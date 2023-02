Ouverture Paris : le CAC40 reperd du terrain

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 10% de gains depuis le début de l'année et une accélération à la hausse hier dans le sillage des annonces des banques centrales, le CAC40 reperd 0,75% à 7.117 points ce vendredi. La fin de semaine s'annonce donc plus hésitante... Si le Nasdaq a encore regagné plus de 3% hier soir grâce au sursaut spectaculaire de 23% de Meta après ses comptes, la tendance est attendue plus incertaine aussi outre-Atlantique dans la foulée de la triple publication d'Apple, de Google et d'Amazon (nettement) moins bonne que prévu hier soir...

Par ailleurs, le marché attend désormais cet après-midi le rapport du département américain du Travail sur l'emploi. Le consensus de place prévoit un ralentissement des créations de postes à 185.000 en janvier, une décélération de la hausse du salaire horaire moyen à 4,3% sur un an et un taux de chômage situé à 3,6%.

WALL STREET

La cote américaine s'est affichée dans le désordre jeudi soir, avec une nouvelle remontée spectaculaire du Nasdaq, mais une légère baisse du Dow Jones. Le Nasdaq Composite a encore bondi de 3,25% à 12.200 pts propulsé par le rallye de Meta (+23%) après ses comptes, tandis que le S&P 500 a pris plus modestement 1,47% à 4.179 pts. Le Dow Jones a reculé de 0,11% à 34.053 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,9% à 75,75$. L'indice dollar se redresse un peu de 0,2% face à un panier de devises.

La Fed a donc comme attendu relevé ses taux de 25 points de base, entre 4,5 et 4,75%. Le discours de la banque centrale américaine n'a pas vraiment évolué, mais les opérateurs se sont raccrochés à quelques signaux alimentant les espoirs d'un pivot ultérieur, comme l'utilisation du terme 'désinflation' à plusieurs reprise par Jerome Powell...

ECO ET DEVISES

La BCE a comme prévu relevé ses trois taux directeurs d'un demi-point, le taux de dépôt étant porté à 2,5%.

Le Conseil des gouverneurs continuera d'augmenter sensiblement les taux d'intérêt à un rythme régulier et de les maintenir à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme. Compte tenu des tensions inflationnistes sous-jacentes, le Conseil entend ainsi rehausser de nouveau les taux d'intérêt de 50 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire, en mars, et évaluera alors la trajectoire future de sa politique monétaire. À terme, le maintien des taux d'intérêt à des niveaux restrictifs permettra de réduire l'inflation en freinant la demande et d'éviter le risque d'un glissement à la hausse persistant des anticipations d'inflation.

La parité euro / dollar atteint 1,09 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 82$. L'once d'or se traite 1.916$.

BROKERS

Jefferies est à 'sousperformance' sur Dassault Systèmes, mais avec un objectif ajusté de 28 à 33 euros.

Barclays repasse de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur Publicis en ciblant un cours de 85 euros.

VALEURS EN HAUSSE

MaaT Pharma (+3%). La société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l'amélioration de la survie des patients atteints de cancers, a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration a répondu à la demande d'autorisation d'essai clinique, ou Investigational New Drug application (IND), soumise par la Société pour initier aux États-Unis, un essai clinique pivot de Phase 3 ouvert, à un seul bras, évaluant la sécurité et l'efficacité de MaaT013 chez des patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) et résistants aux stéroïdes.

La lettre de la FDA indique que l'Agence accepte une liste définie de conditions qui pourraient permettre l'évaluation clinique de MaaT013 aux Etats-Unis. Ces mesures seront intégrées dans le dossier de demande d'IND par la Société. La communication fournit ainsi une marche à suivre concernant la technologie de "pooling" de MaaT Pharma dans le cadre de cet IND. La Société va donc préparer rapidement une lettre de réponse complète et dans l'intervalle, la suspension clinique est maintenue.

Transgène : +2% avec Essilor, Erytech

Publicis monte encore de 1,5% après ses comptes, suivi de Catana, Gl Events, SII

GTT (+1%) a obtenu une subvention de 4,66 millions d'euros de la part de Bpifrance dans le cadre du projet MerVent 2025, lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt " CORIMER 2022 ".

