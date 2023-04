Ouverture Paris : le CAC40 recule encore, les publications pleuvent...

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La pluie de résultats trimestriels se poursuit sur les marchés, dans une ambiance plus lourde venue des Etats-Unis. Wall Street a en effet clôturé dans le rouge vif mardi soir, avec le retour des craintes autour des banques régionales américaines, un climat toujours tendu entre Pékin et Washington, et une vague de publications trimestrielles mitigées pour le moment... A Paris, dans le sillage de la séance d'hier, le CAC40 est en repli de 0,75% à 7.475 points.

WALL STREET

Le S&P 500 a abandonné finalement 1,58% à 4.071 pts et le Dow Jones a cédé 1,02% à 33.530 pts, tandis que le Nasdaq a plongé de 1,98% à 11.799 pts.

Les marchés attendent avec prudence la prochaine décision de politique monétaire de la Fed : Ils anticipent toujours le pic des taux d'intérêt américains en juin, avant une ou deux coupes pour terminer l'année en dessous de 4,5%...

Sur le front "macro", les ventes de logements neufs ont rebondi de 9,6% en avril sur un rythme de 683.000, contre un consensus logé à 632.000. La lecture révisée du mois antérieur se situe à 623.000, contre 640.000 précédemment évalué. Les prix des maisons aux États-Unis ont par ailleurs grimpé de manière inattendue d'un mois sur l'autre en février, mettant fin à sept mois consécutifs de baisse des prix. L'indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller a ainsi progressé de 0,2% en février par rapport au mois précédent. Sur une base annuelle, l'indice a grimpé de 2%, contre un gain annuel de 3,7% enregistré en janvier. L'indice reste inférieur de 4,9% à son sommet de juin 2022.

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois d'avril est lui ressorti à 101,3, contre 104 de consensus de marché, et 104 pour la lecture révisée du mois précédent. Enfin, l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois d'avril est tombé -10, contre -8 de consensus de marché, et -5 un mois plus tôt.

ECO ET DEVISES

Sur le marché pétrolier, le brut se négocie à 81$ le brent à Londres. Sur les devises, l'indice dollar évolue autour des 101,5 pts, tandis que l'euro se cale à 1,10$ entre banques.

FRANCE :

Etats-Unis :

VALEURS EN HAUSSE

Nicox (+14%). La société internationale spécialisée en ophtalmologie a annoncé aujourd'hui que des données non cliniques sur le NCX 470 et le NCX 1728 ont été présentées au Congrès Annuel 2023 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) qui se tient du 23 au 27 avril 2023 à La Nouvelle Orleans, Louisiane, Etats-Unis.

Genfit : +6% avec Nacon (+4,5%)

Haulotte (+4%) : Dans un marché mondial de la nacelle toujours aussi dynamique sur l'ensemble des zones géographiques, où la réduction des tensions sur les approvisionnements de composants se poursuit, Le groupe Haulotte a enregistré un chiffre d'affaires historique de 196,3 ME au premier trimestre 2023, contre 135,8 ME sur la même période de l'année précédente, soit une hausse de +43% entre les deux périodes.

En Europe, les ventes réalisées sont en croissance de +35% sur le premier trimestre, tirées par l'ensemble des marchés, à l'exception de la Russie à l'arrêt.

En Asie-Pacifique, Haulotte réalise une performance commerciale solide, dans la continuité des précédents trimestres, lui permettant d'enregistrer une hausse de ses ventes de +38% sur le trimestre par rapport au premier trimestre 2022.

En Amérique du Nord, Haulotte confirme les résultats entrevus lors des précédentes publications et affiche une croissance de +72% sur le premier trimestre, largement tirée par l'activité nacelles qui a plus que doublé par rapport à la même période de l'année précédente.

En Amérique Latine, Haulotte réalise une croissance de ses ventes de +38% par rapport à la même période de l'exercice précédent, toujours tirée par ses ventes au Brésil.

L'ensemble des activités du Groupe affiche une hausse par rapport au 1er trimestre 2022. La vente d'engins est en croissance de +48%, l'activité de location de +7% et enfin l'activité de services de +15%.

Comme évoqué lors de la présentation annuelle des résultats 2022, le Groupe ne sera pas en mesure de respecter, à fin juin 2023, les ratios financiers stipulés dans les contrats. Une demande d'accord dérogatoire dit "waiver" sera formulée dans les prochains jours auprès de l'ensemble des prêteurs, comme cela a été convenu lors de l'obtention du waiver de fin décembre 2022, avec pour objectif un accord avant fin juin 2023.

