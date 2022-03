Ouverture Paris : le CAC40 remonte au-dessus des 6.600 pts

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance est à la hausse ce jeudi matin à Paris, en progression de 0,8% sur les 6.634 points, alors que le calendrier diplomatique est particulièrement chargé aujourd'hui, sur fond de tournée européenne de Joe Biden. Une tendance soutenue, malgré les taux d'intérêt qui restent sous haute surveillance avec le regain d'inflation alimenté par des cours du pétrole qui remontent au-dessus des 120$.

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi soir, alors que les responsables de la Réserve fédérale multiplient les déclarations de fermeté face à l'inflation, laissant penser que les taux directeurs seront relevés plus vite et plus fort que prévu. Les marchés sont donc aussi prudents face au nouveau "coup de chaud" du pétrole, en attendant les réunions d'urgence de l'UE, de l'Otan et du G7 à Bruxelles, qui devraient déboucher sur de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie.

WALL STREET

A la clôture, le Dow Jones a cédé 1,29% à 34.358 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,23% à 4.456 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 1,32% à 13.922 pts. Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 ont consolidé, à l'exception de l'énergie (+1,7%) et des utilities (+0,17%).

L'action "meme", GameStop s'est distinguée par un bond de 14,5%, son président Ryan Cohen ayant acquis des titres du distributeur de jeux vidéo, ce qui a redonné confiance dans le dossier à ses actionnaires actifs sur les réseaux sociaux. Adobe en revanche (-9,3%) a pâti de résultats en demi-teinte.

ECO ET DEVISES

Sur les marchés obligataires, les rendements se sont un peu détendus ces dernières heures, mais restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis mai 2019, dans l'anticipation d'au moins une hausse de taux de la Fed d'un demi-point en mai, peut-être suivie d'une autre de même ampleur en juin...

Alors que la Fed a entamé en douceur, le 16 mars dernier, un cycle de hausse des taux directeurs par un coup de pouce d'un quart de point, son président, Jerome Powell, s'est montré bien plus ferme lundi, en déclarant qu'il fallait agir "rapidement" pour maîtriser l'inflation. Il a ajouté que la banque centrale américaine pourrait, si nécessaire "agir de manière plus agressive en augmentant le taux des 'fed funds' de plus de 25 points de base lors d'une réunion, ou des réunions".

Mercredi, Loretta Mester, la patronne de la Fed de Cleveland, a estimé que "les marchés peuvent supporter" de fortes hausses de taux en début de cycle, menées en même temps qu'une réduction du bilan, que la Fed entend aussi mener à bien dès cette année. Mme Mester envisage un taux des "fed funds" à environ 2,5% cette année, avant d'autres hausses en 2023. "A mon avis, l'inflation, qui est à son plus haut niveau depuis 40 ans, est le défi numéro un pour l'économie américaine en ce moment", a-t-elle déclaré lors d'un discours à l'Université John Carroll.

En Europe, les marchés monétaires prévoient un relèvement de 50 points de base des taux de la BCE d'ici la fin de l'année...

Les cours du pétrole (composante importante l'inflation) sont repartis en nette hausse, alors qu'un embargo de l'UE sur le pétrole russe reste en discussion... Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme de mai) a bondi de 5% à 113$, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord est remonté à 122$ ce matin. Selon l'agence 'Reuters', l'UE reste divisée sur l'opportunité d'imposer un embargo sur les importations russes de pétrole et de gaz.

Les cours du brut ont aussi été soutenus par l'annonce d'une baisse surprise de 2,5 millions de barils des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière. L'annonce de l'interruption des exportations de brut du terminal Caspian Pipeline Consortium du Kazakhstan, sur la mer Noire, après le passage d'une tempête, a en outre contribué aux craintes concernant l'approvisionnement en énergie...

Dans ce contexte de retour des incertitudes, l'or reste ferme à 1.943$ l'once. Du côté des devises, l'indice du dollar pointe à 98,63 points (+0,14%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule sous les 1,10$. Le bitcoin remonte à 43.188$.

Sur le front du conflit en Ukraine, une intense activité diplomatique se prépare donc du côté occidental, où un sommet de l'UE est prévu ce jeudi à Bruxelles, ainsi que les sommets de l'Otan et du G7...

