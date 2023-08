Ouverture Paris : le CAC40 remonte vers les 7.300 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 progresse pour la troisième séance d'affilée en début journée à Paris, en hausse de 0,62% à 7.285 points. Après quatre séances dans le rouge, le marché parisien s'est offert deux jours de rebond modéré et va essayer de poursuivre sur sa lancée malgré des indices PMI Flash HCOB loin d'être rassurants en août. Les données produites par S&P Global mettent en effet en évidence une nouvelle contraction de l'économie française en milieu de troisième trimestre, l'activité globale du secteur privé ayant de nouveau fortement baissé. Les indices d'activité PMI "flash" pour la zone euro sont attendus en fin de matinée avant les indices américains programmés en milieu d'après-midi.

Mais la grosse annonce du jour est prévue ce soir après la clôture de Wall Street avec la publication des résultats du concepteur de puces Nvidia qui devrait servir de test pour les valorisations élevées du secteur de la technologie. Il faut dire que le géant américain, qui a touché un plus haut historique hier à Wall Street, pèse désormais plus de 3% dans le S&P500.

Sur le marché obligataire, en attendant le discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi et une importante émission de bons du Trésor sur 20 ans dans la journée, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 4,2 points de base, à 4,283%, après un pic à 4,366% la veille, au plus haut depuis 2007. Les investisseurs se tourneront vers cette conférence très attendue du patron de la Fed pour trouver des indices sur la trajectoire à venir des taux d'intérêt après que la réserve fédérale eut relevé ces derniers dans une fourchette de 5,25% à 5,5%, le niveau le plus élevé depuis 22 ans.

"La grande narrative est en train de changer et le grand débat porte vraiment sur combien de temps allons-nous rester à ce niveau assez élevé où nous sommes actuellement", indique à 'Bloomberg TV' Stefanie Holtze-Jen, directrice des investissements pour l'Asie-Pacifique chez Deutsche Bank International Private Bank. "Nous ne prévoyons aucune baisse de taux avant le deuxième trimestre de l'année prochaine".

Outre les Indice Markit PMI de part et d'autre de l'Atlantique, les opérateurs suivront cet après-midi les données sur les ventes de logements neufs aux Etats-Unis (juillet) ainsi que l'évolution des stocks hebdomadaires de brut.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) recule de 0,4% à 79,3$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.904$. L'indice dollar est en très légère baisse face à un panier de devises de référence, à 103,4 pts, et l'euro remonte de 0,2% face au billet vert à 1,0865$.

WALL STREET

La place américaine a fini en ordre dispersé mardi, seul le Nasdaq ayant terminé en hausse marginale, dans un contexte d'inquiétude accrue sur l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) décide de maintenir ses taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu et alors que le secteur bancaire a décliné. L'indice Dow Jones a cédé 0,51%, ou 174,86 points, à 34.288,83 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 12,22 points, soit 0,28%, à 4.387,55 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 8,28 points (0,06%) à 13.505,87 points.

VALEURS EN HAUSSE

* Enertime (+11,9% à 1,175 euro) annonce le lancement d'une nouvelle offre de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur en France et à l'international pour des puissances jusqu'à 600 MW et la signature d'un premier contrat pour la maintenance d'une turbine de forte puissance en Belgique. Le parc installé de turbines à vapeur industrielles (moins de 135 MW) représente environ 500 turbines pour la France et 5.500 unités pour l'ensemble de l'Europe, pour un marché annuel européen pour leur maintenance d'environ 500 ME. Ce marché est stable mais représente une excellente opportunité pour un nouvel entrant comme Enertime. L'expertise unique de la société, en conception de turbines, permettra d'offrir aux clients des prestations d'amélioration ou de reconstruction d'unités hors de portée des seules sociétés de service et qui ne sont plus assurées par les fabricants d'origine, précise le groupe. Cette activité permettra également à l'entreprise d'internaliser la fabrication et le montage de ses turbines à ailettes rapportées et donc d'en réduire les coûts de fabrication.

* Société Générale prend la tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien, sur un gain de 2% à 26,1 euros. La banque est soutenue par une note de Morgan Stanley qui a rehaussé son conseil sur la valeur à 'surpondérer' tout en portant son objectif de 28 à 35 euros. Le marché est clairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 17 analystes sont à l''achat', 9 à 'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 33,38 euros.

* Virbac (+1,5% à 270 euros). À la suite de la cyberattaque dont la firme a fait l'objet le 19 juin, des mesures exceptionnelles ont été immédiatement prises pour la circonscrire et une cellule de crise incluant des experts dédiés à la cybersécurité a été mise en place, afin d'évaluer les impacts sur nos systèmes et d'organiser rapidement les opérations de remédiation nécessaires à la continuité des activités. Cette attaque a engendré un ralentissement ou une interruption temporaire de certains services de Virbac. Les conséquences sont cependant restées contenues grâce à la réactivité et à la mobilisation des équipes. La remédiation s'est poursuivie durant l'été et, à ce jour, Virbac a remis en route les applications critiques et importantes tout en ayant encore renforcé ses infrastructures IT. "Cela nous permet d'opérer nos processus prioritaires à nouveau normalement sur l'ensemble de nos sites dans le monde", explique Virbac. Ces opérations ont permis de retrouver progressivement les systèmes financiers pleinement fonctionnels. Fin août, les systèmes prioritaires de Virbac étant pleinement restaurés et fonctionnels, le groupe sera en mesure de publier ses résultats de mi-année le 28 septembre avec un décalage de deux semaines.

* Dassault Aviation (+1,4% à 176,8 euros). L'European Aviation Safety Agency (EASA) a délivré le certificat de type au Falcon 6X, entraînant sa certification par la FAA (Federal Aviation Administration) ce 22 août. Cette certification par les Autorités européenne et américaine de l'aviation civile vient conclure une campagne d'essais de plus de deux ans au cours de laquelle 1 500 heures de vol ont été réalisées à travers le monde. Elle ouvre la voie à la certification par les autres Agences aéronautiques nationales. Elle stabilise l'échéancier d'entrée en service du Falcon 6X, dont les premiers exemplaires sont en phase de finition. Entre autres innovations, le Falcon 6X dispose d'une taille de cabine qui offre un nouveau standard de confort pour les avions pouvant voler plus de 12 heures sans escale ; son intérieur a été récompensé par le Red Dot Award et l'International Yacht & Aviation Award.

VALEURS EN BAISSE

* Pas d'importantes baisses à signaler ce matin. Seules trois valeurs du CAC40 évoluent dans le rouge après 30 minutes d'échanges : TotalEnergies, Carrefour et Saint-Gobain.