Ce premier trimestre d'activité permet à Haulotte de confirmer la prévision de croissance de ses ventes supérieure à +20% en 2023 et le retour à un niveau de marge opérationnelle courante (hors gains et perte de change) entre +3% et +4%.

Au 1er trimestre 2023, Korian (+4%) a réalisé un chiffre d'affaires de 1,218 milliard d'euros, en croissance de +11,8%. La croissance publiée a été soutenue par l'acquisition de Grupo 5, mais impactée par les cessions réalisées l'année dernière, notamment en Allemagne. Tous les pays ont affiché une croissance organique dynamique.

Sur la base du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, le Groupe confirme ses perspectives 2023 de croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 8 %, de stabilité de l'Ebitdar et de l'Ebitda en montant et d'un levier financier qui devrait être inférieur à 3.5x.

Le Groupe confirme sa décision de soumettre à sa prochaine Assemblée générale du 15 juin 2023 son projet d'adopter le statut d'entreprise à mission.

Les revenus d'Eurofins (+2%) ont atteint 1.574 ME au T1, en repli de 10,5% par rapport au T1 2022, malgré la forte baisse d'une année sur l'autre des revenus des tests COVID-19 et des réactifs (un peu moins de 10 ME au T1 2023 contre plus de 300 ME au T1 2022), tandis que les changes ont eu un léger impact positif (+0,9%).

La croissance organique des revenus est de 7,1% dans le Core Business (hors tests cliniques liés au COVID-19 et revenus des réactifs), supérieure à l'objectif d'Eurofins de 6,5% par an en moyenne pour 2023 et à moyen terme.

La croissance organique en Europe (+6%) a été tirée par les tests environnementaux et une certaine reprise des tests alimentaires en mars.

Les tendances résilientes de la demande en Amérique du Nord ont soutenu une forte croissance organique (+9,1%), en particulier dans les tests environnementaux, les tests alimentaires et les tests de produits biopharmaceutiques.

La croissance organique du Reste du Monde (+6%) a été aidée par l'Asie, notamment au Japon et en Inde.

Les start-ups ont contribué à hauteur de 0,9% à la croissance organique au T1 2023, avec 5 nouveaux laboratoires en démarrage et 12 points de collecte de sang ouverts sur la période.

Eurofins confirme ses objectifs pour les exercices 2023 à 2027 tels qu'annoncés lors de la présentation des résultats de l'exercice 2022 le 1er mars 2023. Ces objectifs supposent une croissance organique de 6,5% par an en moyenne et un potentiel de chiffre d'affaires consolidé d'acquisitions de 250 ME par an.

Ces objectifs supposent également que les taux de change soient stables par rapport à la moyenne de 2022 et qu'il n'y ait aucune contribution des tests et des réactifs COVID-19.

Carrefour (+1,5%) a déclaré être en capacité d'atteindre ses objectifs annuels après l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre, malgré une inflation élevée. Le numéro un européen de la distribution alimentaire a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre de 22,071 milliards d'euros, en croissance de 12,3% en comparable, aidé par des résultats solides en France, où les hypermarchés, très surveillés, ont bénéficié de leur positionnement en matière de rabais.

En comparaison, le chiffre d'affaires avait augmenté de 10,9% au quatrième trimestre 2022.

Carrefour a également confirmé ses objectifs financiers pour 2023, à savoir la poursuite de la croissance de ses trois principaux indicateurs - le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), le résultat opérationnel courant et le cash-flow libre net.

Vinci (+1,8%) a vu son chiffre d'affaires atteindre 15 milliards d'euros au 1er trimestre 2023, en hausse de 17% par rapport à celui du 1er trimestre 2022 dont 14,2% de croissance organique.

En France (45% du total), le chiffre d'affaires atteint 6,8 milliards d'euros, en hausse de 9% à structure réelle et comparable. A l'international (55% du total), le chiffre d'affaires s'établit à 8,2 milliards d'euros, en progression de 24% à structure réelle et de 20% à structure comparable.

Les prises de commandes sur le trimestre de Vinci Energies, Cobra IS et Vinci Construction représentent un total de 15,5 milliards d'euros, en hausse de 24% par rapport au 1er trimestre 2022.

Vinci envisage toujours pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur plus modeste que celle observée en 2022. Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, le résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022.

Après un niveau exceptionnellement élevé d'encaissements clients en fin d'année 2022 et compte tenu d'une hausse sensible des investissements attendue en 2023 dans l'aéroportuaire ainsi que dans les énergies renouvelables, le groupe précise que son cash-flow libre pourrait s'établir - en première approche - dans une fourchette de 4 à 4,5 milliards d'euros en 2023.

