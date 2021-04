Ouverture Paris : le CAC40 rejoint les 6.300 pts

Ouverture Paris : le CAC40 rejoint les 6.300 pts









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Toujours haut perché, sur des niveaux équivalents à ceux d'octobre 2000 (auxquels il faut ajouter plus de 20 ans de dividendes comme il est toujours utile de le rappeler...), l'indice parisien rejoint ce lundi matin les 6.300 pts, en hausse de 0,20%. Un des moteurs de la hausse non-stop de ces dernières séances reste Wall Street qui continue de battre des records historiques en anticipant une sortie de crise sanitaire à partir de l'été, grâce à l'accélération de la campagne de vaccination. Les premiers résultats trimestriels d'entreprises ont pour le moment de quoi rassurer...

WALL STREET

Au plus haut historique, le Dow Jones a encore gagné vendredi 0,48% à 34.200 points en clôture, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,36% à 4.185 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, avance de 0,10% à 14.052 pts. Le sentiment de marché reste donc dominé par l'optimisme sur la reprise économique grâce aux progrès des campagnes de vaccination et s'appuie sur une série d'indicateurs américains et chinois encourageants : après la vague d'indicateurs solides publiés aux Etats-Unis, la Chine a fait état d'une croissance historique de 18,3% sur un an au premier trimestre (expliquée en partie par une base de comparaison très favorable).

ECO ET DEVISES

Les indicateurs continuent à refléter un fort rebond de la première économie mondiale, avec notamment de solides données dans le secteur de la construction en mars. Les mises en chantier de logements ont en effet bondi de 19,4% à 1,74 million d'unités en mars, contre un consensus de 1,61 million et un niveau de 1,457 million rapporté un mois avant. Il s'agit de la plus forte hausse depuis juillet 2020. Selon les données gouvernementales, les permis de construire se sont de leur côté établis à 1,766 million, contre 1,75 million de consensus et 1,72 million un mois auparavant.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois est de son côté ressorti à 86,5 en avril, contre un consensus de marché de 89 et un niveau antérieur de 84,9 (lecture finale de mars). L'indice relatif aux conditions actuelles grimpe de 93 à 97,2 et celui relatif aux attentes reste inchangé à 79,7.

Du côté des cryptos, le Bitcoin pointe à environ 56.777$ après un week-end éprouvant. Les cours du brut consolident légèrement à 66,60$ le brent après de copieux gains enregistrés sur la semaine écoulée, portés par l'optimisme croissant pour la demande de brut après le relèvement des prévisions de l'Opep et de l'Agence internationale de l'énergie. Le dollar est quasiment stable face à l'euro autour des 1,1975$ pour un euro. L'once d'or pointe à 1.776$.

VALEURS EN HAUSSE

Mauna Kea monte de 7% suivi de Navya (+3%) et de Akwal avec Graines Voltz

Medincell : +2,5% avec Vetoquinol, GTT, Balyo et SopraSteria

Somfy : +2% suivi de Carmila

Aubay : +1,5% avec IPSEN, Stellantis, Air France KLM, Valneva

Korian (+1%) se renforce en Allemagne avec l'acquisition d'Intensivpflegedienst Lebenswert GmbH (IPDL), une société de soins intensifs actuellement implantée dans le Sud du pays (Bade-Wurtemberg et Bavière). IPDL a été fondée en 2009 par Rudolf Wiedmann, qui continuera de diriger cette activité au sein de Korian Allemagne. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Sanofi (+1%) La Commission européenne a approuvé aujourd'hui Sarclisa (isatuximab) en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone (association Kd), pour le traitement des adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ayant reçu un à trois traitements antérieurs. Il s'agit de la deuxième approbation de la CE concernant Sarclisa en association avec un traitement standard en moins de 12 mois.

Winfarm (+1%). Le no1 français de la vente à distance pour le monde agricole annonce que Wasatch Global Investors a acquis 6% son capital.

Disposant de plus de 34 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Wasatch Global Investors, située à Salt Lake City (Utah), appartient à 100% à ses employés et pratique exclusivement une gestion active. Elle est reconnue pour ses performances et ses investissements dans les micros, petites et moyennes capitalisations.

