Ouverture Paris : le CAC40 propulsé au-dessus des 7.600 points

(Boursier.com) — Comme attendu en préséance, le CAC 40 reprend de la hauteur ce matin, se hissant de nouveau au-dessus des 7.600 points (+0,45% à 7.625 points) aidé par la belle performance des bourses chinoises. Les investisseurs asiatiques ont repris confiance ce matin, pariant sur un plan gouvernemental de soutien aux marchés boursiers chinois. Un fonds d'investissement détenu par l'Etat a notamment annoncé augmenter ses injections de capital dans les actifs locaux. L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a aussi déclaré qu'elle interdirait aux courtiers d'emprunter des titres pour les prêter à leurs clients et qu'elle restreindrait les mécanismes de refinancements de titres, dans le cadre de ses efforts visant à réduire les volumes de ventes à découvert. Au final, grâce à ces annonces, le Shanghai Composite a progressé de 3,23%, le Hang Seng à Hong Kong s'est envolé de 3,80%. Et les ondes positives se transmettent en Europe donc...

Mais les investisseurs ont aussi noté, hier, que l'indicateur ISM des services, plus élevé qu'attendu, a ravivé les craintes d'une inflation plus persistante que prévu alors que le secteur tertiaire représente désormais le principal facteur de hausse des prix. Cet indicateur suit un rapport mensuel sur l'emploi, publié vendredi, bien plus solide qu'attendu par les économistes. Et dans l'esprit des investisseurs, cela pourrait signifier que les banques centrales repousseraient le début de la baisse des taux...

On apprend en outre ce matin que les commandes industrielles allemandes ont connu une hausse inattendue en décembre, selon les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique. Elles ont progressé de 8,9% sur un mois, en données corrigées des variations saisonnières.

L'ambiance à Wall Street est un peu retombée lundi, le S&P 500 abandonnant 0,32% à 4.942 pts, le Dow Jones cédant 0,71% à 38.380 pts et le Nasdaq -0,20% à 15.597 pts.

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indices italiens de confiance des consommateurs et entreprises. (10h00)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0761$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,18$. L'once d'or se traite 2.028 $.

Thales (+0,70% à 135,90 Euros) : le Groupement Momentané d'Entreprises (GME) Engin Blindé Multi Rôles (EBMR), composé de Nexter, société de KNDS, Thales et Arquus, a livré 123 véhicules Griffon et 22 véhicules Jaguar à la Direction générale de l'armement (DGA) en 2023. Le GME poursuit les livraisons et les qualifications de Jaguar et de Griffon. Le GME EBMR atteint à nouveau son objectif annuel de livraisons.

Delfingen (-4,40% 45,70 Euros) : au 4e trimestre 2023, la société enregistre un chiffre d'affaires en croissance de +4,5% à 107,8 millions d'euros, intégrant un effet de change de -3,3% lié à l'évolution défavorable de la parité euro/dollar sur le trimestre et un effet périmètre de +2,8% lié aux acquisitions début avril 2023 des sociétés Reiku GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée. A périmètre et taux de change constants, l'activité ressort en hausse de +4,9%. Delfingen adapte à environ 6% son objectif de marge opérationnelle courante pour 2023, contre 6,5% fixé initialement.

Lexibook, Ecoslops, Cabasse, Veom Group, McPhy, Streamwide, Groupe Berkem

Stifel reste à l'achat sur Vinci avec un objectif ajusté de 130 à 128 euros.

Société Générale conserve Eutelsat avec un objectif de 4 euros.

Citigroup est à l'achat sur Bnp Paribas avec un objectif ajusté de 75 à 68 euros et Goldman Sachs est neutre avec un objectif de 74,70 euros.

Goldman Sachs reste à l'achat sur Sodexo mais ramène sa cible de 119 à 91 euros.

Visiomed Group lance un programme de rachat d'actions

ArcelorMittal : investissement de 52 ME au Creusot

Neoen finalise le financement de deux actifs en Australie

Clariane cède à Aedifica sa participation dans un portefeuille immobilier aux Pays-Bas

Safe : victoire judiciaire contre Neo Medical