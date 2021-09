Ouverture Paris : le CAC40 prolonge son rebond

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 poursuit son rebond ce mercredi matin, en hausse de 1,1% à 6.623 pts, alors que le géant chinois de la promotion immobilière Evergrande a trouvé un accord pour le paiement du coupon de 5,8%, d'une obligation arrivant à échéance en 2025. De quoi quelque peu rassurer les investisseurs qui vont désormais guetter les décisions très attendues de la Réserve fédérale sur le fameux "tapering"... A la clôture de Wall Street hier soir, l'indice Dow Jones a cédé 0,15% à 33.919 points après -1,78% lundi, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,08% à 4.354 pts (-1,7% lundi). Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, est parvenu à regagner 0,22% à 14.746 pts (après -2,2% lundi).

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis avant le verdict de la Fed :

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- prévisions économiques de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1720$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,25$.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva remonte de 7% avec Inventiva et Akwel

Gl Events : +3% suivi de ID Logistics

Technip Energies : +3%. Technip Energies et National Petroleum Construction Company (NPCC), filiale de National Marine Dredging Company, ont signé un protocole d'accord (MoU) pour accélérer la transition énergétique aux Émirats Arabes Unis (EAU) et dans d'autres pays de la zone Moyen-Orient Afrique du Nord. Le protocole d'accord a été signé le 21 septembre lors de la conférence Gastech par le Directeur général de NPCC Ahmed Dhaheri et le Directeur général de Technip Energies Arnaud Pieton en présence de hauts responsables des deux sociétés.

S30 +3%. Fiberklaar, entreprise fondée en 2021 par EQT Infrastructure et Proximus pour concevoir, construire et entretenir un réseau FTTH ouvert et accessible à tous les opérateurs en Flandre, a sélectionné Solutions 30 comme l'un de ses principaux partenaires. Au cours des sept prochaines années, Fiberklaar a pour ambition de connecter 1,5 million de foyers à l'Internet très haut débit et d'installer 300.000 connexions dans les deux années à venir. Dans le cadre de son processus de sélection de partenaires à long terme qui contribueront à bâtir le plus grand réseau haut débit de Flandre, Fiberklaar a sélectionné Solutions 30 et lui a confié la connexion de 60.000 foyers par an. Les deux sociétés ont signé un accord-cadre avec effet au 21 septembre 2021.

Rexel : +2,5% avec IPSOS, Carmila, BNP Paribas, Vivendi et LVMH

Michelin : +1,5% avec Faurecia, Publicis et Crédit Agricole

iliad (stable) et Liberty Global annoncent aujourd'hui la signature d'un accord en vue de la cession, par Liberty Global, de 100% du câblo-opérateur polonais UPC Poland à Play - une filiale du Groupe iliad - pour une valeur d'entreprise de 7,0 milliards de zlotys.

Orpea (stable) le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 s'élève à 2.069 ME, en hausse de +8,7% dont +5,2% en organique. L'accélération de la croissance a été particulièrement marquée au 2ème trimestre, avec le succès de la campagne de vaccination, ayant permis d'enclencher une dynamique soutenue de reprise des admissions en maisons de retraite à partir de mars 2021, ainsi la croissance organique a été significativement plus forte sur le T2 2021 à +9,8% contre +1% sur le T1 2021. Le Résultat Opérationnel Courant est de 230,7 ME, soit +17,3%. Le résultat net part du Groupe est en nette hausse de +40,3%, à 102,4 ME. Hors impact IFRS 16, le résultat net consolidé part du groupe est de 110,1 ME.

VALEURS EN BAISSE

SopraSteria reperd près de 3% avec Europcar et Neurones

Alstom : -2% suivi de Adocia (-1%).