Danone (+1%) a annoncé relever sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 à la faveur d'une hausse à 2 chiffres de ses ventes au premier trimestre, aidé notamment par les hausses de prix. Le groupe agroalimentaire table désormais sur une hausse des ventes entre 4% et 6% en données comparables pour l'ensemble de l'année, contre une progression attendue entre 3% et 5% précédemment.

L'objectif d'une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante sur 2023 est de son côté confirmé.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 10,5% à données comparables, à 6,962 milliards d'euros, avec un effet prix de 10,3% et un effet volume/mix de 0,2%.

Ce démarrage solide de l'année a été porté par la croissance en données comparables de toutes les géographies et de toutes les catégories :

+6,2% en Europe, soutenue par la France, le Royaume-Uni et la Pologne ; progrès dans la transformation du portefeuille EDP

+11,8% en Amérique du Nord, grâce à un nouveau trimestre de croissance équilibrée de tous les segments

+16% en Chine, Asie du Nord et Océanie, avec une croissance à deux chiffres de chacune des trois catégories

+12,6% en Amérique Latine, portée par le Mexique et le Brésil, avec des volumes résilients

+11,8% dans le Reste du Monde, tirée notamment par des effets calendaires favorables.

Le chiffre d'affaires du groupe Orange (+1%) est en hausse de 1,3% à 10,62 MdsE par rapport au 1er trimestre 2022 (+135 millions d'euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,8% ou 219 millions d'euros) alimentée notamment par les hausses tarifaires en Europe et le moteur Afrique et Moyen-Orient.

*L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en forte hausse de 9,1% (+141 millions d'euros), suivi par l'Europe en croissance de 3,8% (+102 millions d'euros), portée par la Pologne (+7,1%) et l'Espagne qui consolide son retour à la croissance (+2,8%) depuis trois trimestres.

*Les revenus de la France reculent de -1,8% (-78 millions d'euros) à cause de la baisse tendancielle du wholesale à son rythme attendu (-7,8%) en partie compensée par la hausse des services de détail hors RTC2 (à +2,1%, son point bas de l'année). Les récentes évolutions de tarifs qui seront pleinement effectives à partir du second trimestre alimenteront progressivement la croissance des services de détail.

*La légère décroissance des revenus du secteur Entreprises de -0,7% (-14 millions d'euros) est toujours due au fort déclin des revenus de la voix fixe (-11,6%), partiellement compensée par la croissance des revenus des services IT et d'intégration (+5,3%). Le plan de redressement de ce secteur est en cours.

*Sur le plan commercial, le groupe maintient sa position de leader de la convergence avec 11,6 millions de clients convergents dans toute l'Europe (+0,6%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 243,4 millions d'accès (+5%), dont 95,8 millions de forfaits (+8,5%). Les services fixes totalisent 45 millions d'accès (en baisse de -2,7%), dont 14,7 millions d'accès très haut débit toujours en forte croissance (+14,7%). Les accès fixes bas débit poursuivent leur baisse (-14,2%).

L'EBITDAaL du Groupe s'élève au 31 mars 2023 à 2.590 millions d'euros, en hausse de 0,5% en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2023. La marge d'EBITDAaL des activités télécoms de 24,7% est traditionnellement plus faible au 1er trimestre du fait d'un effet de saisonnalité accentué cette année, lié à la comptabilisation de taxes opérationnelles. Les prochains trimestres bénéficieront davantage des augmentations de prix opérées début 2023. L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 2.625 millions d'euros (+0,9%).

Les eCAPEX s'élèvent à 1.493 millions d'euros au 1er trimestre 2023, une réduction de -4,9% sur un an qui conforte l'objectif de forte baisse sur 2023. Le nombre de foyers raccordables au FTTH atteint 66,6 millions (+13,8%) et la base clients FTTH 14,2 millions (+15,1%).

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers tels que présentés au Capital Market Day du 16 février, notamment pour 2023 :

-EBITDAaL en légère croissance

-eCAPEX en forte baisse

-Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros

-Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

-Proposition d'une augmentation du dividende 2023 à 72 centimes incluant un acompte de 30 centimes en décembre 2023.

Worldline (+0,5%) publie un chiffre d'affaires au T1 2023 de 1.070 millions d'euros, en croissance organique de 9,2%, dont +12,6% dans les Services aux Commerçants.

