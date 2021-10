Ouverture Paris : le CAC40 quasiment stable avec Danone

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après LVMH la semaine passée, un autre poids lourd de la cote parisienne a publié ses comptes du troisième trimestre ce mardi : il s'agit de Danone qui réagit peu à l'ouverture, alors que les objectifs annuels du groupe ont été confirmés.

De façon plus globale, la Bourse de Paris est quasiment stable à 6.666 pts (-0,1%), alors que les préoccupations liées à l'inflation sont entretenues par la tension persistante des cours de l'énergie, à commencer par le pétrole qui culmine toujours à près de 85$ le brent ce matin, au plus haut depuis 7 ans.

WALL STREET

Malgré un début de séance poussif, les valeurs technologiques ont été recherchées lundi, ce qui a permis au S&P 500 et au Nasdaq de terminer en terrain positif, alors que le Dow Jones a fini en léger repli. Les investisseurs ont retrouvé le goût du risque à la faveur d'un léger répit sur le front du pétrole, qui a subi quelques prises de bénéfices. Les derniers chiffres en provenance de Chine ont montré que la croissance avait nettement ralenti, à 4,9% au 3e trimestre, dans la 2e économie mondiale, tandis qu'aux Etats-Unis, la production industrielle a baissé en septembre.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,1% à 35.258 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,34% à 4.486 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 0,84% à 15.021 pts. La semaine dernière, les indices américains avaient affiché des gains respectifs de 1,6%, 1,8% et 2,2%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1655$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,75$. L'once d'or se traite 1.777$.

VALEURS EN HAUSSE

Mercialys : +7% dans la foulée de ses comptes trimestriels. bondit de 6,2% à 9,5 euros à l'ouverture du marché parisien, dopé par sa dernière publication. La société foncière d'immobilier commercial a fait état lundi soir d'une baisse de 7,1% de ses revenus locatifs à périmètre courant à fin septembre, à 128,55 ME. Dans un contexte qui reste incertain, le Conseil d'administration examinera, au cours de ses différentes réunions du 4ème trimestre 2021, la question d'un éventuel versement d'acompte sur dividende d'ici à la fin de l'exercice, en fonction des évolutions sanitaires, opérationnelles et économiques. Mercialys confirme anticiper, hors impacts d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire d'ici à la fin de l'année et d'un éventuel non-respect par l'État de ses engagements à l'égard des enseignes affectées par les fermetures administratives, un résultat des opérations (FFO) par action au moins stable en 2021 par rapport à 2020.

Inventiva : +4% avec Gl Events

Abivax : +3% suivi de Lectra, Albioma

Carmila : +2% en compagnie de Claranova, Neoen, OVH et Euronext

Virbac (+1,5%) a réalisé 288,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, en fort progression de 22,4% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à +21%. Le chiffre d'affaires consolidé cumulé à fin septembre ressort à 817,7 ME, soit une évolution globale de +19,3% hors Sentinel (+14,5% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +21,2% hors Sentinel (+16,4% à périmètre réel). Virbac rehausse à nouveau ses prévisions 2021 et anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 16% et 18% (soit entre 13% et 15% à taux constants et périmètre réel). La prévision précédente était comprise entre 14% et 17%, soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel. La marge opérationnelle courante (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) reste attendue autour de 16% à taux de change constants.

SoiTec : +1,5% avec S30, BigBen, Beneteau et Nexans

VALEURS EN BAISSE

Atari recule encore de 7% après son warning d'hier, suivi de Cibox (-3%) et de Abionyx

Bastide : -2% après ses comptes avec Air France KLM et M&P

Valeo : -1,5% suivi de Orapi, AXA, Sanofi, SMCP

Bouygues : -1% avec Elior et BNP Paribas

Danone (-0,5%) a publié un chiffre d'affaires net de 6.158 Millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 3,8% en données comparables et de +5,8% en données publiées. La direction parle d'un nouveau trimestre centré sur l'exécution et la performance. Les objectifs 2021 sont réitérés avec un retour à la croissance rentable au S2 et une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020.