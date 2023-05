Ouverture Paris : le CAC40 repasse les 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 rebondit de 0,61% à 7.406 points après 30 minutes d'échanges malgré des données chinoises sur l'inflation laissant perplexe sur la reprise de l'activité post-Covid dans le pays. La séance du jour sera marquée par la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui devrait remonter ses taux pour la 12ème fois consécutive (de 25 pb pour les porter au plus haut depuis 2008) ainsi que par la publication des données sur les prix à la production aux Etats-Unis.

Hier, les chiffres des prix à la consommation (CPI) ont montré un ralentissement de l'inflation sur un an à 4,9%, comme anticipé, et quelque peu renforcé les attentes d'un statu quo de la Fed le mois prochain. Selon le baromètre Fedwatch de CME Groupe, le marché prévoit désormais avec une probabilité de 95% une telle issue après une hausse de 25 points de base la semaine dernière. En Europe, les appels à une poursuite du resserrement monétaire de la BCE se multiplient du côté des membres du Conseil des gouverneurs.

Une nouvelle vague de publications d'entreprises anime par ailleurs le palmarès à Paris avec de bonnes surprises du côté de Beneteau et Solutions 30. C'est plus compliqué pour Elis et Eutelsat.

WALL STREET

La Bourse américaine a fini en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq et le S&P 500 profitant des données sur l'inflation et des annonces d'Alphabet. L'indice Dow Jones a cédé 0,09% à 33.531 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,45% à 4.137,64 pts. Le Nasdaq Composite a de son côté avancé de 1,04% à 12 306 pts.

ECO ET DEVISES

Les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et l'indice des prix à la production (14h30) seront à suivre aux Etats-Unis. En Europe, la Banque d'Angleterre (13h00) sera au centre des attentions.

La parité euro / dollar atteint 1,0930$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77$. L'once d'or se traite 2.026$.

VALEURS EN HAUSSE

* Beneteau s'envole de 11% à 16,9 euros après le relèvement de ses objectifs annuels. Après un excellent quatrième trimestre 2022, le Groupe a poursuivi à un fort rythme de croissance au premier trimestre et a enregistré un chiffre d'affaires de 478 millions d'euros, en progression de 51% (+49% à taux de change constant). A périmètre constant, le chiffre d'affaires consolidé 2023 du Groupe est désormais attendu supérieur à 1,750 MdE, en progression de 16% comparé à 2022 en données publiées, tandis que le résultat opérationnel courant devrait s'élever à 190 ME (vs. 170ME précédemment), soit une progression de plus de 22% comparé à 2022.

* Solutions 30 flambe de 10,3% à 3,1 euros. La firme a réalisé au 1er trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 255,3 ME, en hausse de 14,6% par rapport à la même période de 2022 et de 14,5% en croissance organique. Cette bonne performance s'appuie sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en Italie et en Pologne. Ce bon début d'exercice permet à Solutions30 de confirmer ses objectifs de retour à une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice.

* Bastide Le Confort Medical (+2,9% à 28,9 euros) a annoncé, au titre de son 3e trimestre 2022-2023, un chiffre d'affaires de 130,6 millions d'euros, en hausse de +12,8% et de +9,1% en organique. Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires à 380,1 ME (+13,6%, dont +6,4% en organique) pour les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023. L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 22,8 ME sur cette période. Compte tenu d'une bonne dynamique de l'activité, le Groupe Bastide réitère avec confiance ses objectifs de chiffre d'affaires annuel autour de 510 ME et de marge opérationnelle courante de plus de 8,3% pour l'année.

* Eiffage (+1,5% à 106,9 euros) a réalisé, au 1er trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de plus de 4,9 MdsE, en hausse de +13,1% par rapport au 1er trimestre 2022 (+11,5% pcc). Le groupe prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions. Le résultat net part du Groupe bénéficiera en outre de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre.

VALEURS EN BAISSE

* Claranova (-5,4% à 2,3 euros) a réalisé sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros, en amélioration de 9% à taux réels par rapport à l'an passé et de 2% à périmètre et taux constants. Sur la période, toutes les activités du Groupe sont en progression à taux de change réels ainsi qu'en organique.

