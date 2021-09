Ouverture Paris : le CAC40 regagne une partie du terrain perdu hier

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Un peu plus de 1% : le CAC40 reprend une partie du terrain perdu hier (-1,74%) dans les premiers échanges du jour. Un rebond qui intervient après que l'onde de choc Evergrande s'est propagée à la planète financière. Certains observateurs évoquent le "Lehman chinois" et les décisions des autorités chinoises seront guettés de près, la tendance étant qu'elles souhaiteraient faire un exemple et ne pas venir en aide aux entreprises ayant commis des abus dans le secteur de l'immobilier. A ce stade, les investisseurs tentent d'envisager les implications des acteurs financiers, banques et assurances, dans le dossier.

La réunion de la FED qui débute aujourd'hui ne va pas non plus inciter à la prise de risque sur les marchés! Le "tapering" réduction graduelle de ses achats d'obligations sur les marchés étant toujours redoutée. Son annonce dès cette réunion serait vraisemblablement prématurée.

WALL STREET

Dans le sillage des autres marchés mondiaux, la Bourse de New York a été rattrapée lundi par les risques venus de Chine, où le géant immobilier Evergrande pourrait faire défaut sur sa dette cette semaine, au risque de provoquer une crise systémique. Par ailleurs, l'appétit du risque est sapé par l'attente des décisions de la Fed, mercredi, mais aussi par les tensions politiques aux Etats-Unis, qui menacent d'entraîner un bras de fer sur le plafond de la dette fédérale.

A la clôture, l'indice Dow Jones a chuté de 1,78% à 33.970 points, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 1,7% à 4.357 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 2,19% à 14.713 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient reculé respectivement de 0,1%, 0,6% et 0,5%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Balance des comptes courants. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1736$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,56$. L'once d'or se traite 1.762$.

VALEURS EN HAUSSE

Carmat (+1,15% à 30,35 Euros) annonce la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, chez une femme. La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe dirigée par le Dr. Mark S. Slaughter, professeur et chef du département de chirurgie cardiovasculaire et thoracique à l'université de Louisville et médecin à l'UofL - Jewish Hospital de Louisville (Kentucky), dans le cadre de la première cohorte de 3 patients de l'étude de faisabilité (EFS) aux États-Unis. La patiente de 57 ans souffrait d'une insuffisance cardiaque biventriculaire sévère et avait subi une chirurgie cardiaque plusieurs années auparavant.

Poxel (+0,70% à 6,37 Euros) SA a annoncé la finalisation du recrutement de DESTINY-1 (étude d'efficacité et de sécurité de la pioglitazone R (PXL065) stabilisée par substitution au deutérium dans le traitement de la NASH), un essai de Phase II évaluant différentes doses du PXL065 pour le traitement de la NASH. Le PXL065 est un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, molécule innovante brevetée.

VALEURS EN BAISSE

Hexaom (-3,80% à 47,80 Euros) : la rentabilité du Groupe ressort ainsi en forte amélioration sur le semestre. Le résultat opérationnel progresse de +165,6% à 16,2 millions d'euros. La marge opérationnelle a plus que doublé : elle s'établit à 3,2% sur le semestre contre 1,5% l'année dernière.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

DZ Bank conserve Airbus avec un cours cible ajusté de 92 à 111 euros et débute le suivi de Porsche à l'achat en ciblant la barre des 100 euros.

Berenberg est toujours acheteur sur EssilorLuxottica avec un objectif réhaussé de 175 à 200 euros.

INFOS MARCHES

EssilorLuxottica acquiert des actions de GrandVision.

Latécoère réalise les études des portes de l'ES-19.

Alstom et Plastic Omnium s'associent dans l'hydrogène.

La Française de l'Énergie : augmentation de 29% des réserves de gaz (2P).