Cette performance a été réalisée notamment grâce à la croissance soutenue dans les Services aux Commerçants à +12,6% de croissance organique, bénéficiant de la hausse des volumes d'acquisition commerçants dans le commerce physique comme dans le commerce en ligne. Les Services Financiers ont cru de +2,3%, une performance en ligne avec la trajectoire attendue sur l'année avec de bons développements commerciaux et le début de la phase de montée en charge des nouveaux contrats. Mobilité & Services Web Transactionnels a bénéficié d'une solide dynamique sous-jacente mais est resté impacté, comme déjà indiqué, par la ré-internalisation d'un contrat de messages sécurisés par une opérateur de télécommunications à la fin du premier semestre 2022, ce qui a conduit à une stabilité du chiffre d'affaires au T1 2023.

Les objectifs 2023 sont confirmés avec 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires; Plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022; 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie.

VALEURS EN BAISSE

Teleperformance (-15%) a vu son chiffre d'affaires atteindre 2 milliards d'euros au 1er trimestre 2023, en progression de 1,9% à données comparables (à devises et périmètre constants) et de 2,2% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. L'impact non récurrent et attendu de la baisse de contribution des contrats d'assistance Covid en 2023 par rapport à 2022 est évalué à 131 millions d'euros au cours de ce trimestre et a donc pesé sur la croissance organique. Retraitée de cet impact, Teleperformance précise que sa croissance organique aurait été de +8,6%.

Le groupe entend continuer à profiter de la bonne dynamique commerciale dans les services financiers, l'univers du voyage et la modération de contenu.

Du fait de la modification de la dynamique interne de ses activités, Teleperformance ajuste ses objectifs en 2023. La croissance du chiffre d'affaires à données comparables hors contrats Covid devrait être comprise entre 8% et +10% (environ +10% auparavant). La croissance du chiffre d'affaires à données comparables (contrats Covid inclus) serait de l'ordre de +7%. L'objectif de marge d'EBITA est dans le même temps rehaussé à environ 16%, un niveau record, à comparer à un objectif initial de 15,7%.

Dassault Systèmes (-6%) a publié ses résultats financiers non audités en IFRS pour le 1er trimestre clos le 31 mars 2023. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration du 25 avril 2023. La croissance est ressortie à 7% pour le chiffre d'affaires à 434,2 ME et 6% pour le chiffre d'affaires logiciel (288,2 ME) au 1er trimestre, avec une progression de 10% du chiffre d'affaires récurrent, porté par une augmentation de 14% des souscriptions et une hausse de 17% du chiffre d'affaires logiciel cloud et de 10% du chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE.

La Marge opérationnelle IFRS est de 20,8%, la Marge opérationnelle non-IFRS de 31%, en ligne avec les objectifs, avec la poursuite des investissements pour soutenir la croissance future.

Le BNPA dilué IFRS est en baisse de 3% à 0,19 euro en données publiées ; Le BNPA dilué non-IFRS ressort en hausse de 1% à 0,28 euro en données publiées, dans le haut de la fourchette des prévisions.

Le groupe souligne le flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) record de 783 millions d'euros au 1er trimestre 2023 (+24%).

Dassault Systèmes qui est aujourd'hui désendetté confirme ses objectifs non-IFRS pour l'exercice 2023 : BNPA dilué non-IFRS compris entre 1,18 et 1,20 euro, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 9%.

Le chiffre d'affaires de Valeo (-5%) pour le premier trimestre 2023 s'élève à 5,482 milliards d'euros, en hausse de 11% par rapport à 2022 en base retraitée (+8% sur la période à périmètre et taux de change constants). Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 13% à périmètre et taux de change constants en base retraité. Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement affiche une croissance de 6% à périmètre et taux de change constants en base retraitée.

En première monte, le Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite affiche notamment une surperformance de 11 points, grâce au démarrage de nombreux projets dans l'ADAS (en particulier dans le domaine des caméras), dans les principales régions de production (Europe, Amérique du Nord et Chine) confortant sa position de leader mondial. Les activités ADAS et Réinvention de la vie à bord enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires première monte à périmètre et taux de change constants, de respectivement 21% et 9%.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une surperformance de 14 points en base retraitée (4 points publiés), après prise en compte de l'activité électrique haute tension dont le chiffre d'affaires première monte croît de 69% sur la période. Valeo signale des prises de commandes en systèmes électriques haute tension d'un montant d'environ 4 milliards d'euros depuis le début de l'année. Elles concernent l'ensemble des technologies Valeo dédiées aux véhicules électrifiés notamment les chargeurs de batterie embarqués et les onduleurs 800V SiC, et ce dans toutes les régions du monde.