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

Etats-Unis :

- Balance des comptes courants. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Indice PMI composite préliminaire américain. (14h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (14h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (14h45)

- Commandes de biens durables. (15h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (16h00)

BROKERS

Citigroup abaisse sa cible de 88 à 80 euros sur Amundi.

Berenberg est à la vente sur Danone avec un objectif coupé de 54 à 50 euros.

Jefferies repasse à l'achat sur Enel en ciblant un cours de 7 euros et à sousperformance sur L'Oréal en visant un cours de 314 euros.

VALEURS EN HAUSSE

Noxxon (+21%) a annoncé les résultats positifs de l'étude d'escalade de dose de phase 1/2 GLORIA évaluant le NOX-A12 chez dix patients atteints de cancer du cerveau (glioblastome), après six mois de traitement de tous les patients. GLORIA (NCT04121455) est l'étude de d'escalade de dose de phase 1/2 de qui évalue NOX-A12 en association avec la radiothérapie en traitement de première ligne chez des patients atteints de glioblastome et dont le promoteur MGMT n'est pas méthylé (résistants à la chimiothérapie standard). Trois patients avaient été recrutés dans la cohorte à 200 mg/semaine, trois patients dans la cohorte à 400 mg/semaine et quatre patients dans la cohorte à 600 mg/semaine, dont un a abandonné et a été remplacé en septembre 2021.

Lysogène : +6% avec Ose

Reworld Media (+5,5%) a annoncé des performances d'activité et des résultats records sur ses deux pôles d'activité au 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est en croissance de 11%, l'EBITDA progresse de 56% générant une hausse de 4 points de marge, et le résultat net du groupe est multiplié par 4,7 pour atteindre 42,2 ME.

Ces résultats traduisent la forte dynamique de développement du groupe, dans un contexte post-covid de rebond de la consommation des ménages et des investissements publicitaires.

Sur 2022, Reworld Media poursuit son développement par croissance organique et par croissance externe, grâce à ses ressources financières, ses capacités d'innovation essentielles sur son marché et une gestion rigoureuse...

L'exercice 2021, pour les pôles Radio et Télévision, de NRJ Group (+5%) a été caractérisé par un début d'année difficile, compte tenu de la poursuite des mesures de restrictions sanitaires, puis par un rebond à partir de mars en raison d'un effet de base favorable et un très bon niveau d'activité au 4ème trimestre. L'activité de Diffusion poursuit son développement et affiche une croissance de +6,7%. Compte tenu de ces différents éléments le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 40,3 ME (+12,4%) en 2021 par rapport à celui de l'exercice 2020.

Grâce à la forte croissance de son chiffre d'affaires hors échanges par rapport à 2020 et à la poursuite de la gestion stricte de ses charges, le Groupe enregistre un Résultat Opérationnel Courant hors échanges de 35,6 ME en 2021, en hausse de 32,4 ME par rapport à l'année précédente. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Groupe a perçu 7,8 ME d'aides publiques en 2021.

En 2021 le Résultat financier de 0,2 ME est proche de celui de l'année précédente hors la plus-value réalisée en 2020 suite à la cession de la participation minoritaire de NRJ Group dans Euro-Information Telecom.

Le résultat net part du groupe ressort à 27,6 ME pour l'année 2021, à comparer avec 40,1 ME en 2020 qui était majoritairement issu de la plus-value nette d'impôt générée par la cession de la participation dans Euro-Information Telecom. Hors plus-value nette d'impôt réalisée en 2020, le résultat net part du Groupe serait en hausse de 27 ME par rapport à l'exercice précédent.

Roche Bobois (+4%) a publié ses résultats annuels clos au 31 décembre 2021. Les comptes, arrêtés par le Directoire du 21 mars 2022, sont audités et les rapports sont en cours d'émission. Dans un contexte pourtant perturbé par des fermetures de magasins en début d'année dans certains pays (Allemagne, Canada, France et Suisse notamment), Roche Bobois publie des résultats 2021 historiques illustrés par un chiffre d'affaires en forte progression de +25,5% à 334 ME et une marge d'EBITDA proche des 20%, un niveau jamais atteint. En parallèle, la Société affiche une génération de trésorerie liée à l'activité en très forte progression (+38,2% par rapport à fin 2020) et une trésorerie nette positive de 67,6 ME à la clôture de l'exercice. La Société proposera un dividende de 1 euro par action lors de la prochaine assemblée générale, multiplié par deux.

