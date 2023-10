Ouverture Paris : le CAC40 remonte un peu avant l'inflation US

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme anticipé, le marché parisien débute la séance du bon pied même si le CAC40 limite ses gains après 30 minutes d'échanges, en hausse de 0,27% à 7.150 points. A la veille du début de la saison des trimestriels aux Etats-Unis avec plusieurs grands établissements financiers sur le pont, les opérateurs surveilleront comme le lait sur le feu la publication de l'indice mensuel des prix à la consommation aux Etats-Unis en début d'après-midi. Toute accélération de l'inflation serait perçue d'un mauvais oeil alors que les investisseurs redoutent que la Fed doive aller encore plus loin dans sa politique restrictive en cas d'inflation non maitrisée.

Les traders prévoient toujours une pause sur les taux de la Réserve fédérale américaine lors des réunions de novembre et de décembre alors que le compte rendu de sa dernière réunion, publié mercredi soir, suggère qu'un resserrement trop strict pourrait représenter un risque. Hier, la hausse supérieure aux attentes des prix à la production en septembre est venue sonner comme un certain rappel à l'ordre. Concernant les prix à la consommation, le marché anticipe une décélération à 0,3% en septembre après 0,6% en août. Sur un an, l'indice est attendu en hausse de 3,6% après 3,7% le mois précédent.

En outre, la décision du fonds souverain chinois d'acheter des actions des plus grandes banques du pays alimente davantage l'optimisme matinal. En Europe, Christine Lagarde et François Villeroy de Galhau, membres de la Banque centrale européenne, ainsi que Huw Pill, chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE), doivent s'exprimer dans la journée, à l'occasion d'événements distincts.

Enfin, du côté des entreprises, à noter le nouveau relèvement des objectifs de Publicis ce matin et, à l'inverse, l'avertissement d'Ekinops.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0631$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86$. L'once d'or se traite proche des 1.881$.

VALEURS EN HAUSSE

* Theradiag (+12,2% à 1,75 euro). Au 3e trimestre, la firme a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros (2,6 ME au 3e trimestre 2022), soit une solide croissance de +20%, soutenue principalement par l'activité Diagnostic In Vitro (IVD) qui progresse de +44%. Au 30 septembre, Theradiag atteint un chiffre d'affaires de 9,9 ME (8,9 ME au 30 septembre 2022), soit une progression de +11%, grâce à des performances commerciales homogènes sur les deux métiers de Theradiag : +13% pour le Théranostic et +9% pour l'IVD. Le niveau de trésorerie à fin septembre 2023 reste maîtrisé et atteint plus de 5,5 ME.

* Publicis grimpe de plus de 3,5% à 76 euros après le nouveau rehaussement de ses prévisions 2023 ! Le groupe de communication a enregistré au troisième trimestre un revenu net de 3,24 milliards d'euros, en croissance organique de 5,3% sur un an, contre un consensus de 3,6%. La dette financière nette s'élève à 714 millions d'euros à fin septembre, à comparer à 226 ME au 30 juin, et contre 919 ME à fin septembre 2022. Le management table désormais sur une croissance organique comprise entre 5,5% et 6,0% pour 2023, contre environ 5% précédemment. Le taux de marge opérationnelle est anticipé à 18%, contre proche de 18% auparavant, et le free cash-flow est attendu proche de 1,7 milliard d'euros, contre au moins 1,6 milliard d'euros précédemment. Publicis avait déjà relevé ses prévisions annuelles au mois de juillet.

* Getlink (+1,5% à 15,2 euros) a salué l'annonce d'Evolyn de lancer un nouveau service ferroviaire à grande vitesse via le tunnel sous la Manche pour relier Londres et l'Europe continentale. "L'annonce d'Evolyn confirme le potentiel de croissance du marché ferroviaire passager transmanche, ainsi que l'attractivité et la qualité de l'infrastructure du tunnel sous la Manche", estime-t-on chez Getlink. Le tunnel et les réseaux ferroviaires qui lui sont raccordés ont été conçus pour pouvoir accueillir annuellement plus de 20 millions de voyageurs à grande vitesse sur le transmanche, ce qui représente près du double de la fréquentation actuelle. Getlink, à travers Eurotunnel, sa filiale à 100 %, est le gestionnaire unique de cette infrastructure.

