Ouverture Paris : le CAC40 rend 1%

(Boursier.com) — Comme attendu en préséance, le CAC40 subit des prises de bénéfices ce matin et revient sur les 5.000 points (-1,30%). L'indice parisien avait clôturé hier à son plus haut niveau depuis le 21 juillet, ce qui suscite logiquement des ventes. Et c'est la Fed qui les provoque.

Son discours, hier, apparaît en effet relativement attendu et les investisseurs espéraient encore plus que la confirmation de sa politique un peu plus laxiste en termes d'inflation. Elle a en effet a promis de maintenir ses taux d'intérêt au niveau actuel jusqu'à ce que l'inflation remonte "modérément" au-dessus de 2% pendant "un certain temps". "Cela devrait constituer une déclaration très puissante de soutien à l'activité économique" et favoriser un retour plus rapide à 2% d'inflation, a expliqué Jerome Powell.

La Bourse de New York a terminé globalement en baisse mercredi, en réaction au ton prudent adopté par le président de la Fed, Jerome Powell, au sujet de la reprise économique, même si celle-ci s'est jusqu'ici montrée plus forte que prévu aux Etats-Unis. Les valeurs technologiques ont corrigé, tandis que Fedex (+5,7%) s'est distingué à la hausse après des résultats trimestriels dopés par l'essor de l'ecommerce depuis la crise du coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones est parvenu à se maintenir dans le vert (+0,13%) à 28.032 points, mais l'indice large S&P 500 a reculé de 0,46% à 3.085 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et "biotechs", a chuté de 1,25% à 11.050 pts.

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Balance commerciale italienne. (10h00)

- Indice final des prix à la consommation. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.944$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1769$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 41,74$.

Virbac (+10% à 204 Euros) observe un chiffre d'affaires au premier semestre de 478,3 ME, en progression par rapport à 2019 de +5% à taux constants. Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'élève à 85,5 ME en progression par rapport au premier semestre 2019, soit 66,9 ME. Le résultat net - Part du Groupe s'établit à 47,2 ME, soit une forte hausse par rapport au premier semestre de l'année précédente où il était de 26,4 ME. Virbac anticipe un chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans le haut de la fourchette, précédemment communiquée, de -3% à 0% sur l'année 2020 à périmètre réel.

LNA Santé (+0,20% à 48,90 Euros) : Le résultat opérationnel courant Exploitation s'établit à 21,1 ME à mi-exercice, en retrait de -2,2%. La marge opérationnelle courante de l'Exploitation se contracte d'un point à un niveau de 8,4%. Ajustée des pertes d'activité, la marge ressort à l'équilibre à 9,4%, soit + 2 points de base. Le résultat net part du Groupe s'établit à 3 ME, en recul de -8,3 ME sur un an, lié à des effets COVID-19 pour -8,9 ME net d'impôts. La marge nette représente 1,1% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge nette de 4,4% l'an passé.

Synergie (+7% à 22,20 Euros) a cependant réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 milliard d'euros sur le semestre, inférieur de -22,8% (23,3% à périmètre et devise constants) à celui de 2019 (1,295 MdE). Compte tenu d'amortissements et de dépréciation des incorporels de 5,4 ME, d'une charge financière de 1,9 ME (dont 0,9ME lié à la variation de change), le résultat avant impôt s'est établi à 22,6 ME. Le résultat net s'élève à 10 ME démontrant la capacité de Synergie à rester bénéficiaire dans un environnement économique impacté par une crise sans précédent.

Tikehau Capital (-0,45% à 21,80 Euros) : Le résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs est de 28,6 ME, en croissance de +39,5% sur un an, avec un taux de marge opérationnelle de 32,4% pour cette activité, en progression de +5,4 points. Le résultat opérationnel des activités d'investissement a été impacté par des effets de marché négatifs, dans un contexte particulièrement perturbé au premier semestre. De nombreux succès ont été enregistrés en juillet 2020, permettant de comptabiliser 1,6 MdE d'encours supplémentaires. L'objectif d'actifs sous gestion à fin 2020 est de plus de 27,5 MdsE avec la confirmation des objectifs organiques à horizon 2022.

Unibail-Rodamco-Westfield (-7,40% à 37,04 Euros) a annoncé mercredi le lancement d'un plan d'au moins 9 milliards d'euros afin de renforcer le bilan de la compagnie foncière spécialisée dans les centres commerciaux, qui ont été durement frappés par la pandémie de coronavirus. Ce plan prévoit notamment une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, intégralement souscrite par un syndicat bancaire.

EssilorLuxottica (-1% à 110,50 Euros) et Facebook annoncent un partenariat pluriannuel pour le développement d'une nouvelle génération de lunettes intelligentes. L'information a été rendue publique par Mark Zuckerberg lors de la conférence annuelle Facebook Connect, diffusée en ligne, depuis la Californie.

NextStage, Drone Volt, Inventiva, Selectirente, Infotel, Reworld Media, U10, Orapi, Transgene, Aubay

Credit Suisse est à 'surperformance' sur le dossier Airbus avec un cours cible ajusté en hausse de 78 à 106 euros.

HSBC repasse d'achat à 'conserver' sur Euronext en ciblant un cours de 107 euros.

Cabasse Group : regroupement de 4 actions anciennes pour 1 action nouvelle regroupée.

Sopra Steria Group dispose de 94,03% de Sodifrance.

Albioma : augmentation de capital à 34,48 Euros pour les salariés.

Capgemini lance un 7e plan d'actionnariat salarié

Ramsay Santé va céder 6 cliniques en Allemagne à Bergman.

Egide : l'usine américaine du Maryland a retrouvé 50% de sa capacité.

Bouygues Construction et Keys AM s'associent.

Groupe ADP : le trafic recule de quasiment 65% en août.