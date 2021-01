Ouverture Paris : le CAC40 prudent avant la bataille de Géorgie

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme attendu, le CAC40 évolue de façon prudente dans les premiers échanges du jour : en légère progression (+0,10% à 5.590 points) à 9h30, après une ouverture dans le rouge. L'élection sénatoriale en Géorgie, qui se déroule aujourd'hui, cristallise désormais l'attention des investisseurs, avec à leurs yeux, le risque que les Démocrates emportent les deux sièges de ce scrutin, ce qui permettrait à Joe Biden de contrôler le Congrès soit le Sénat et la Chambre des représentants et de mettre en oeuvre sa politique fiscale faite de hausses de l'impôt sur les sociétés.

Ce serait un coup dur pour les marchés actions américains, à l'image de la séance d'hier, lorsqu'ils ont vacillé, dans la crainte que ces deux sièges ne soient remportés par des Démocrates. Les craintes concernent notamment les secteurs ayant le plus bénéficié des baisses d'impôts accordées par Donald Trump, dont les valeurs technologiques.

Et les derniers sondages sont très serrés, ce qui a rendu les marchés financiers un peu nerveux... Il y a à peine un mois, les Républicains semblaient tenir la corde. Le 'Washington Post' a révélé ce week-end une conversation téléphonique où le président sortant demande au responsable des élections en Géorgie de "trouver" les bulletins de vote nécessaires pour faire annuler sa défaite à la présidentielle dans cet Etat-clé. Pas de quoi aider les Républicains!

WALL STREET

La Bourse de New York a démarré 2021 de façon laborieuse, lundi, après ses records des derniers jours de 2020. L'épidémie de coronavirus continue d'accélérer aux Etats-Unis et en Europe, malgré la course à la vaccination. En Europe, l'Angleterre a annoncé lundi soir un reconfinement total de 6 semaines. En outre, les investisseurs ont les yeux tournés vers la Géorgie, où deux élections sénatoriales se déroulent mardi, et décideront de la couleur politique du Sénat américain... Une victoire démocrate pour ces deux sièges ferait basculer la chambre haute dans le camp démocrate, un scénario considéré comme défavorable pour les marchés.

A la clôture, les indices ont cependant réduit leurs pertes, qui avaient frôlé les 2% en séance. L'indice Dow Jones a cédé 1,25% à 30.223 points, tandis que l'indice large S&P 500 a chuté de 1,48% à 3.700 pts, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a perdu 1,47% à 12.698 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

L'once de métal jaune s'échange à 1.867$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2263$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 49,44$.

VALEURS EN HAUSSE

Nexity (+8% à 38,26 Euros) a annoncé lundi soir avoir revu à la hausse ses prévisions financières 2020, l'impact du deuxième confinement sur ses activités ayant été moins marqué qu'attendu au quatrième trimestre. Nexity anticipe désormais pour 2020 un chiffre d'affaires autour de 4,7 MdsE au lieu d'au moins 4,2 MdsE, avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 5% au lieu d'un taux de l'ordre de 5%. Pour 2021, la société prévoit un chiffre d'affaires à périmètre constant autour de 4,7 milliards d'euros, avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 7%.

Crédit Agricole (+0,90% à 10,31 Euros) : annonce la signature d'un contrat de cession de Crédit Agricole Bank Romania SA à la banque roumaine Vista Bank Romania SA.

VALEURS EN BAISSE

Argan (-0,20% à 86,20 Euros) a enregistré sur l'exercice 2020 des revenus locatifs de 142,4 millions d'euros, en augmentation de 42% par rapport à l'exercice 2019, dépassant ainsi l'objectif initial de 140 ME. Au 4ème trimestre 2020, les revenus locatifs ont progressé de 13% à 36,4 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan surpondère Renault et ajuste son objectif en hausse à 67 euros.

HSBC vise désormais un cours de 123 euros sur Wendel.

Jefferies est à l'achat sur Pernod Ricard avec un cours cible ajusté à 180 euros et à l'achat sur Nanobiotix en visant 20,50 euros.

Berenberg repasse à 'acheter' sur Solvay avec un cours cible ajusté en hausse à 125 euros.

INFOS MARCHES

Innate Pharma : paiement d'étape de 7 ME de Sanofi.

Néovacs : levée de fonds de 1 ME par tirage d'Oceane-BSA.

Exel Industries : pas de dividende pour l'exercice.

TTI : des actionnaires ont exercé leurs BSA.

Archos : tirage des 8e et 9e tranches obligataires.

EN BREF

Fermentalg vers une co-entreprise avec Suez.

Voltalia dépasse 1 gigawatt de puissance installée.

Gaussin ouvre une filiale aux Etats-Unis.