* Waga Energy (+1,4% à 25,4 euros) a signé un accord avec la Chester County Solid Waste Authority (CCSWA), autorité publique en charge de la gestion des déchets du comté de Chester (Pennsylvanie, Etats-Unis), pour produire du biométhane sur le Centre de stockage et de valorisation de déchets de Lanchester (Lanchester Landfill and Reclamation Center), situé sur la commune de Narvon. Le contrat a été signé le 4 octobre, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel remporté par Waga Energy.

* Airbus (+0,5% à 127 euros). easyJet a conclu des accords conditionnels (approbation nécessaire des actionnaires) avec le géant européen pour garantir la livraison de 157 avions supplémentaires (56 A320neo et 101 A321neo) entre les exercices 2029 et 2034 ainsi que des options portant sur 100 appareils, selon le transporteur britannique. Avec cet accord, easyJet a maintenant 315 appareils en commande auprès d'Airbus ainsi que 100 en option. Ce contrat doit permettre à easyJet de mener à bien le programme de remplacement de sa flotte d'A319 et d'environ la moitié de ses A320ceo. La société est en négociations exclusives avec CFM pour la fourniture de moteurs. La compagnie britannique a par ailleurs converti 35 de ses A320neo précédemment commandés en A321neo, plus grand.

VALEURS EN BAISSE

* Ekinops chute de 13% à 4,7 euros après son warning. Le groupe a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 27,8 ME, en repli de -15% par rapport à la même période un an plus tôt. À taux de change constants, le chiffre d'affaires trimestriel s'est inscrit en recul de -13%. Outre un effet de base très élevé (+36% de croissance au 3ème trimestre 2022), Ekinops indique que le trimestre écoulé s'est déroulé dans un environnement de marché moins porteur, marqué par une baisse de la demande. Dans ce contexte, les ventes d'équipements d'accès ont été particulièrement pénalisées, notamment pour les zones France et Asie Pacifique. Ekinops parle d'une visibilité moindre et abaisse ses objectifs 2023 avec une croissance de l'activité attendue à un chiffre (croissance annuelle supérieure à +12% visée précédemment) et une marge d'EBITDA désormais comprise entre 13% et 17%, contre une fourchette de 15% à 19% visée auparavant. Sur le plan de la croissance externe, Ekinops ambitionne toujours de concrétiser une opération dans les mois à venir, en favorisant un mode de financement non dilutif.

* Orpéa (-8,3% à 1,35 euro) a apporté des précisions concernant les augmentations de capital mises en oeuvre dans le cadre de sa restructuration financière. A l'issue des 3 appels au marché au programme, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a rappelé que ces opérations engendreront une dilution massive des actionnaires existants. Elles pourraient conduire à une baisse significative du cours de bourse, la valeur de l'action après opérations pouvant être inférieure à 0,02 euro. Le chiffre d'affaires semestriel du groupe a par ailleurs atteint 2,539 milliards d'euros, en croissance de +10,7%, dont +9,1% en organique. Le niveau global d'activité du Groupe s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 82,7%, en hausse de +1,4 point par rapport au 1er semestre 2022. L'Ebitdar s'établit à 336 millions d'euros, soit une marge de 13,2% (18,6% sur la même période en 2022) et le résultat net part du Groupe ressort à -371 ME. Il intègre des charges d'intérêts bien supérieures à celles du 1er semestre 2022.

* Casino (-0,5% à 1,2 euro). Dans le prolongement de son communiqué du 5 octobre, le groupe étend au 13 octobre (18h CET), la date butoir pour adhérer à l'accord intitulé accord de lock-up relatif à sa restructuration financière conclu le 5 octobre, afin de bénéficier de la commission d'adhésion à l'Accord de Lock-up (s'agissant des créanciers non sécurisés et des porteurs de TSSDI exclusivement) et du droit de souscrire à l'augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros. Cette extension vise à répondre à des demandes techniques.