Cette opération s'est réalisée au travers de l'acquisition hors marché de 120.000 actions WINFARM auprès de la société ANVIC, actionnaire principal et holding de la famille Etienne à un prix de 34,50 euros par action représentant un investissement total de 4,1 ME. A l'issue de l'opération, ANVIC reste l'actionnaire majoritaire de la société avec 66,9% du capital.

Cette transaction témoigne de l'attractivité de WINFARM à un moment où la société souhaite accélérer son développement stratégique notamment à l'international. L'entrée de ce nouvel actionnaire valide également la pertinence de son positionnement au sein d'un secteur en pleine mutation.

DMS : (+1%) Diagnostic Medical Systems Group a signé le 16 avril un traité d'apport en nature avec la société ASIT Biotech, société biopharmaceutique sous Procédure de Réorganisation Judiciaire, aux termes duquel DMS s'est engagé à procéder, sous réserve de la réalisation d'un certain nombre de conditions à un apport en nature d'actions et de comptes courants au bénéfice d'ASIT.

La signature du traité d'apport s'inscrit dans le prolongement des annonces relatives à la signature du préaccord de partenariat en date du 11 janvier 2021 et à la reprise des négociations entre ASIT et DMS en date du 8 avril 2021 (lire les communiqués de presse du 11 janvier 2021 et du 8 avril 2021).

Veolia : +1% avec EDF, Rallye, Ubisoft, Eurazeo et FNAC Darty

Faurecia (+0,5%) : Les ventes du premier trimestre 2021 ont augmenté de 12,2% en croissance organique, avec une forte surperformance dans toutes les régions.

Au premier trimestre, la surperformance des ventes du groupe a été affectée par un mix géographique fortement défavorable estimé à environ 900 pb. Cet impact est dû au poids relatif de l'Asie, seule région où la production automobile a augmenté au cours du trimestre, qui représentait 44% de la production automobile mondiale au premier trimestre 2020 contre seulement 17% des ventes mondiales de Faurecia sur la même période.

La distribution des actions Faurecia précédemment détenues par PSA, puis par Stellantis, a été réalisée. Tel qu'indiqué précédemment, Faurecia dispose désormais d'un flottant qui représente 85% de son capital, d'un actionnariat international élargi et d'une liquidité accrue.

Le Conseil d'administration propose le versement en espèces d'un dividende de 1 euro par action. Le détachement du dividende se fera le 3 juin 2021 (date d'enregistrement le 4 juin 2021) et le dividende sera payé le 7 juin 2021.

Le 22 février, Faurecia a annoncé ses objectifs pour l'exercice 2021, basés sur l'hypothèse de 76,6 millions de véhicules produits dans le monde en 2021, en hausse de 8% par rapport à 2020 (contre une prévision d'IHS Markit de 80,9 millions de véhicules à cette période).

La dernière prévision d'IHS Markit (avril 2021) s'établit désormais à 79,7 millions de véhicules, en hausse de 13% par rapport à 2020. Cette baisse de prévision sur les deux derniers mois reflète les effets de la pénurie de composants électroniques sur l'industrie automobile.

Faurecia maintient son estimation de 76,6 millions de véhicules produits en 2021 et ses objectifs financiers pour l'exercice sont tous confirmés :

Ventes supérieures ou égales à 16,5 milliards d'euros et surperformance des ventes de plus de 600 pb

Marge opérationnelle d'environ 7% des ventes, proche des niveaux pré-Covid

Cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et ratio dette nette/EBITDA < 1,5x en fin d'exercice.

Tous les autres objectifs et ambitions pour 2022 et 2025 qui ont été présentés lors de la Journée Investisseurs du 22 février sont également confirmés.

VALEURS EN BAISSE

Atari : -3% suivi de Transgene et de Catana (-2%)

Focus Home Interactive (-1,7%).

L'Assemblée générale des actionnaires de Focus Home Interactive a élu Mesdames Thaima Samman et Louise Tingström en qualité de nouveaux membres indépendants au Conseil de Surveillance et a également ratifié la cooptation de Madame Tiphanie Lamy en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive est désormais composé de six membres dont deux membres indépendantes et à part égale d'homme et de femme. Il se conforme ainsi aux recommandations du code de gouvernance Middle Next.

Cegedim : -1,5% avec CGG, Technicolor, K&B

Vilmorin : -1% avec Argan, Imerys, M6, Interparfums, Airbus et Nicox

BNP Paribas : -0,5% avec Crédit Agricole et SG