L'équipementier automobile table toujours en 2023 sur une génération de cash-flow libre supérieure à 320 millions d'euros avec un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE, une marge opérationnelle entre 3,2% et 4% et une marge d'EBITDA comprise entre 11,5% et 12,3%.

Le chiffre d'affaires de BIC (-5%) au 1er trimestre 2023 s'établit à 538,7 millions d'euros. Il a augmenté de 4,3% à taux de changes constants et de 0,9% à base comparable (515,7 ME en 2022). La croissance a été portée par une exécution commerciale solide, tant en magasins qu'en ligne, dans les divisions Human Expression et Blade Excellence et notamment sur les marchés en croissance tels que l'Amérique latine, l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique.

La marge brute est de 49,8%, en baisse de 2 points. La marge brute d'autofinancement a atteint 105,4 ME. Le BNPA ressort à 1,17 euro (1,53 euro en 2022).

La marge d'exploitation ajustée ressort à 13%, impactée par l'inflation des coûts, un effet de change négatif, des investissements supplémentaires dans le soutien à la marque et par des dépenses opérationnelles.

A fin mars 2023, la situation nette de trésorerie s'est établie à 297,1 ME, après prise en compte d'un montant de 27,6 ME de rachat d'actions.

Bic propose la distribution d'un dividende ordinaire de 2,56 euros par action à voter et à verser en mai 2023

La société Bic indique que 27,6 ME de rachats d'actions ont été réalisés à fin mars 2023. Ainsi, 452 994 actions ont été achetées à un prix moyen de 60,89 euros.

La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre +5% et +7% à taux de change constants, grâce à l'effet combiné de hausses de prix, d'amélioration du mix et des volumes. "Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée de l'exercice 2023, avec une augmentation de la marge brute, partiellement compensée par la poursuite des investissements opérationnels et du soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme", indique le groupe.

La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 200 ME, pour la 5e année consécutive.

Safran (-2,5%) fait état d'un chiffre d'affaires en forte hausse au premier trimestre grâce notamment à la reprise du trafic aérien. L'équipementier aéronautique a ainsi vu ses revenus bondir de 24,7% sur une base organique à 5,266 milliards d'euros. Le consensus était positionné à 5,02 MdsE.

Le chiffre d'affaires de son activité Propulsion s'est établi à 2,714 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 34,9%, tiré par la forte activité des services pour moteurs civils.

Safran, qui produit notamment des moteurs pour Boeing et Airbus via sa coentreprise avec General Motors, CFM International, a également réaffirmé ses perspectives pour l'exercice 2023. Le groupe a annoncé en février anticiper un résultat opérationnel courant autour de 3 milliards d'euros, un chiffre d'affaires d'au moins 23 MdsE et un cash-flow libre d'au moins 2,5 MdsE, en fonction du calendrier de paiement de certains acompte.

Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Kering (-2,5%) a augmenté de 2% en données publiées et de +1% en comparable, à 5,077 MdsE, "avec une amélioration des tendances tout au long du trimestre".

Le chiffre d'affaires dans le réseau de magasins en propre, qui inclut l'e-commerce, est en hausse de +4% en comparable ; toutes les Maisons du Groupe y contribuent. La croissance est notamment portée par une bonne dynamique en Europe de l'Ouest et au Japon. L'Amérique du Nord est en retrait, tandis que l'Asie-Pacifique renoue avec la croissance grâce à la reprise

progressive du marché chinois.

Le chiffre d'affaires Wholesale et autres est en recul de -10% en comparable, alors que les Maisons du Groupe poursuivent la réduction du poids de ce canal.

Nexans (-2,5%) a annoncé un chiffre d'affaires standard de 1.674 millions d'euros au premier trimestre, en croissance organique de +2,2% par rapport à la même période de 2022 et de +6,5% en excluant les 'Autres activités'.

Le segment Distribution bénéficie des investissements croissants dans les réseaux en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que des projets d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale.

La direction note l'accélération de l'innovation et du déploiement de solutions avec une croissance de 100% des objets connectés et des investissement de 40 millions d'euros dans l'usine d'Autun pour le développement des technologies de sécurité incendie.

Le carnet de commandes ajusté est sain avec un modèle risque-rendement unique dans le segment Production d'énergie & Transmission de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 32% par rapport à mars 2022.

Les Objectifs 2023 sont confirmés grâce à la stratégie de croissance en valeur et à la plateforme de transformation de Nexans.