Le projet porte sur la conception d'un système de capture du CO2 à bord des navires et le développement de solutions intelligentes de performance opérationnelle. Il a pour objectif de concevoir, faire construire et opérer le premier porte-conteneur commercial à propulsion hybride vélique et carburant de synthèse, à l'horizon 2025.

IPSOS : +1% avec Edenred, Inventiva, Michelin, Axway, Covivio, LDC

TotalEnergies (+0,5%) a fait le point sur ses investissements en Inde à la suite du 'scandale' Adani. Les investissements réalisés par TotalEnergies dans les entités d'Adani ont été effectués dans le plus strict respect des lois applicables - notamment indiennes - et des processus de gouvernance interne de la Compagnie. Les due diligences menées à l'occasion de ces investissements par TotalEnergies, jugées satisfaisantes, étaient conformes aux meilleures pratiques et tous les documents pertinents dans le domaine public ont été dûment examinés, notamment les documents détaillés communiqués aux autorités réglementaires, conformément aux lois applicables, explique le géant de l'énergie. TotalEnergies se félicite par ailleurs de l'annonce faite par Adani de confier une mission d'audit général à l'un des quatre grands cabinets d'audit financier mondiaux.

Les différentes entités dans lesquelles TotalEnergies a investi en partenariat avec Adani sont gérées conformément aux réglementations applicables. Les opérations quotidiennes des sociétés cotées en Inde - Adani Total Gas Limited (ATGL) et Adani Green Energy Limited (AGEL) - sont gérées par des équipes indépendantes de managers professionnels, et leurs conseils d'administration sont composés d'au moins 50% d'administrateurs indépendants et non dirigeants (5 sur 9 pour ATGL et 5 sur 10 pour AGEL). La société S. R. Batliboi & Co. LLP, membre du cabinet d'audit financier international EY, est commissaire aux comptes d'AGEL.

TotalEnergies détient actuellement les participations suivantes dans des coentreprises avec Adani : Adani Total Private Limited (50%) ; Adani Total Gas Limited (cotée, 37,4%) ; Adani Green Energy Limited (cotée, 19,75%) ; et AGEL23 (50%).

L'exposition de TotalEnergies résultant de ces participations est limitée, puisqu'elle représente 2,4% (3,1 milliards de dollars au 31 décembre 2022) des capitaux employés de la Compagnie et seulement 180 M$ de résultat opérationnel net en 2022. Ces sociétés étant mises en équivalence dans les comptes de la Compagnie, la Compagnie n'a procédé à aucune réévaluation dans ses comptes de ses participations dans les sociétés cotées ATGL et AGEL en lien avec à l'augmentation de la valeur de ses actions.

TotalEnergies rappelle s'être engagé avec Adani dans un partenariat énergétique à partir de 2018, en développant une première co-entreprise dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) : Adani Total Private Limited (ATPL). Cette joint-venture vise à développer le terminal de regazéification de GNL de Dhamra - qui devrait démarrer au 2ème trimestre 2023 - et à commercialiser du GNL. TotalEnergies a ensuite annoncé en 2019 l'acquisition d'une participation de 37,4% dans la société cotée Adani Total Gas Limited (ATGL) de distribution de gaz de ville. A fin 2022, ATGL opérait 33 licences de gaz de ville et environ 380 stations de distribution de gaz naturel comprimé (GNC).

TotalEnergies et le groupe Adani ont étendu leur partenariat en 2020 avec l'acquisition par TotalEnergies d'une participation minoritaire de 20% dans la société cotée Adani Green Energy Limited (AGEL) et d'une participation de 50% dans un portefeuille de 2,35 GWac d'actifs solaires en exploitation appartenant à AGEL (AGEL23), pour un investissement total de 2,5 milliards de dollars. AGEL possède environ 7 GWac de capacités installées, 10 GWac en construction et 3 GWac en développement avancé.

