projet. Les équipes de développement international et de design & technical services ont permis au Groupe d'atteindre un taux de croissance net de 3% en 2021, enregistrant plus d'ouvertures et de signatures que tout autre concurrent sur ses principaux marchés historiques.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Immobilière Dassault

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Société Générale relève sa recommandation de "vendre" à "conserver" sur Essilor et son objectif de cours de 163,50 à 179 euros. RBC abaisse en revanche le sien de 185 à 166 euros.

La Société Générale relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre" sur URW et son objectif de cours de 60,50 à 71 euros.

Barclays abaisse sa recommandation sur CGG à "sous-pondérer", contre "pondération en ligne", mais relève sa recommandation à "surpondérer", contre "pondération en ligne", sur Technip Energies.

RBC ajuste son objectif de cours sur LVMH de 880 à 770 euros.

JP Morgan relève son objectif de cours sur Ipsen de 80 à 88 euros.

INFOS MARCHES

Envea : Envea détient 98,05% du capital à l'issue de l'OPA.

EN BREF

Theravet : lancement commercial de BIOCERA-VET au Royaume-Uni et en Irlande.

Sanofi : collaboration de 300 ME avec Blackstone Life Sciences.

Eurasia Groupe : acquisition de la Tour La Villette.

Adeunis : nouveau capteur mesurant les particules fines.