Ouverture Paris : le CAC40 rebondit, TotalEnergies se distingue

Après avoir connu leur pire semaine depuis le mois de mars, les marchés boursiers occidentaux rebondissent en début de séance. A Paris, le CAC40 reprend 0,61% à 7.208 points après 30 minutes d'échanges. L'ambiance reste néanmoins assez pesante dans les salles de marché sur fond de nouvelle hausse des taux obligataires et d'inquiétudes persistantes sur la situation économie en Chine après une intervention jugée décevante de la Banque populaire de Chine ce matin.

La BPC a abaissé son taux préférentiel de prêt à un an alors que les autorités cherchent à stimuler la demande de crédit mais elle a surpris les marchés en maintenant son taux à cinq ans alors qu'elle tente de contenir l'affaiblissement rapide du yuan. La reprise de la deuxième économie mondiale après la pandémie de Covid-19 s'avère difficile en raison de l'aggravation de la crise immobilière, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l'effondrement de la croissance du crédit, ce qui plaide en faveur d'un renforcement des mesures de relance de la part des autorités. "La Chine a probablement limité l'ampleur et la portée des réductions de taux parce qu'elle s'inquiète des pressions à la baisse sur le yuan", estime Masayuki Kichikawa, stratège sur la macroéconomie chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Les autorités chinoises se soucient de la stabilité du marché des devises".

En attendant le symposium de Jackson Hole et l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, en fin de semaine, les opérateurs n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté macro. Le président de la Réserve fédérale devrait adopter "un ton plus équilibré dans le Wyoming, faisant allusion à la fin du cycle de resserrement tout en soulignant la nécessité de maintenir les taux plus élevés plus longtemps", selon Anna Wong de 'Bloomberg Economics'. Ce lundi, le programme est quasi vierge. On notera néanmoins la baisse plus forte qu'anticipé des prix à la production en Allemagne en juillet.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI (échéance septembre) remonte de 0,9% à 82$. L'once d'or est quasi-stable à 1.889$. L'indice dollar est stable face à un panier de devises de référence, à 103,2 pts, et l'euro s'adjuge 0,15% face au billet vert à 1,088$.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les gains des secteurs défensifs et de l'énergie ayant compensé la faiblesse des valeurs de croissance, alors que les investisseurs attendent le discours, vendredi, du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,07%, à 34.500,66 points. Le S&P-500, plus large, a fini quasi stable (+0,01%), à 4.369,71 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,20% à 13.290,776 points.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies (+1,6% à 57,9 euros) et INPEX ont signé un accord avec PTTEP portant sur l'acquisition de l'intérêt de 100% détenu par PTTEP dans le permis AC-RL7 en Australie. Selon les termes de cet accord, qui demeure soumis à l'approbation des autorités compétentes, TotalEnergies acquerra une participation de 26% dans le permis, correspondant à sa part dans Ichthys LNG, tandis qu'INPEX acquerra les 74% restants et assurera le rôle d'opérateur. Le permis couvre une zone de 418 km(2) située en mer de Timor, à environ 250 kilomètres au nord-est des installations offshore d'Ichthys. Ce permis comprend les champs de gaz à condensats de Cash et de Maple, découverts respectivement en 2002 et 1989 puis appréciés par plusieurs autres forages. Il est prévu que le développement de ces champs contribue à l'approvisionnement à long terme de l'usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d'Ichthys LNG, dont TotalEnergies est partenaire à hauteur de 26%, INPEX et d'autres actionnaires asiatiques minoritaires détenant les 74% restants.

* Kering avance timidement de 0,8% à 497,1 euros dans les premiers échanges de la semaine. Cowen a débuté le suivi du groupe de luxe avec un conseil 'surperformer' et une cible de 670 euros. Kering "pivote et optimise" son portefeuille de marques avec la même détermination et la même flexibilité qu'une startup, affirme l'analyste. Il ajoute que Kering propose une "nouvelle approche" du luxe, parallèlement à un "héritage intemporel". La reconstruction de la marque Gucci est la clé du dossier d'investissement, et Cowen est convaincu de la capacité de Kering à le faire grâce à une forte affinité avec la marque et à des réponses prometteuses aux nouvelles lignes de sacs à main. Le broker modélise 125 points de base d'amélioration de la marge d'Ebit de Gucci, conduisant à une estimation de BPA pour l'exercice 2024 supérieure au consensus.

* Saint-Gobain (+0,5% à 59,6 euros) a obtenu l'autorisation du Bureau de la concurrence au Canada pour l'acquisition, annoncée le 12 juin dernier, de Building Products of Canada, acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada. L'opération devrait être finalisée le 1er septembre 2023. Avec cette acquisition, Saint-Gobain franchit une nouvelle étape pour renforcer son leadership dans la construction durable au Canada. Après l'apport du segment des clins de façade (" siding ") avec l'acquisition de Kaycan en 2022, Building Products of Canada complète l'offre de Solutions extérieures de Saint-Gobain dans le pays, renforçant ainsi les activités existantes de CertainTeed Canada, déjà leader dans les Solutions intérieures (gypse, isolation, plafonds).

* Abivax (stable). Nouvelle levée de fonds pour Abivax. La société spécialisée dans le développent des traitements innovants a conclu concomitamment deux financement structurés pour un montant total maximum de 150 millions d'euros : un financement d'un montant maximal de 75 millions d'euros, souscrit auprès de Kreos Capital et Claret European Growth Capital, accompagné de l'émission de bons de souscription d'actions donnant droit, en cas d'exercice, d'actions ordinaires de la Société d'une valeur de 0,01 euro par action (les " Actions Ordinaires ") pour un montant maximum de 8 millions d'euros, et un financement d'un montant maximal de 75 millions d'euros, souscrit auprès d'un fonds géré par Heights Capital Management.

VALEURS EN BAISSE

* Virbac trébuche de 5,3% à 258 euros, victime d'une note d'analyste. Stifel a en effet dégradé le dossier à 'conserver' tout en coupant sa cible de 342 à 293 euros.

* Exelixis et Ipsen (-0,2% à 115,9 euros) annoncent que l'étude pivotale de Phase III CONTACT-02 a atteint l'un des deux critères d'évaluation principaux, démontrant une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) lors de l'analyse préliminaire. L'essai CONTACT-02 consiste à évaluer le cabozantinib (CABOMETYX) en association avec l'atezolizumab par rapport à un deuxième nouveau traitement hormonal chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRC) et d'une maladie mesurable des tissus mous qui avaient déjà été traités avec un nouveau traitement hormonal. Dans le cadre d'une analyse intérimaire prévue au protocole pour le critère d'évaluation principal de la survie globale (SG), qui a été menée parallèlement à l'analyse préliminaire du critère d'évaluation principal de la SSP, une tendance à l'amélioration de la SG a été observée. Cependant, les données se sont révélées immatures et n'ont pas atteint le seuil statistiquement significatif. Par conséquent, l'essai se poursuivra jusqu'à la prochaine analyse de la SG comme prévu. Les profils d'innocuité de l'association cabozantinib-atézolizumab étaient comparables à ceux habituellement observés en monothérapie. En outre, aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié avec le traitement combiné.