Groupe Gorgé : +2% avec Eramet, Abionyx, LVMH, Tikehau

CGG (+2%) a été sélectionné par PXGEO pour le traitement-imagerie d'une étude sismique fond de mer (OBN) menée en deux étapes sur le champ de Sapinhoa dans le bassin de Santos, au large du Brésil. Les données finales apporteront à Petrobras, opérateur du champ, une meilleure compréhension de la géologie pour mieux guider le développement de la production et la récupération du pétrole. Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : "Avec notre palmarès inégalé de projets OBN dans la zone pré-salifère, CGG est sans aucun doute le leader mondial en imagerie sismique de fond de mer. L'imagerie du sous-sol pré-salifère reste un défi. Les experts de notre centre de recherche dédié de Rio sont unanimement reconnus pour le développement d'algorithmes de calcul et de technologies adaptés à chaque projet de fond de mer 4D de cette zone pré-salifère et pour la fourniture finale d'images de très haute qualité".

Thales: +1% avec Chargeurs, Adocia, Dior, Elis, Assystem, Pernod Ricard, Colas, TotalEnergies

Engie (stable) a annoncé le succès de la cession de 9% du capital de GTT (-2%). Ainsi, Engie a finalisé la cession de 3.330.000 actions de Gaztransport & Technigaz au prix de 90 euros par action et a ainsi levé 299,7 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels exécuté sous la forme accélérée. A la suite d'une forte sursouscription des investisseurs institutionnels, Engie a décidé d'augmenter la cession à hauteur de 3,33 millions d'actions représentant environ 9% du capital social de GTT. En cas d'échange de l'intégralité des obligations échangeables en actions ordinaires GTT émises par Engie en juin 2021, la participation d'Engie au capital de GTT sera réduite à environ 11%.

VALEURS EN BAISSE

Carmila : -11% suivi de Voltalia (-10%) qui a publié pour l'exercice 2021 une forte croissance de l'activité mais une légère perte nette. Les revenus annuels 2021 s'élèvent à 398,6 millions d'euros, en hausse de +71% (+76% à taux de change constants). Les revenus issus de l'activité des Ventes d'énergie progressent de +34% et ceux issus des Services sont multipliés par 2,6 (après élimination des ventes internes de Services), portés surtout par le segment Développement, Construction et Fourniture d'équipements mais aussi celui de l'Exploitation-maintenance.

L'Ebitda normatif, calculé sur la base d'un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et d'une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne long terme, ressort à 156,5 millions d'euros, en hausse de +55%. Il est inférieur à l'objectif qui est de 170 millions d'euros car certaines cessions de projets en cours de développement au Brésil (pré-construction), signées en 2021, ne seront comptablement reconnues qu'en 2022. Sans ce décalage non anticipé, l'objectif 2021 aurait été dépassé. Parmi les cessions signées en 2021 mais non comptabilisées, celles qui ont déjà rempli les critères de comptabilisation depuis le 1er janvier 2022 représentent plus de 10 millions d'euros d'Ebitda, soit la grande majorité de l'écart à l'objectif.

Trigano (-7%) a réalisé au deuxième trimestre 2021/2022 un chiffre d'affaires de 707,4 ME, en croissance de 8,4% à périmètre et taux de change constants.

Trigano a finalisé le 1er février 2022 l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes français de distribution de véhicules de loisirs CLC, SLC et Loisiréo. CLC, SLC et Loisiréo emploient environ 800 personnes et ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 420 MEUR en 2021 (soit environ 350 ME d'apport de chiffre d'affaires consolidé, compte-tenu des ventes de Trigano à ces distributeurs).

Antin : -2% avec Virbac et Rallye

Guerbet (-2%). Le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale a publié pour l'exercice 2021 un EBITDA de 105,1 ME contre 100,7 ME en 2020, en hausse de 4,3%. Le taux d'EBITDA / Chiffre d'affaires ressort à 14,4% dépassant la fourchette haute des objectifs de rentabilité opérationnelle annoncés à l'occasion des résultats semestriels 2021. Le chiffre d'affaires annuel 2021 était de 732,1 ME, en hausse de 2,8% par rapport au 31 décembre 2020 malgré un effet de change défavorable de 16,4 ME.