VALEURS EN BAISSE

Orpea chute encore de 20% de retour sur les 3 euros après les annonces de sa reprise en main financière

Sanofi (-4%) a publié un résultat opérationnel des activités au quatrième trimestre de 2,72 milliards d'euros, un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était située de 2,7 milliards d'euros

Le chiffre d'affaires a progressé à 42,99 MdsE, soutenu par Dupixent (+43,8% à 8,29 MdsE), dont les ventes ont augmenté de 3 milliards d'euros, la performance des Vaccins (+6,3%) en ligne avec les objectifs à moyen terme et l'exécution de la stratégie de la Santé Grand Public (+8,6%). Les objectifs de moyen terme de marge opérationnelle à 30% et d'économie de coûts de 2,5 milliards d'euros ont été atteints.

Le BNPA des activités est de 8,26 euros, en hausse de 25,9% à données publiées et de 17,1% à TCC. Le BNPA IFRS ressort à 5,37 euros, en hausse de 8%. Le Conseil d'administration du 2 février a proposé un dividende de 3,56 euros, soit une hausse de 6,9%.

Le groupe s'attend à une croissance du bénéfice net par action (BNPA) de ses activités en 2023 dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de changes constants, soutenue par des résultats solides en 2022. Sanofi anticipe un effet de changes sur le BNPA des activités en 2023 compris entre environ -3,5% à -4,5% à taux de change moyens de janvier 2023.

Mauna Kea : -4% avec Metabolic Explorer

Korian recule de 3% avec LNA Santé. Au 4ème trimestre 2022, l'occupation moyenne chez LNA Santé représentait 94% des capacités en EHPAD, avec un taux de remplissage en gamme Elégance de près de 94% et en gamme Confort proche de 97%. En Elégance l'occupation est en hausse de 1,2 point par rapport au 4ème trimestre 2021, tandis celle des EHPAD Confort est en retrait temporaire de -1,7 point. En Belgique, l'occupation reste stable à 90% sur le trimestre par rapport à l'an dernier. En rééducation et psychiatrie, l'occupation remonte significativement de +6,3 points sur un an proche de la pleine capacité. En hospitalisation à domicile, le nombre de patients pris en soins établit un nouveau plus haut à 778 séjours au 4ème trimestre 2022 avec un pic de plus de 800 patients en décembre, soit une augmentation de +11% par rapport à la même période l'an passé.

Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière sur le 4ème trimestre 2022 s'établit hors hospitalisation à domicile à 96%, soit une hausse de 1,5 point par rapport au 4ème trimestre 2021.

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 176,2 ME, en progression de +6,4% par rapport à la même période de l'an passé, dont +5,5% de croissance organique en amélioration sensible de 20 points de base sur le trimestre précédent.

Au titre de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires Exploitation de LNA Santé s'élève à 680,5 ME, en progression de +7,1% sur un an, portée par une croissance organique solide à +6,3%.

Solutions30 : -3% avec OVH

Atos redonne 2% suivi de Deezer, DS, Alstom

Aramis : -1,5% avec Worldline, Faurecia, Believe, Ubisoft, Saint-Gobain, Téléperformance, Bonduelle, Elior et Capgemini

NRJ Group (-1%) Compte tenu d'un effet de base défavorable et du ralentissement des investissements de certains annonceurs en raison des incertitudes économiques, NRJ Group a enregistré au 4ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 107,5 ME, en baisse de -5,7% par rapport au 4ème trimestre 2021.

Pour l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges s'est établi à 380,4 ME et affiche une croissance de +4,2% par rapport à 2021.

Cette performance est restée soutenue en 2022 par la puissance des audiences du Groupe NRJ. En effet, selon l'étude Cross Médias, ce sont plus de 8 français sur 10 qui se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe.

Manitou (-0,5%) a signé un partenariat exclusif pour une période de 12 mois avec Kiloutou, acteur majeur de la location en Europe. Il vise à proposer des kits d'électrification pour des chariots télescopiques thermiques d'occasion Manitou. Le retrofit permettra de prolonger la vie des équipements tout en réduisant leur impact environnemental et en particulier, leurs émissions carbone, conformément aux engagements des deux groupes dans le cadre de leurs feuilles de route RSE respectives.