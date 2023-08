Ouverture Paris : le CAC40 rebondit de 1,3%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La prudence observée lundi et mardi sur les marchés en Europe laisse place à un rebond en bourse ce mercredi dans des marchés toujours calmes, malgré la rechute de Wall Street hier soir, tandis que le secteur bancaire se reprend après la sanction d'hier... Le CAC40 remonte de 1,3% à 7.365 points ce matin. Les mauvais indicateurs économiques chinois qui se confirment jour après jour n'incitaient pas jusqu'ici les investisseurs à prendre trop de risque, mais les espoirs d'un plan de relance à l'initiative de Pékin pourrait finir par se concrétiser... Les prix à la consommation ont ainsi baissé en Chine en juillet pour la première fois depuis le mois de février 2021, tandis que les prix à la production ont reculé pour le dixième mois consécutif. Dans le détail, les données du Bureau national des statistiques (BNS) montrent que l'indice CPI a diminué de 0,3% en rythme annuel le mois dernier (le consensus tablait sur une baisse encore plus prononcée de 0,4%) alors que l'indice PPI a reculé de 4,4% en rythme annuel, après avoir enregistré une baisse de 5,4% le mois précédent.

C'est la première fois depuis novembre 2020 que les prix à la consommation et à la production enregistrent des contractions. L'économie chinoise a connu une croissance plus rapide qu'attendu au premier trimestre avant de ralentir en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure. L'effondrement prolongé du marché immobilier, la chute de la demande d'exportations et la faiblesse des dépenses de consommation pèsent particulièrement sur la reprise de la deuxième économie mondiale.

WALL STREET

Wall Street est retombé dans le rouge mardi sur les trois grands indices US : Le S&P 500 a trébuché de 0,42% à 4.499 pts, le Dow Jones a rendu 0,45% à 35.314 pts et le Nasdaq s'est replié de 0,79% à 13.884 pts. L'optimisme des opérateurs pour la santé de l'économie mondiale a nettement fléchi après de nouveaux indicateurs décevants du côté du commerce extérieur chinois, assombrissant les perspectives d'un rebond de la deuxième économie mondiale... "L'excédent commercial chinois a augmenté de manière surprenante, passant de 70,62 milliards de dollars en juillet à 80,6 milliards de dollars en juillet, mais c'est l'équilibre entre importations et exportations qui a alerté les marchés sur l'état de la demande intérieure", a expliqué Kenneth Broux, responsable de la recherche corporate chez Société Générale CIB.

La tendance a également été pénalisée par de mauvaises nouvelles dans le secteur financier avec l'annonce inattendue par le gouvernement italien de l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des banques et par la mise en garde de Moody's sur la santé du compartiment financier aux Etats-Unis. L'agence a ainsi dégradé la note de crédit de plusieurs banques moyennes et a prévenu qu'elle pourrait abaisser celle d'établissements de plus grande envergure...

Dans ce contexte, les investisseurs se sont réfugiés sur les obligations d'Etat, entrainant une nette détente des rendements avant la publication jeudi des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient confirmer que le cycle des hausses de taux de la Fed touche à sa fin... Le taux du Treasury à 10 ans a chuté de 9,6 pb de retour sous la barre des 4%, à 3,996% en séance, soit son plus bas sur une semaine, tandis que celui du deux ans a reculé de 1,7 pb à 4,75%.

Les investisseurs attendent désormais la publication des prix à la consommation de juillet programmée jeudi aux Etats-Unis... Les économistes tablent sur une légère hausse de l'inflation le mois passé, à 3,3% après une progression de 3% observée en juin, la plus faible en plus de deux ans. Sur une base "core", qui exclut les coûts des aliments et de l'énergie, le marché anticipe le maintien d'une inflation annuelle à 4,8%.

Ce rapport sera scruté de très près par la Fed avant sa prochaine décision de politique monétaire le 20 septembre... D'autant que les chiffres de l'emploi dévoilés vendredi dernier ont montré un certain 'refroidissement' sur le marché du travail de la première économie mondiale.

Sur le Nymex, le baril de brent reste ferme à 86$. L'euro revient à 1,0980 face au billet vert.

BROKERS

HSBC est toujours à l'achat sur Axa, mais avec un objectif ramené à 35,80 euros et à l'achat sur TotalEnergies avec un objectif ajusté à 61,40 euros.

Citigroup repasse de 'neutre' à 'vendre' sur BMW en ciblant un cours de 97 euros, d''acheter' à 'neutre' sur Porsche (110 euros). Citigroup, toujours, repasse de 'neutre' à 'acheter' sur Renault en ciblant un cours de 48 euros et d''acheter' à 'neutre' sur Stellantis avec un cours cible de 18 euros.

VALEURS A SUIVRE

Catana reprend 3% aec Ramsay, Elior

Virbac remonte de 2,5% suivi de Rexel, Vantiva, Antin

Le secteur bancaire se reprend de 2% avec SG, BNP Paribas, AXA et Crédit Agricole (+1%)

Teleperformance : +1,5% suivi de Capgemini, ALD, Renault conseillé par le broker Citi

Schneider : +1% avec TotalEnergies, Esso, L'oreal, STM et DS

VALEURS A LA BAISSE

Altamir recule de 1% avec DBV, Nacon, Synergie

BigBen perd 0,5% suivi de Xilam, Scor