* Aures Technologies (-3,5% à 5,5 euros) a dévoilé, pour son 1er trimestre 2023, des revenus de 19,77 millions d'euros, en repli de -20,96% (-21,83% à change constant). "Le contexte économique très perturbé par l'inflation (qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages) allié à l'augmentation du coût de l'énergie et à la hausse des taux d'intérêt ont incité nombre de clients du Groupe à reporter leurs investissements non prioritaires. Dans le même temps, plusieurs clients ont décalé leurs livraisons", explique Aures. Les incertitudes économiques persistent et impactent toujours une grande partie des clients du Groupe. Dans ce contexte difficile, toute prévision reste hasardeuse... Différents signaux encourageants en provenance des entités du Groupe permettent néanmoins d'envisager une reprise progressive de l'activité.

* Eutelsat (-2% à 6,2 euros) fait état d'un chiffre d'affaires total du troisième trimestre de 272 millions d'euros, en baisse de 5,2% sur une base publiée et de 7,5% sur une base comparable. Un niveau conforme aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires des cinq Activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s'établit à 272 ME, en repli de 7,0% sur une base comparable. Par rapport au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des cinq Activités opérationnelles est en repli de 3,7% sur une base comparable. Sur neuf mois, l'activité s'établit à 846 millions d'euros, en recul de 1,5% sur une base publiée et de 6,6% sur une base comparable. Compte tenu de la performance des neuf premiers mois de l'année, le management confirme son objectif de chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour l'exercice en cours compris entre 1.135 et 1.165 millions d'euros (sur la base d'un taux de change euros/dollar de 1,00). L'ensemble des autres objectifs financiers est confirmé.

* Jacquet Metals (-1,7% à 18,1 euros). Au 1er trimestre 2023, le Groupe a enregistré des ventes de 692 millions d'euros, inférieures de 4,4% à celles de la même période de 2022. Le Groupe a observé un fléchissement de la demande et des prix début 2023 qui selon toute vraisemblance devrait s'intensifier au 2e trimestre. La marge brute s'élève à 25% du chiffre d'affaires (27,6% un an plus tôt) et l'Ebitda courant s'établit à 77 ME, soit 11,1% du chiffre d'affaires (14% au 1er trimestre 2022). Le résultat net part du Groupe est de 44 ME (63 ME un an plus tôt). Fort de sa solidité financière, le Groupe poursuivra, dans un environnement à la visibilité réduite, sa politique d'investissement et de développement. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2023 la distribution d'un dividende de 1 euro par action.

* Elis (-1,7% à 17,3 euros) a enregistré un chiffre d'affaires de 1,013 milliard d'euros au premier trimestre, en croissance de +21,7%. La croissance organique reste très forte, à +18,3%, et toutes les zones géographies affichent une croissance à 2 chiffres. Elis indique avoir une confiance renforcée dans les perspectives 2023, communiquées le 8 mars. La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 est attendue entre +11% et +13%.

* Engie (-0,8% à 14,6 euros). Fort d'un très bon début d'année, la firme anticipe désormais des résultats 2023 dans le haut de la fourchette de la guidance. Dans un contexte de baisse de la volatilité et des prix de l'énergie, ainsi que dans un environnement macroéconomique incertain, le groupe table sur un résultat net récurrent part du Groupe dans la moitié haute de la fourchette de 3,4 à 4,0 milliards d'euros. L'EBIT, hors nucléaire, est également attendu dans le haut de la fourchette indicative de 6,6 à 7,6 MdsE. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a enregistré un Ebitda de 5,4 milliards d'euros, en hausse de 16,9% en brut et 16,2% en organique, pour un chiffre d'affaires de 29,2 milliards d'euros, en hausse de 14% et de 14,2% en organique. L'EBITDA (hors Nucléaire) s'est établi à 4,8 milliards d'euros, en amélioration de 22,8% (+21,9% en organique) et l'EBIT (hors Nucléaire) a atteint 3,8 MdsE, en hausse de 29,8% (+28,8 % en organique).

* Klepierre perd 0,5% à 21,7 euros après avoir dévoilé son activité du premier trimestre 2023. Le solide rebond du chiffre d'affaires des commerçants s'est poursuivi sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 13,2%. La fréquentation a également progressé au cours du trimestre et affiche une progression de 14,1% par rapport à 2022. Compte tenu de la performance du premier trimestre, Klépierre confirme ses prévisions pour 2023 et prévoit de générer un cash-flow net courant par action de 2,35 euros, en hausse de 5% par rapport au chiffre ajusté pour 2022 de 2,24 euros (soit 2,62 euros retraité de 0,30 euro de reprises de provisions et 0,08 euro relatif au cash-flow généré par les actifs cédés).