Renault (-1,5%) : Le plus exposé des constructeurs automobiles à la Russie a annoncé mercredi soir suspendre avec effet immédiat la production de son usine de Moscou. Le constructeur français réfléchit en outre à l'avenir de sa participation de contrôle dans le premier constructeur automobile russe Avtovaz (maison mère de Lada), dont Renault possède 67% du capital.

"Renault Groupe rappelle qu'il met déjà en oeuvre les mesures nécessaires pour respecter les sanctions internationales", a dit le constructeur dans un communiqué publié à l'issue d'un conseil d'administration consacré au dossier russe. "Le groupe évalue les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz, tout en agissant de manière responsable envers ses 45.000 salariés en Russie", a-t-il ajouté. La firme au losange, dont l'Etat français détient 15% du capital, est l'objet de critiques croissantes face à la reprise récente de ses activités sur le sol russe, malgré la poursuite de l'invasion russe de l'Ukraine.

Renault a également annoncé revoir en conséquence à la baisse ses objectifs financiers pour 2022, avec une marge opérationnelle du groupe attendue désormais autour de 3%, contre au moins 4% précédemment, et un free cash flow de l'automobile attendu seulement "positif", et non plus à au moins un milliard d'euros.

Le groupe a annoncé une provision de 2,2 milliards d'euros sur les résultats du premier trimestre 2022 "correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill du groupe en Russie".

S'il n'avait jamais communiqué officiellement avant mercredi soir sur ses perspectives en Russie depuis l'offensive en Ukraine, Renault surveillait attentivement les critiques sur la reprise de la production de son usine de Moscou, cette semaine, et des usines d'Avtovaz la semaine précédente, avaient dit à Reuters deux sources proches du dossier.

La pression est montée d'un cran mercredi, quand le président ukrainien Volodimir Zelensky a demandé aux sociétés françaises de quitter la Russie et de cesser d'être les "sponsors de la guerre", citant Auchan, Leroy-Merlin et Renault. Le ministre des Affaire étrangères ukrainien Dmitro Kouleba a dans la foulée appelé à un boycott mondial du constructeur automobile français.

Air France KLM : -1,5% avec Elior, Atos, Wavestone, Altamir, L'Oreal

En 2021, la marge opérationnelle d'activité de Aubay (-1%) est de 10,6%. Elle se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires annuel en janvier. Le résultat opérationnel ressort à 47,3 ME, en hausse de 22,5%. Le résultat net part du groupe est à 34,4 ME, soit +31,7%, ce qui constitue un nouveau record.

La trésorerie nette passe de 44,7 ME au 31 décembre 2020 à 74,8 ME à la clôture de l'exercice 2021.

Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 10 mai 2022 un dividende définitif de 1,10 Euro par action au titre de 2021.

Compte tenu de l'acompte sur dividende mis en paiement le 10 novembre 2021, le solde à verser s'élèvera à 0,76 Euro par action.

Valneva (-1%) a publié un chiffre d'affaires total de 348,1 millions d'euros en 2021, contre 110,3 millions en 2020, soit une hausse de 216%, incluant 94,8 millions d'euros provenant des ventes de produits et des 'Autres Revenus' (hors COVID), ce qui correspond à la partie haute de la fourchette de prévisions communiquée précédemment par la société, à savoir 85 à 100 millions d'euros, et 253,3 millions de revenus liés à la COVID-19 dans le cadre de l'accord (aujourd'hui résilié) avec le gouvernement britannique.

La position de trésorerie est de 346,7 millions d'euros au 31 décembre 2021, reflétant le produit brut combiné de 209,6 M$ levé lors de l'introduction en bourse au Nasdaq et du placement privé concomitant en Europe en mai 2021 et lors de la deuxième offre aux Etats-Unis et en Europe en novembre 2021, et incluant des paiements initiaux dans le cadre de l'accord d'achat signé avec la Commission européenne pour la fourniture du vaccin contre la COVID-19.

TF1 : -1% avec BioMerieux, SES, EDF